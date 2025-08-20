Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Tôi sốc khi bị người yêu 'vạch mặt' trước cả họ hàng và mẹ chồng tương lai

Thứ tư, 09:55 20/08/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau này khi lấy về có chuyện gì anh có bảo vệ tôi trước gia đình hay không? Hay anh cứ "vạch áo cho người xem lưng"?

Tôi buồn khi biết lý do vì sao chồng nhất quyết không muốn sinh thêm con Tôi buồn khi biết lý do vì sao chồng nhất quyết không muốn sinh thêm con

GĐXH - Mỗi lần tôi nhắc đến việc sinh thêm, anh chỉ cười nhạt: “Em chưa từng sống trong một gia đình như anh thì em sẽ không hiểu đâu”.

Tôi năm nay 26 tuổi và đang yêu một anh hơn mình 6 tuổi. 

Trong mọi thứ, anh rất chiều tôi, chỉ cần tôi thích và trong khả năng, anh sẽ chiều tôi hết mức nếu tôi nói với anh. Nhưng có một điều tôi vẫn chưa hiểu được, mặc dù chiều nhưng có cảm giác người yêu rất vô tâm. 

Những điều tôi nói thì anh làm, còn những điều không nói ra dù nhỏ nhặt thì anh cũng không biết. Tôi ốm, mệt… mọi thứ dừng lại ở câu hỏi. Khi trách anh thì anh bảo "có nói đâu mà biết…", dù cái đó trẻ con chắc cũng hiểu. Những cái đó tôi bỏ qua tất và kéo dài đến giờ, tình yêu đã được 2 năm 1 tháng.

Chuyện là vào một hôm nhà anh có giỗ, anh bảo tôi sang. Tôi có nói với anh là không sang, vì sang gặp người nhà anh đông và áp lực, mọi người giục cưới, tôi không muốn. Tôi nhờ anh nói khéo với gia đình là tôi bận đi làm về muộn nên không sang được. Anh bắt đầu nói tôi không biết trên biết dưới, không biết điều, không thích gia đình nhà anh. Và bọn tôi đã cãi nhau lớn, sau đó anh nói chia tay. Chúng tôi im lặng trong hai tuần.

Tôi sốc khi bị người yêu 'vạch mặt' trước cả họ hàng và mẹ chồng tương lai - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ: ITN

Sau hơn hai tuần, hai đứa làm hòa, lý do là tôi có chủ động gọi điện trước. Sau đó anh bảo tôi sang nhà vì vụ giỗ hôm trước cãi nhau chưa sang, giờ làm hòa rồi thì sang hối lỗi. Tôi cũng không nghĩ nhiều, hôm sau tôi có mua hoa và quả sang thắp hương. Sau đó ngồi nói chuyện với mẹ anh một lúc là hôm đó bận, nay sang thắp hương. 

Vừa nói xong anh ngồi đó, anh nói với mẹ anh: "Nay H. đem đồ sang thắp hương cũng là sang xin lỗi mẹ và gia đình vì chuyện cãi nhau hôm trước". Tôi ngồi đơ ra… Xong mẹ anh nói và dạy tôi: "Có gì thì phải nhẫn nhịn, sau về phải chiều chồng thì mới tiến xa được…". 

Không biết nói gì hơn, tôi ngồi lát rồi xin phép ra về. Thêm một tình tiết không ngờ nữa là trong đám giỗ, anh cũng nói cho tất cả mọi người lý do chúng tôi cãi nhau là do tôi "không thèm sang".

Tôi cũng có nói chuyện lại với anh, anh có thể nói lý do khác, có nhất thiết anh phải phơi bày cho mọi người biết như vậy không? Anh nói anh chẳng làm gì sai hết, đúng lý do đó thì anh nói đúng thế. 

Đúng là tôi đã nhận sai một phần, nhưng một phần tôi suy nghĩ đến trầm cảm là: Sau này khi lấy về có chuyện gì anh có bảo vệ tôi trước gia đình hay không? Hay anh cứ "vạch áo cho người xem lưng"?. Tự dưng tôi thấy buồn quá đáng, tủi thân, lạc lõng thật sự. Tệ hơn nữa là không phải từ người trong gia đình anh mà bởi chính anh, sau này sẽ làm chồng mình. 

