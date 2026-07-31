Giá vàng hôm nay 31/7: Vàng SJC, vàng nhẫn các thương hiệu tăng hay giảm?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng trong nước tăng nhẹ.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (31/7), vào lúc 8h32', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, lên mức 139,2-143,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng đắt thêm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, giao dịch đầu phiên ở mức 138,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 139-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay được giao dịch ở mức 139,9-143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 900.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua.

Chốt phiên giao dịch ngày 30/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 137,2-141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 139,1-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 139,1-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Tại thời điểm viết bài 9h55 ngày 31/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4,077.44 USD, tăng 0.93% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 37.45 USD/Ounce.

Lúc 21h ngày 30/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.098 USD/ounce, tăng 29 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.089 USD/ounce.