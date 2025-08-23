Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Lương 8 triệu, việc hiếu hỉ ở công ty toàn phải đóng tiền triệu

Thứ bảy, 20:13 23/08/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Công ty có quy định ngầm, cưới thì phong bì 1 triệu, sinh đẻ, tân gia hay viếng thì 500.000 đồng, nhưng lương tôi chỉ 8 triệu đồng/tháng.

Tôi là nhân viên hành chính mới đi làm, mức lương hiện tại là 8 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trừ đi tiền thuê nhà, ăn uống, xăng xe và chi phí sinh hoạt thiết yếu, gần như chẳng dư được đồng nào. 

Vậy mà mỗi lần có đồng nghiệp cưới xin, ma chay, sinh con, tân gia…, tôi lại phải móc hầu bao 500 nghìn đến 1 triệu đồng để “đi phong bì” vì đó là mức sàn chung của công ty, các sếp hay những anh chị giàu có thì nhiều hơn.

Lương 8 triệu, việc hiếu hỉ ở công ty toàn phải đóng tiền triệu - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: AI)

Ban đầu, tôi nghĩ hiếu hỉ tùy tâm, nhưng hóa ra công ty có quy định ngầm: Cưới thì 1 triệu, sinh đẻ, tân gia hay viếng thì 500.000 đồng, ai thân hay các sếp thì nhiều hơn.

Nhiều khi chưa thuộc mặt đồng nghiệp, chỉ nghe báo “anh A phòng kế toán cưới” là được gợi ý “đóng 1 triệu”, hoặc “chị B bên kho vừa sinh con” – là mỗi người “góp 500.000”. Không ai ép, nhưng nếu không tham gia, tên bạn sẽ bị thiếu trên bảng tổng hợp, gây điều tiếng rằng “không hòa đồng”, “kém tinh thần tập thể”, “khó gần”.

Công ty đông người, tháng nào cũng có vài ba vụ như thế, có tháng tôi mất đến 3 triệu, hơn 1/3 thu nhập nên thực sự stress.

Công ty tôi chủ yếu có hai loại người: Những người giỏi kiếm tiền và những người đi làm không vì tiền (nhà họ đã giàu rồi). Tôi là một trong vài người hiếm hoi thuộc loại thứ ba: Đi làm vì tiền nhưng lương thấp. Mức sống, mức chi tiêu của các anh chị đều cao so với mặt bằng chung nên họ không hiểu sự khó xử của người lương 8 triệu và không có bố mẹ hay chồng giàu như tôi.

Có lần tôi mạnh dạn hỏi: "Nếu em không thân, có thể gửi 200–300 nghìn được không ạ?" thì nhận lại ánh mắt kỳ lạ và câu trả lời nửa đùa nửa thật: "Thôi ráng đi em, kẻo mai mốt em có việc, người ta không gửi thì em lại buồn". Tôi không cần kiểu “bảo hiểm xã hội phiên bản mini” ấy, nhưng sẽ nếu không theo lệ thì khó sống trong tập thể.

Tôi biết nhiều người cũng rơi vào hoàn cảnh giống mình. Có chị bạn lương 6 triệu đồng mà tháng nào cũng đóng 2 triệu tiền hiếu hỉ. Không đóng thì bị nhìn như vật thể lạ, đóng thì méo mặt vì không biết sống bằng gì với số tiền còn lại.

Tôi nghĩ san sẻ là điều tốt đẹp, gửi quà mừng hay giúp đỡ khi đồng nghiệp gặp chuyện vui buồn là văn hóa đáng trân trọng của người Việt. Nhưng ở chốn công sở, không nên biến nó thành sự ràng buộc hay gánh nặng bằng những “quy định bất thành văn” mà thiếu đi sự thấu hiểu.