Chúng tôi dự định tháng 10 âm năm nay cưới. Giờ tôi cũng không biết ra sao với mối quan hệ này nữa, không biết có phải tôi nghĩ quá hay không, do tôi chưa hiểu chuyện, suy nghĩ chưa thông?.

Mỗi tối vợ mang đồ ăn nấu sẵn về, tôi sững sờ khi biết nguồn gốc từ đâu Mỗi tối vợ mang đồ ăn nấu sẵn về, tôi sững sờ khi biết nguồn gốc từ đâu

GĐXH - Ở đó cô ấy đi chợ, nấu nướng, thức ăn sinh hoạt đến 7 giờ tối mới về nhà, mang theo thức ăn đã nấu sẵn.

Q.H
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Một câu nói qua tin nhắn đã vạch trần toàn bộ sự thật về vợ tôi

Một câu nói qua tin nhắn đã vạch trần toàn bộ sự thật về vợ tôi

Bị cả gia đình quay lưng vì 200 triệu tiền thừa kế, giờ họ muốn làm hòa, tôi có nên chấp nhận?

Bị cả gia đình quay lưng vì 200 triệu tiền thừa kế, giờ họ muốn làm hòa, tôi có nên chấp nhận?

Tôi ngột ngạt trước sự hỗ trợ, giúp đỡ từ nhà vợ

Tôi ngột ngạt trước sự hỗ trợ, giúp đỡ từ nhà vợ

Từ ngày tôi kiếm được ít tiền đi, vợ làm những việc khiến tôi muốn khóc

Từ ngày tôi kiếm được ít tiền đi, vợ làm những việc khiến tôi muốn khóc

Hai người ngoại tình: Ba gia đình tan vỡ, một đứa trẻ chưa kịp chào đời và sự thật trớ trêu

Hai người ngoại tình: Ba gia đình tan vỡ, một đứa trẻ chưa kịp chào đời và sự thật trớ trêu

Cùng chuyên mục

Yêu say đắm 2 năm, chàng trai ‘bỏ chạy’ sau 3 tháng sống thử

Yêu say đắm 2 năm, chàng trai ‘bỏ chạy’ sau 3 tháng sống thử

Tâm sự - 6 giờ trước

Còn gì hạnh phúc hơn khi được chính cô gái mình yêu chủ động rủ về sống chung. Thế nhưng, chỉ sau 3 tháng sống thử, tôi mới nhận ra đó là một sai lầm.

Con dâu quên đám giỗ mẹ chồng vì bận đưa thú cưng đi làm đẹp

Con dâu quên đám giỗ mẹ chồng vì bận đưa thú cưng đi làm đẹp

Tâm sự - 18 giờ trước

Con dâu mang thú cưng đi cắt móng, tỉa lông, massage thư giãn… và quên luôn đám giỗ mẹ chồng.

Mẹ vợ cấp cứu nằm viện, lời chồng nói khiến tôi cay đắng trào nước mắt

Mẹ vợ cấp cứu nằm viện, lời chồng nói khiến tôi cay đắng trào nước mắt

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH - Tôi không ngờ, người đàn ông mà tôi yêu, người con rể mà bố mẹ tôi hết lòng quý mến lại có thể nói ra câu phũ phàng đến vậy.

Ngày cưới, tôi giật mình khi thấy một nhân vật, 3 tháng sau, người này một lần nữa xuất hiện trong nhà khiến tôi tê dại

Ngày cưới, tôi giật mình khi thấy một nhân vật, 3 tháng sau, người này một lần nữa xuất hiện trong nhà khiến tôi tê dại

Tâm sự - 1 ngày trước

Khi tôi nói mình chưa sẵn sàng, mẹ chồng nghiêm giọng mắng tôi ích kỷ.

