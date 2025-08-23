Lương 8 triệu, việc hiếu hỉ ở công ty toàn phải đóng tiền triệu
Công ty có quy định ngầm, cưới thì phong bì 1 triệu, sinh đẻ, tân gia hay viếng thì 500.000 đồng, nhưng lương tôi chỉ 8 triệu đồng/tháng.
Tôi là nhân viên hành chính mới đi làm, mức lương hiện tại là 8 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trừ đi tiền thuê nhà, ăn uống, xăng xe và chi phí sinh hoạt thiết yếu, gần như chẳng dư được đồng nào.
Vậy mà mỗi lần có đồng nghiệp cưới xin, ma chay, sinh con, tân gia…, tôi lại phải móc hầu bao 500 nghìn đến 1 triệu đồng để “đi phong bì” vì đó là mức sàn chung của công ty, các sếp hay những anh chị giàu có thì nhiều hơn.
Ban đầu, tôi nghĩ hiếu hỉ tùy tâm, nhưng hóa ra công ty có quy định ngầm: Cưới thì 1 triệu, sinh đẻ, tân gia hay viếng thì 500.000 đồng, ai thân hay các sếp thì nhiều hơn.
Nhiều khi chưa thuộc mặt đồng nghiệp, chỉ nghe báo “anh A phòng kế toán cưới” là được gợi ý “đóng 1 triệu”, hoặc “chị B bên kho vừa sinh con” – là mỗi người “góp 500.000”. Không ai ép, nhưng nếu không tham gia, tên bạn sẽ bị thiếu trên bảng tổng hợp, gây điều tiếng rằng “không hòa đồng”, “kém tinh thần tập thể”, “khó gần”.
Công ty đông người, tháng nào cũng có vài ba vụ như thế, có tháng tôi mất đến 3 triệu, hơn 1/3 thu nhập nên thực sự stress.
Công ty tôi chủ yếu có hai loại người: Những người giỏi kiếm tiền và những người đi làm không vì tiền (nhà họ đã giàu rồi). Tôi là một trong vài người hiếm hoi thuộc loại thứ ba: Đi làm vì tiền nhưng lương thấp. Mức sống, mức chi tiêu của các anh chị đều cao so với mặt bằng chung nên họ không hiểu sự khó xử của người lương 8 triệu và không có bố mẹ hay chồng giàu như tôi.
Có lần tôi mạnh dạn hỏi: "Nếu em không thân, có thể gửi 200–300 nghìn được không ạ?" thì nhận lại ánh mắt kỳ lạ và câu trả lời nửa đùa nửa thật: "Thôi ráng đi em, kẻo mai mốt em có việc, người ta không gửi thì em lại buồn". Tôi không cần kiểu “bảo hiểm xã hội phiên bản mini” ấy, nhưng sẽ nếu không theo lệ thì khó sống trong tập thể.
Tôi biết nhiều người cũng rơi vào hoàn cảnh giống mình. Có chị bạn lương 6 triệu đồng mà tháng nào cũng đóng 2 triệu tiền hiếu hỉ. Không đóng thì bị nhìn như vật thể lạ, đóng thì méo mặt vì không biết sống bằng gì với số tiền còn lại.
Tôi nghĩ san sẻ là điều tốt đẹp, gửi quà mừng hay giúp đỡ khi đồng nghiệp gặp chuyện vui buồn là văn hóa đáng trân trọng của người Việt. Nhưng ở chốn công sở, không nên biến nó thành sự ràng buộc hay gánh nặng bằng những “quy định bất thành văn” mà thiếu đi sự thấu hiểu.
Tôi ước có một ngày các anh chị trong công ty nhận ra rằng có những đồng nghiệp nếu “bỏ phong bì” theo mức của họ thì sẽ không đủ tiền ăn, và hiểu rằng người đóng góp ít hơn chẳng phải là không có lòng.
