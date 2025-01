Chồng trốn tránh không đi Tết nhà ngoại, tôi choáng váng khi bạn thân tiết lộ chuyện gây sốc

Day dứt di nguyện của bác ruột trước khi mất nhờ gửi lời xin lỗi tới con gái đã từ mặt mẹ GĐXH - Trước khi mất, bác có nhờ tôi chuyển lời đến con gái bác một lời xin lỗi vì đã không thể chăm sóc chị ấy như những bà mẹ khác.

Cuối năm, nhà cửa đang yên ổn thì lại gặp sóng gió, cũng chỉ vì chuyện đi Tết nhà nội, nhà ngoại. Khi về biếu quà nhà nội, chồng tôi rất vui vẻ, còn chuẩn bị hết quà, tiền để biếu bố mẹ, anh chị em ruột nhà chồng. Ai cũng tấm tắc khen vợ chồng tôi chu đáo, có hiếu, còn hẹn Tết này về nhà nội ăn Tết…

Nhưng khi tôi đề cập đến đi Tết nhà ngoại, chồng tôi trước đó thì lấy lý do bận việc công ty, chưa sắp xếp được thời gian. Anh ấy nói thế, nhưng tôi thấy công việc có gì là bận đâu. Hàng ngày sau giờ làm là chồng tôi tụ tập với đồng nghiệp, bạn bè để ăn nhậu. Nhắc đến về nhà ngoại biếu quà Tết, chồng lại lảng tránh.

Khi công ty cho nghỉ Tết, chồng tôi lại lấy lý do không được khỏe, vợ muốn mua gì, về lúc nào thì về, tự đi một mình. Tôi buồn bực, cũng chỉ trách chồng một câu là cả năm có một dịp dù bận, dù mệt cố đi một hôm cho bố mẹ vợ vui lòng. Vậy là anh ấy liền nổi nóng: "Tôi ốm đau, mệt mỏi mà cô cứ bắt tôi đi xa là sao? Tôi chẳng may ốm ngất, chết ra đấy thì sao? Hở ra là cô so sánh, tị nạnh với bên nhà nội, thế năm sau Tết nhà ai người đấy đi nhé".

Chồng như vậy rồi tôi cũng chỉ biết nín nhịn chứ không biết phải làm sao. Ấm ức mà cũng phải chịu đựng, ngày Tết đến nơi rồi cũng phải giữ cho gia đình được yên ổn. Vậy là tôi về quê ngoại một mình, bố mẹ đẻ tôi rồi họ hàng nhà tôi gặp ai cũng thắc mắc: "Sao chồng không về thế? Hay là hai đứa có chuyện gì rồi phải không?"…

Gần Tết nhưng gia đình vẫn rạn nứt chỉ vì chuyện đi biếu quà Tết. Ảnh minh họa

Chồng không muốn về nhà vợ, tôi ấm ức nhưng cũng chỉ nghĩ là anh ấy mệt mỏi, không thích đi. Nhưng khi tôi tình cờ gặp lại bạn học cũ, bạn tôi mới tiết lộ: "Chồng bạn đúng là người có hiếu thật đấy. Tớ ở gần nhà vợ cũ của chồng bạn nên để ý thấy chồng bạn Tết năm nào cũng qua biếu quà cho bố mẹ vợ cũ, còn sắm Tết, giúp đỡ việc nhà. Vợ cũ mà còn thế, chắc nhà bạn cũng sẽ gấp mấy lần như thế nhỉ".

Tôi nghe xong mà choáng váng, chồng vẫn còn qua lại với nhà vợ cũ. Anh ấy tìm mọi cách trốn tránh về nhà bố mẹ đẻ tôi, nhưng lại hào phóng, đối đãi tốt với bố mẹ vợ cũ. Tôi rất thất vọng trước cách hành xử của chồng. Chưa dám quy kết chồng ngoại tình với vợ cũ, nhưng cách anh ấy xem trọng nhà vợ cũ và coi thường nhà vợ mới thì không thể chấp nhận được.

Từ hôm đó đến nay tôi rất buồn và thất vọng trước cách hành xử của chồng. Tôi có nên làm rõ điều này với anh ấy không? Liệu rằng, qua việc này tôi có nên xem xét đến tương lai hôn nhân của mình không? Hãy cho tôi lời khuyên!