Một câu nói qua tin nhắn đã vạch trần toàn bộ sự thật về vợ tôi

Một câu nói qua tin nhắn đã vạch trần toàn bộ sự thật về vợ tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngay hôm cãi nhau với tôi, vợ tôi tâm sự ngay với hội chị em và một cậu bạn thân.

Mẹ chồng cho 2 tỷ, tôi vô cùng khó nghĩ khi nghe lời đề nghị của bà

Mẹ chồng cho 2 tỷ, tôi vô cùng khó nghĩ khi nghe lời đề nghị của bà

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Đêm đó, sau khi nghe yêu cầu của mẹ chồng, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Giờ tôi cũng chưa biết phải làm thế nào mới là hợp lý trong hoàn cảnh này…

Lấy chồng xa, 2 năm mới về, con gái òa khóc nhìn cảnh bố mẹ ngồi trước hiên

Lấy chồng xa, 2 năm mới về, con gái òa khóc nhìn cảnh bố mẹ ngồi trước hiên

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi chỉ mong thời gian có thể chậm lại, để còn được ăn thêm nhiều bữa cơm mẹ nấu, được nghe tiếng cha run run gọi tên con gái mỗi ngày.

Gửi tiền nuôi con riêng, nàng dâu bị nỗi oan 'trời thấu'

Gửi tiền nuôi con riêng, nàng dâu bị nỗi oan 'trời thấu'

Tâm sự - 2 ngày trước

Nhà mất trộm vàng cưới, nhà chồng nghi ngờ nàng dâu thông đồng với thủ phạm, dàn cảnh đánh cắp của hồi môn để nuôi con riêng.

Bị cả gia đình quay lưng vì 200 triệu tiền thừa kế, giờ họ muốn làm hòa, tôi có nên chấp nhận?

Bị cả gia đình quay lưng vì 200 triệu tiền thừa kế, giờ họ muốn làm hòa, tôi có nên chấp nhận?

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Họ đều quay lưng với ông bà và vợ chồng tôi, không ai đến thăm ông bà, coi việc chăm sóc là của vợ chồng tôi vì đã nhận 200 triệu ông bà cho.

Chồng không muốn bố mẹ tôi đi cùng chuyến du lịch với 10 người nhà chồng

Chồng không muốn bố mẹ tôi đi cùng chuyến du lịch với 10 người nhà chồng

Tâm sự - 2 ngày trước

Năm nào tôi cũng phải chi trả hết các khoản cho cả chuyến du lịch 10 người nhà chồng, nhưng khi tôi ngỏ ý mời bố mẹ tôi đi cùng thì chồng không hài lòng

Xem nhiều

Bị cả gia đình quay lưng vì 200 triệu tiền thừa kế, giờ họ muốn làm hòa, tôi có nên chấp nhận?

Bị cả gia đình quay lưng vì 200 triệu tiền thừa kế, giờ họ muốn làm hòa, tôi có nên chấp nhận?

Tâm sự

GĐXH - Họ đều quay lưng với ông bà và vợ chồng tôi, không ai đến thăm ông bà, coi việc chăm sóc là của vợ chồng tôi vì đã nhận 200 triệu ông bà cho.

Lấy chồng xa, 2 năm mới về, con gái òa khóc nhìn cảnh bố mẹ ngồi trước hiên

Lấy chồng xa, 2 năm mới về, con gái òa khóc nhìn cảnh bố mẹ ngồi trước hiên

Tâm sự
Sau một đêm, tôi từ nàng dâu có hiếu chuyển sang bất hiếu với bố mẹ chồng vì một lý do

Sau một đêm, tôi từ nàng dâu có hiếu chuyển sang bất hiếu với bố mẹ chồng vì một lý do

Tâm sự
Mẹ chồng mắc bệnh hiểm nghèo, lời đề nghị của chồng khiến tôi sửng sốt

Mẹ chồng mắc bệnh hiểm nghèo, lời đề nghị của chồng khiến tôi sửng sốt

Tâm sự
Chồng không muốn bố mẹ tôi đi cùng chuyến du lịch với 10 người nhà chồng

Chồng không muốn bố mẹ tôi đi cùng chuyến du lịch với 10 người nhà chồng

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top