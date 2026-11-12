Nhiều lần tha thứ cho chồng ngoại tình, đến ngày quyết ly hôn, tôi chết lặng trước câu hỏi của con trai 15 tuổi

GĐXH - Suốt gần 20 năm hôn nhân, tôi từng mất ăn mất ngủ vì chồng phản bội; tôi từng khóc lóc, trách móc và cố tìm bằng chứng để biết anh còn lừa dối mình hay không. Nhưng rồi, sau những tổn thương lặp đi lặp lại, tôi dần không còn muốn hỏi, cũng chẳng còn ghen tuông. Điều khiến tôi bất ngờ là khi vợ không còn truy hỏi, người chồng từng khiến tôi đau khổ lại bắt đầu bất an, lo sợ...