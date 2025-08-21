Nhà không dư dả gì mà vì việc này, vợ tôi dám bỏ 16 triệu đồng để thuê thám tử theo dõi chồng
GĐXH - Tôi đã rất sốc khi túm được người theo dõi mình và biết được sự thật. Thanh niên đó co rúm người lại, bảo: "Chị nhà thuê em theo dõi anh xem có ngoại tình không?",
Tôi nghĩ cậu ta bịa chuyện, nhưng khi cậu ta cho xem tin nhắn, tôi mới biết đầu đuôi câu chuyện. Vợ tôi đã thuê cậu này theo dõi tôi trong vòng một tháng với chi phí 16 triệu đồng. Cô ấy làm vậy vì nghi ngờ tôi ngoại tình sau khi cô ấy mang bầu và sinh con.
Thật ra, chẳng có chuyện ngoại tình nào ở đây cả. Chỉ là từ khi vợ mang bầu và sinh con, tôi thấy mình cần phải cố gắng hơn trong công việc, kiếm nhiều tiền hơn để lo cho vợ con. Vì vậy, tôi dành nhiều thời gian hơn cho công việc, nên cũng dành ít thời gian hơn cho vợ. Tôi cũng tự nhận là ít lãng mạn hơn.
Ví dụ, trước đây tôi thường mua hoa 1-2 tuần một lần, mua một bông hay một bó tặng vợ. Trước cũng hay mua đồ ăn, nhưng từ ngày vợ bầu, không biết vợ có nên ăn cái này cái kia không nên tôi toàn đợi vợ chủ động hỏi thì mới đi mua. Trước cũng hay đi ngủ sớm vì xong việc, nằm cùng vợ, tâm sự... giờ thì tôi hay làm việc khuya, cũng thi thoảng bế con cho vợ. Thi thoảng vợ gọi, vợ nhắn tin thì tôi bảo tôi bận. Chắc từ ấy vợ mới sinh nghi, nghĩ tôi ngoại tình.
Tuy nhiên, tôi đã cho vợ kiểm tra tin nhắn điện thoại, Zalo, Messenger, bật cả định vị, đi làm hay đi đâu cũng không bao giờ tháo nhẫn. Ảnh nền điện thoại, thậm chí cái ốp cũng đều là ảnh vợ. Nói tóm lại là đi đâu tôi cũng muốn cho mọi người biết là tôi có vợ, có con rồi.
Tôi nhiều lúc thấy mấy chị em mà muốn tiếp cận tôi cũng ngại, một phần là sợ vợ nghĩ ngợi, hai là thân mật quá thì lại điều tiếng. Ở môi trường công việc, các mối quan hệ "một đồn mười, mười đồn một trăm", nhất là khi vợ đang mang bầu, mới sinh con mà nghe được thì thành không hay.
Mặc kệ tôi có chứng minh thế nào nhưng vợ vẫn nghi ngờ, lại còn nói là: "Giác quan thứ sáu của phụ nữ thường rất đúng! Không tự dưng em nghĩ như vậy, anh xem lại bản thân anh!".
Một điểm nữa đáng nói ở đây là tiền tôi đi làm về, cũng chưa phải quá dư dả gì, 16 triệu đồng là một khoản tiền cũng lớn. Số tiền đó có thể mua được bỉm, sữa, đủ thứ cho cả mẹ, cả con. Vậy mà vợ lại đi thuê một người chẳng đâu vào đâu để theo dõi tôi mà cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Tôi thật sự rất tiếc tiền, tiếc cả công sức mình đi làm kiếm ra tiền đưa cho vợ nữa.
Tôi chẳng biết làm thế nào nữa. Không biết có chị em nào như vợ tôi không? Sống mà bị chính vợ mình nghi ngờ cũng thấy khó chịu trong lòng. Tôi càng cố gắng hết sức thì vợ lại càng nghi ngờ, chẳng biết sao cho vừa nữa. Ai có cách gì giúp tôi để vợ bớt nghi ngờ, tập trung lo cho gia đình, con cái?
Mẹ tôi tốt vô cùng nhưng vợ vẫn khăng khăng không chịu sống chungTâm sự - 8 giờ trước
Mẹ tôi tốt vô cùng, tôi luôn nghĩ ai được ở cùng bà sẽ cảm thấy may mắn, vậy mà vợ tôi cứ một hai đòi ra ở riêng, cứ như sống chung với mẹ là điều gây uất ức lắm.
Được bố mẹ vợ chia đất, con rể nhất quyết không nhận nhưng câu nói sau đó lại khiến cả nhà sửng sốtTâm sự - 21 giờ trước
GĐXH – Câu nói của chồng tôi khiến cả nhà sững lại. Tôi nhìn chồng thể hiện sự không hài lòng, tuy nhiên, anh chưa dừng lại, tiếp tục nêu quan điểm khiến tôi bức xúc hơn.
Tôi sốc khi bị người yêu 'vạch mặt' trước cả họ hàng và mẹ chồng tương laiTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau này khi lấy về có chuyện gì anh có bảo vệ tôi trước gia đình hay không? Hay anh cứ "vạch áo cho người xem lưng"?
Yêu say đắm 2 năm, chàng trai ‘bỏ chạy’ sau 3 tháng sống thửTâm sự - 1 ngày trước
Còn gì hạnh phúc hơn khi được chính cô gái mình yêu chủ động rủ về sống chung. Thế nhưng, chỉ sau 3 tháng sống thử, tôi mới nhận ra đó là một sai lầm.
Con dâu quên đám giỗ mẹ chồng vì bận đưa thú cưng đi làm đẹpTâm sự - 1 ngày trước
Con dâu mang thú cưng đi cắt móng, tỉa lông, massage thư giãn… và quên luôn đám giỗ mẹ chồng.
Mẹ vợ cấp cứu nằm viện, lời chồng nói khiến tôi cay đắng trào nước mắtTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tôi không ngờ, người đàn ông mà tôi yêu, người con rể mà bố mẹ tôi hết lòng quý mến lại có thể nói ra câu phũ phàng đến vậy.
Ngày cưới, tôi giật mình khi thấy một nhân vật, 3 tháng sau, người này một lần nữa xuất hiện trong nhà khiến tôi tê dạiTâm sự - 2 ngày trước
Khi tôi nói mình chưa sẵn sàng, mẹ chồng nghiêm giọng mắng tôi ích kỷ.
Một câu nói qua tin nhắn đã vạch trần toàn bộ sự thật về vợ tôiTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ngay hôm cãi nhau với tôi, vợ tôi tâm sự ngay với hội chị em và một cậu bạn thân.
Mẹ chồng cho 2 tỷ, tôi vô cùng khó nghĩ khi nghe lời đề nghị của bàTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH – Đêm đó, sau khi nghe yêu cầu của mẹ chồng, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Giờ tôi cũng chưa biết phải làm thế nào mới là hợp lý trong hoàn cảnh này…
Lấy chồng xa, 2 năm mới về, con gái òa khóc nhìn cảnh bố mẹ ngồi trước hiênTâm sự - 3 ngày trước
Tôi chỉ mong thời gian có thể chậm lại, để còn được ăn thêm nhiều bữa cơm mẹ nấu, được nghe tiếng cha run run gọi tên con gái mỗi ngày.
Bị cả gia đình quay lưng vì 200 triệu tiền thừa kế, giờ họ muốn làm hòa, tôi có nên chấp nhận?Tâm sự
GĐXH - Họ đều quay lưng với ông bà và vợ chồng tôi, không ai đến thăm ông bà, coi việc chăm sóc là của vợ chồng tôi vì đã nhận 200 triệu ông bà cho.