Chồng lương chưa đến 15 triệu nhưng mua quà 20/11 khiến tôi phát hoảng

| Tâm sự

Tôi phải mang cả sổ tiết kiệm chỉ có 80 triệu đồng, là tiền bán vàng cưới, cùng khoản trả góp 5 triệu mỗi tháng ra cho anh xem. Lúc ấy, chồng mới chịu từ bỏ ý định.

Chồng tôi đã gần 40 tuổi nhưng tính tình vẫn chẳng khác gì một cậu thanh niên mới lớn. Anh thích thể hiện, sĩ diện và luôn muốn mình không thua kém bạn bè, bất kể điều kiện kinh tế gia đình có cho phép hay không.

Thu nhập mỗi tháng chưa đến 15 triệu đồng nhưng anh nhất quyết mua chiếc ô tô hơn 500 triệu theo hình thức trả góp, chỉ vì muốn đi làm trông cho oai. Điện thoại cũng phải là iPhone đời mới. Cứ mỗi lần hãng ra mẫu mới, anh lại bán chiếc đang dùng để bù thêm tiền mua máy khác. Tôi nhiều lần khuyên can, thậm chí từng dọa ly hôn nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy.

Vì con nhỏ, tôi đành tự an ủi rằng ít ra chồng không rượu chè, cờ bạc hay lăng nhăng. Nhưng càng sống lâu, tôi càng mệt mỏi với thói quen tiêu tiền để chứng minh bản thân của anh.

Năm nay con gái tôi bắt đầu đi học mẫu giáo. Trong lớp con có con gái của một người bạn thân cấp ba của chồng. Người này hiện là giám đốc công ty, có điều kiện kinh tế khá giả, thường xuyên đi ô tô và sử dụng hàng hiệu. Sau một lần gặp lại bạn cũ, chồng tôi lập tức về nhà đòi đổi ô tô để không thua kém.

Ảnh minh họa

Tôi phải mang cả sổ tiết kiệm chỉ có 80 triệu đồng, là tiền bán vàng cưới, cùng khoản trả góp 5 triệu mỗi tháng ra cho anh xem. Lúc ấy, chồng mới chịu từ bỏ ý định.

Tôi tưởng chuyện đã dừng lại, nhưng hóa ra anh chỉ chuyển sang một cuộc đua khác: quần áo cho con. Thấy con gái bạn mặc váy hàng hiệu nào, anh cũng tìm mua bằng được. Có chiếc váy bé xíu giá gần 2 triệu đồng, tôi tiếc tiền đến xót ruột, còn chồng thì liên tục xuýt xoa con gái mặc đẹp. Tôi hiểu anh không đơn thuần muốn con được ăn diện mà còn muốn người khác nhìn vào thấy gia đình mình chẳng kém cạnh ai.

Đỉnh điểm là chuyện quà tặng cô giáo dịp 20/11.

Hôm qua, chồng gọi điện báo đã chuẩn bị quà cho hai cô giáo của con. Tôi còn thấy vui vì anh chủ động quan tâm đến việc học hành của con và biết nghĩ đến ngày lễ của giáo viên.

Thế nhưng, khi nhìn thấy hai hộp quà đặt trên bàn, tôi lập tức mất hết tâm trạng. Bên trong là hai chiếc vòng ngọc nữ, hóa đơn hơn 5 triệu đồng.

Chồng hí hửng khoe đã săn được giá tốt. Tôi lập tức yêu cầu anh mang trả lại, nhưng anh không đồng ý. Thậm chí, anh còn trách tôi keo kiệt, không biết suy nghĩ và chẳng có tầm nhìn.

Không cam lòng, tôi lên Facebook xem thử. Quả nhiên, người bạn thân của chồng vừa đăng ảnh hai chiếc túi xách hàng hiệu chuẩn bị tặng cô giáo của con. Nhìn món quà ấy, tôi lập tức hiểu vì sao chồng lại hào hứng mua vòng đắt tiền đến vậy. Anh không muốn thua kém bạn mình, ngay cả trong chuyện tặng quà cho giáo viên.

Tôi không phản đối việc phụ huynh tri ân thầy cô bằng những món quà có giá trị. Nhưng điều khiến tôi khó chịu là gia đình đang phải gánh những khoản trả góp, tiền tiết kiệm chẳng đáng bao nhiêu, vậy mà chồng vẫn sẵn sàng tiêu 5 triệu đồng chỉ để giữ thể diện.

Tôi càng nghĩ càng thấy mệt mỏi. Quà 20/11 vốn là lời cảm ơn dành cho những người đang dạy dỗ con mình, vậy mà trong mắt chồng, nó lại trở thành một cuộc so kè với bạn bè. Tôi đang phân vân có nên tự mang hai chiếc vòng ra cửa hàng trả lại hay không.

Suy cho cùng, điều đáng lo không phải là một người chồng thích mua đồ đẹp hay muốn con được ăn mặc tươm tất, mà là người luôn muốn sống bằng ánh mắt ngưỡng mộ của người khác nhưng lại quên mất khả năng tài chính và sự bình yên của chính gia đình mình.

Vỹ Đình
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