Hiếm muộn gần 10 năm, đến khi có tin vui, tôi ngã quỵ khi nghe được câu nói của chồng và mẹ chồng sau nhàTâm sự - 44 phút trước
GĐXH – Suốt bao năm muộn con, tôi từng nghĩ điều tàn nhẫn nhất là không được làm mẹ. Nhưng giờ đây, khi đang mang đứa con trong bụng, tôi lại đau đớn hơn với thực tế phũ phàng.
Mẹ hấp hối tiết lộ bí mật chấn động, tôi lần đầu biết mình vẫn còn chaTâm sự - 12 giờ trước
Suốt mấy chục năm qua, tôi luôn tin rằng mình không có cha. Mãi đến khi hấp hối,mẹ mới tiết lộ rằng cha tôi vẫn còn sống và khuyên tôi hãy đi tìm ông.
Được mẹ chồng tặng nhẫn vàng 2 chỉ, tôi mừng rỡ đeo ngay, nhưng vừa soi gương thì hoảng hốt tháo raTâm sự - 23 giờ trước
Tôi đưa mắt nhìn kỹ, bỗng giật mình đánh rơi cả điện thoại trên tay xuống.
Cưới chạy bầu, 2 năm sau tôi chết lặng phát hiện giấy xét nghiệm ADN trong ngăn tủ bí mật của chồngTâm sự - 1 ngày trước
Tờ giấy xét nghiệm ADN kia như bằng chứng ghi lại, trong cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu, tôi đã không hề có được sự tin tưởng trọn vẹn.
Cầm kết quả xét nghiệm ADN với con gái trên tay, tôi gục ngã hối hận vì chuyện trong quá khứTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH – Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như thắt lại và càng trở nên khó thở hơn khi những hình ảnh trong quá khứ cứ ùa về. Tôi bật khóc như một đứa trẻ.
Chồng đi công tác, tôi nhận được đơn ship hàng về tận nhà, mở ra mới biết anh đã sống hai cuộc đờiTâm sự - 2 ngày trước
Nghĩ anh gửi đặc sản miền Trung về cho hai mẹ con, tôi hí hửng mở ra.
Nhà không dư dả gì mà vì việc này, vợ tôi dám bỏ 16 triệu đồng để thuê thám tử theo dõi chồngTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tôi đã rất sốc khi túm được người theo dõi mình và biết được sự thật. Thanh niên đó co rúm người lại, bảo: "Chị nhà thuê em theo dõi anh xem có ngoại tình không?",
Mẹ tôi tốt vô cùng nhưng vợ vẫn khăng khăng không chịu sống chungTâm sự - 2 ngày trước
Mẹ tôi tốt vô cùng, tôi luôn nghĩ ai được ở cùng bà sẽ cảm thấy may mắn, vậy mà vợ tôi cứ một hai đòi ra ở riêng, cứ như sống chung với mẹ là điều gây uất ức lắm.
Được bố mẹ vợ chia đất, con rể nhất quyết không nhận nhưng câu nói sau đó lại khiến cả nhà sửng sốtTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH – Câu nói của chồng tôi khiến cả nhà sững lại. Tôi nhìn chồng thể hiện sự không hài lòng, tuy nhiên, anh chưa dừng lại, tiếp tục nêu quan điểm khiến tôi bức xúc hơn.
Tôi sốc khi bị người yêu 'vạch mặt' trước cả họ hàng và mẹ chồng tương laiTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Sau này khi lấy về có chuyện gì anh có bảo vệ tôi trước gia đình hay không? Hay anh cứ "vạch áo cho người xem lưng"?
Mẹ vợ cấp cứu nằm viện, lời chồng nói khiến tôi cay đắng trào nước mắtTâm sự
GĐXH - Tôi không ngờ, người đàn ông mà tôi yêu, người con rể mà bố mẹ tôi hết lòng quý mến lại có thể nói ra câu phũ phàng đến vậy.