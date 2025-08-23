Mẹ hấp hối tiết lộ bí mật chấn động, tôi lần đầu biết mình vẫn còn cha
Suốt mấy chục năm qua, tôi luôn tin rằng mình không có cha. Mãi đến khi hấp hối,mẹ mới tiết lộ rằng cha tôi vẫn còn sống và khuyên tôi hãy đi tìm ông.
Mẹ kể, tôi là kết quả của cuộc tình vụng trộm giữa bà với một người đàn ông đã có gia đình . Sau trận đánh ghen dữ dội của vợ ông, mẹ buộc phải bỏ trốn, cắt đứt mọi liên lạc.
Không lâu sau, mẹ phát hiện mang thai tôi. Dù biết những ngày tháng phía trước sẽ đầy khó khăn, tủi cực, song bà vẫn không tìm lại cha tôi.
Trước khi qua đời, mẹ đưa tôi chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là tấm ảnh chụp chung với cha tôi thời trẻ. Mặt sau bức ảnh ghi đầy đủ họ tên, năm sinh và địa chỉ của ông.
Tôi choáng váng và băn khoăn suốt nhiều tháng. Tôi vừa muốn thực hiện di nguyện của mẹ, vừa lo cha sẽ không chấp nhận mình, lại sợ sự xuất hiện của tôi khiến cuộc sống của ông bị xáo trộn.
Cuối cùng, tôi cũng quyết định đi tìm cha. Không khó để tôi tìm thấy cha vì suốt mấy chục năm qua, ông vẫn sống ở quê nhà.
Ngày gặp, tôi mới biết cha đã ngoài 70 tuổi, góa vợ và đang sống cùng vợ chồng người con trai bị liệt.
Khi nhận lại chiếc hộp gỗ, môi ông run run hỏi về mẹ. Biết bà đã mất, ông lặng người một lúc rồi nói mình chưa từng hay tin có một đứa con trai khỏe mạnh.
Ông rất vui, mong từ nay cha con không còn xa cách. Nhưng đúng như tôi lo sợ, sự xuất hiện của tôi đã làm đảo lộn cuộc sống của ông.
Vợ chồng em trai cùng cha khác mẹ kịch liệt phản đối, tìm mọi cách ngăn cản. Họ cấm tôi đến thăm cha, thậm chí khi ông đổ bệnh, phải nhập viện cũng không cho tôi vào gặp.
Sau khi ông xuất viện, mỗi lần tôi tìm đến nhà, em dâu đều lấy lý do cha mệt, không muốn tiếp khách.
Cuối cùng, tôi biết họ làm vậy chỉ vì lo tôi sẽ được chia tài sản. Họ hiểu rõ pháp luật không phân biệt con chung hay con riêng trong quyền thừa kế, trừ khi có di chúc hoặc bị truất quyền.
Sự thật ấy khiến tôi đau lòng. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tài sản, trong lòng chỉ có một mong muốn là được nhận cha, có cha.
Thế nhưng, dường như tình thân lại là thứ xa xỉ đối với tôi. Mỗi lần đứng ngoài cổng, nghe tiếng cha ho sặc sụa bên trong mà không thể nào vào chăm sóc, tim tôi như thắt lại.
Tôi đau đớn khi thấy sự ngăn cản của chính những người ruột thịt. Những ngày qua, tôi sợ một ngày nào đó, khi cha nhắm mắt xuôi tay, tôi vẫn chỉ là “người dưng bị nghi ngờ”, không kịp trọn vẹn chữ hiếu.
Nỗi lo sợ ấy theo tôi từng đêm, như một vết cắt không bao giờ lành. Tôi phải làm sao đây?
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi ở phần bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tôi đưa mắt nhìn kỹ, bỗng giật mình đánh rơi cả điện thoại trên tay xuống.
Tờ giấy xét nghiệm ADN kia như bằng chứng ghi lại, trong cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu, tôi đã không hề có được sự tin tưởng trọn vẹn.
GĐXH – Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như thắt lại và càng trở nên khó thở hơn khi những hình ảnh trong quá khứ cứ ùa về. Tôi bật khóc như một đứa trẻ.
Nghĩ anh gửi đặc sản miền Trung về cho hai mẹ con, tôi hí hửng mở ra.
GĐXH - Tôi đã rất sốc khi túm được người theo dõi mình và biết được sự thật. Thanh niên đó co rúm người lại, bảo: "Chị nhà thuê em theo dõi anh xem có ngoại tình không?",
Mẹ tôi tốt vô cùng, tôi luôn nghĩ ai được ở cùng bà sẽ cảm thấy may mắn, vậy mà vợ tôi cứ một hai đòi ra ở riêng, cứ như sống chung với mẹ là điều gây uất ức lắm.
GĐXH – Câu nói của chồng tôi khiến cả nhà sững lại. Tôi nhìn chồng thể hiện sự không hài lòng, tuy nhiên, anh chưa dừng lại, tiếp tục nêu quan điểm khiến tôi bức xúc hơn.
GĐXH - Sau này khi lấy về có chuyện gì anh có bảo vệ tôi trước gia đình hay không? Hay anh cứ "vạch áo cho người xem lưng"?
Còn gì hạnh phúc hơn khi được chính cô gái mình yêu chủ động rủ về sống chung. Thế nhưng, chỉ sau 3 tháng sống thử, tôi mới nhận ra đó là một sai lầm.
Con dâu mang thú cưng đi cắt móng, tỉa lông, massage thư giãn… và quên luôn đám giỗ mẹ chồng.
Tôi chỉ mong thời gian có thể chậm lại, để còn được ăn thêm nhiều bữa cơm mẹ nấu, được nghe tiếng cha run run gọi tên con gái mỗi ngày.