Tôi ước có một ngày các anh chị trong công ty nhận ra rằng có những đồng nghiệp nếu “bỏ phong bì” theo mức của họ thì sẽ không đủ tiền ăn, và hiểu rằng người đóng góp ít hơn chẳng phải là không có lòng.

Tôi và em chồng làm cùng công ty nhưng lại ghét nhau đến mức chỉ muốn làm sao cho đối phương mất việcTôi và em chồng làm cùng công ty nhưng lại ghét nhau đến mức chỉ muốn làm sao cho đối phương mất việc

Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi và cô em chồng này lại ghét bỏ nhau đến thế nữa.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

3 con giáp thường xuyên gây mâu thuẫn nơi công sở, làm việc chung khó yên ổn

3 con giáp thường xuyên gây mâu thuẫn nơi công sở, làm việc chung khó yên ổn

Các cung hoàng đạo lắm lời: Khi sự cởi mở trở thành 'con dao hai lưỡi'

Các cung hoàng đạo lắm lời: Khi sự cởi mở trở thành 'con dao hai lưỡi'

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời

Những cung hoàng đạo nhát gan, dễ bỏ lỡ cơ hội trong cuộc sống

Những cung hoàng đạo nhát gan, dễ bỏ lỡ cơ hội trong cuộc sống

Cùng chuyên mục

Hiếm muộn gần 10 năm, đến khi có tin vui, tôi ngã quỵ khi nghe được câu nói của chồng và mẹ chồng sau nhà

Hiếm muộn gần 10 năm, đến khi có tin vui, tôi ngã quỵ khi nghe được câu nói của chồng và mẹ chồng sau nhà

Tâm sự - 44 phút trước

GĐXH – Suốt bao năm muộn con, tôi từng nghĩ điều tàn nhẫn nhất là không được làm mẹ. Nhưng giờ đây, khi đang mang đứa con trong bụng, tôi lại đau đớn hơn với thực tế phũ phàng.

Mẹ hấp hối tiết lộ bí mật chấn động, tôi lần đầu biết mình vẫn còn cha

Mẹ hấp hối tiết lộ bí mật chấn động, tôi lần đầu biết mình vẫn còn cha

Tâm sự - 12 giờ trước

Suốt mấy chục năm qua, tôi luôn tin rằng mình không có cha. Mãi đến khi hấp hối,mẹ mới tiết lộ rằng cha tôi vẫn còn sống và khuyên tôi hãy đi tìm ông.

Được mẹ chồng tặng nhẫn vàng 2 chỉ, tôi mừng rỡ đeo ngay, nhưng vừa soi gương thì hoảng hốt tháo ra

Được mẹ chồng tặng nhẫn vàng 2 chỉ, tôi mừng rỡ đeo ngay, nhưng vừa soi gương thì hoảng hốt tháo ra

Tâm sự - 23 giờ trước

Tôi đưa mắt nhìn kỹ, bỗng giật mình đánh rơi cả điện thoại trên tay xuống.

Cưới chạy bầu, 2 năm sau tôi chết lặng phát hiện giấy xét nghiệm ADN trong ngăn tủ bí mật của chồng

Cưới chạy bầu, 2 năm sau tôi chết lặng phát hiện giấy xét nghiệm ADN trong ngăn tủ bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Tờ giấy xét nghiệm ADN kia như bằng chứng ghi lại, trong cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu, tôi đã không hề có được sự tin tưởng trọn vẹn.

Cầm kết quả xét nghiệm ADN với con gái trên tay, tôi gục ngã hối hận vì chuyện trong quá khứ

Cầm kết quả xét nghiệm ADN với con gái trên tay, tôi gục ngã hối hận vì chuyện trong quá khứ

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như thắt lại và càng trở nên khó thở hơn khi những hình ảnh trong quá khứ cứ ùa về. Tôi bật khóc như một đứa trẻ.

