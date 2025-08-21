Nhà không dư dả gì mà vì việc này, vợ tôi dám bỏ 16 triệu đồng để thuê thám tử theo dõi chồng

Chăm sóc bố mẹ già yếu 7 năm, giờ chồng tôi bị các chị gái quay về tranh giành tài sản GĐXH - Tôi luôn băn khoăn về cách giúp chồng đòi lại quyền lợi, bởi nhiều lúc thấy thương chồng, thiệt thòi quá mà không biết phải làm thế nào.

Tôi nghĩ cậu ta bịa chuyện, nhưng khi cậu ta cho xem tin nhắn, tôi mới biết đầu đuôi câu chuyện. Vợ tôi đã thuê cậu này theo dõi tôi trong vòng một tháng với chi phí 16 triệu đồng. Cô ấy làm vậy vì nghi ngờ tôi ngoại tình sau khi cô ấy mang bầu và sinh con.

Thật ra, chẳng có chuyện ngoại tình nào ở đây cả. Chỉ là từ khi vợ mang bầu và sinh con, tôi thấy mình cần phải cố gắng hơn trong công việc, kiếm nhiều tiền hơn để lo cho vợ con. Vì vậy, tôi dành nhiều thời gian hơn cho công việc, nên cũng dành ít thời gian hơn cho vợ. Tôi cũng tự nhận là ít lãng mạn hơn.

Ví dụ, trước đây tôi thường mua hoa 1-2 tuần một lần, mua một bông hay một bó tặng vợ. Trước cũng hay mua đồ ăn, nhưng từ ngày vợ bầu, không biết vợ có nên ăn cái này cái kia không nên tôi toàn đợi vợ chủ động hỏi thì mới đi mua. Trước cũng hay đi ngủ sớm vì xong việc, nằm cùng vợ, tâm sự... giờ thì tôi hay làm việc khuya, cũng thi thoảng bế con cho vợ. Thi thoảng vợ gọi, vợ nhắn tin thì tôi bảo tôi bận. Chắc từ ấy vợ mới sinh nghi, nghĩ tôi ngoại tình.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, tôi đã cho vợ kiểm tra tin nhắn điện thoại, Zalo, Messenger, bật cả định vị, đi làm hay đi đâu cũng không bao giờ tháo nhẫn. Ảnh nền điện thoại, thậm chí cái ốp cũng đều là ảnh vợ. Nói tóm lại là đi đâu tôi cũng muốn cho mọi người biết là tôi có vợ, có con rồi.

Tôi nhiều lúc thấy mấy chị em mà muốn tiếp cận tôi cũng ngại, một phần là sợ vợ nghĩ ngợi, hai là thân mật quá thì lại điều tiếng. Ở môi trường công việc, các mối quan hệ "một đồn mười, mười đồn một trăm", nhất là khi vợ đang mang bầu, mới sinh con mà nghe được thì thành không hay.

Mặc kệ tôi có chứng minh thế nào nhưng vợ vẫn nghi ngờ, lại còn nói là: "Giác quan thứ sáu của phụ nữ thường rất đúng! Không tự dưng em nghĩ như vậy, anh xem lại bản thân anh!".

Một điểm nữa đáng nói ở đây là tiền tôi đi làm về, cũng chưa phải quá dư dả gì, 16 triệu đồng là một khoản tiền cũng lớn. Số tiền đó có thể mua được bỉm, sữa, đủ thứ cho cả mẹ, cả con. Vậy mà vợ lại đi thuê một người chẳng đâu vào đâu để theo dõi tôi mà cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Tôi thật sự rất tiếc tiền, tiếc cả công sức mình đi làm kiếm ra tiền đưa cho vợ nữa.

Tôi chẳng biết làm thế nào nữa. Không biết có chị em nào như vợ tôi không? Sống mà bị chính vợ mình nghi ngờ cũng thấy khó chịu trong lòng. Tôi càng cố gắng hết sức thì vợ lại càng nghi ngờ, chẳng biết sao cho vừa nữa. Ai có cách gì giúp tôi để vợ bớt nghi ngờ, tập trung lo cho gia đình, con cái?