Chồng đi công tác, tôi nhận được đơn ship hàng về tận nhà, mở ra mới biết anh đã sống hai cuộc đời

Chồng đi công tác, tôi nhận được đơn ship hàng về tận nhà, mở ra mới biết anh đã sống hai cuộc đời

Tâm sự - 2 ngày trước

Nghĩ anh gửi đặc sản miền Trung về cho hai mẹ con, tôi hí hửng mở ra.

Nhà không dư dả gì mà vì việc này, vợ tôi dám bỏ 16 triệu đồng để thuê thám tử theo dõi chồng

Nhà không dư dả gì mà vì việc này, vợ tôi dám bỏ 16 triệu đồng để thuê thám tử theo dõi chồng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tôi đã rất sốc khi túm được người theo dõi mình và biết được sự thật. Thanh niên đó co rúm người lại, bảo: "Chị nhà thuê em theo dõi anh xem có ngoại tình không?",

Mẹ tôi tốt vô cùng nhưng vợ vẫn khăng khăng không chịu sống chung

Mẹ tôi tốt vô cùng nhưng vợ vẫn khăng khăng không chịu sống chung

Tâm sự - 2 ngày trước

Mẹ tôi tốt vô cùng, tôi luôn nghĩ ai được ở cùng bà sẽ cảm thấy may mắn, vậy mà vợ tôi cứ một hai đòi ra ở riêng, cứ như sống chung với mẹ là điều gây uất ức lắm.

Được bố mẹ vợ chia đất, con rể nhất quyết không nhận nhưng câu nói sau đó lại khiến cả nhà sửng sốt

Được bố mẹ vợ chia đất, con rể nhất quyết không nhận nhưng câu nói sau đó lại khiến cả nhà sửng sốt

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH – Câu nói của chồng tôi khiến cả nhà sững lại. Tôi nhìn chồng thể hiện sự không hài lòng, tuy nhiên, anh chưa dừng lại, tiếp tục nêu quan điểm khiến tôi bức xúc hơn.

Tôi sốc khi bị người yêu 'vạch mặt' trước cả họ hàng và mẹ chồng tương lai

Tôi sốc khi bị người yêu 'vạch mặt' trước cả họ hàng và mẹ chồng tương lai

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau này khi lấy về có chuyện gì anh có bảo vệ tôi trước gia đình hay không? Hay anh cứ "vạch áo cho người xem lưng"?

Xem nhiều

Mẹ vợ cấp cứu nằm viện, lời chồng nói khiến tôi cay đắng trào nước mắt

Mẹ vợ cấp cứu nằm viện, lời chồng nói khiến tôi cay đắng trào nước mắt

Tâm sự

GĐXH - Tôi không ngờ, người đàn ông mà tôi yêu, người con rể mà bố mẹ tôi hết lòng quý mến lại có thể nói ra câu phũ phàng đến vậy.

Yêu say đắm 2 năm, chàng trai ‘bỏ chạy’ sau 3 tháng sống thử

Yêu say đắm 2 năm, chàng trai ‘bỏ chạy’ sau 3 tháng sống thử

Tâm sự
Được bố mẹ vợ chia đất, con rể nhất quyết không nhận nhưng câu nói sau đó lại khiến cả nhà sửng sốt

Được bố mẹ vợ chia đất, con rể nhất quyết không nhận nhưng câu nói sau đó lại khiến cả nhà sửng sốt

Tâm sự
Tôi sốc khi bị người yêu 'vạch mặt' trước cả họ hàng và mẹ chồng tương lai

Tôi sốc khi bị người yêu 'vạch mặt' trước cả họ hàng và mẹ chồng tương lai

Tâm sự
Ngày cưới, tôi giật mình khi thấy một nhân vật, 3 tháng sau, người này một lần nữa xuất hiện trong nhà khiến tôi tê dại

Ngày cưới, tôi giật mình khi thấy một nhân vật, 3 tháng sau, người này một lần nữa xuất hiện trong nhà khiến tôi tê dại

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top