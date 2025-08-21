Chồng đi công tác, tôi nhận được đơn ship hàng về tận nhà, mở ra mới biết anh đã sống hai cuộc đời
Nghĩ anh gửi đặc sản miền Trung về cho hai mẹ con, tôi hí hửng mở ra.
Chồng tôi là người đàn ông điềm đạm, làm việc trong một công ty xây dựng lớn, thường xuyên phải đi công tác xa.
Tôi quen với chuyện ấy, vẫn nghĩ đó là đặc thù nghề nghiệp. Từ ngày cưới đến giờ, anh chưa từng để tôi phải ghen tuông vì phụ nữ khác, nên tôi khá yên tâm.
Tuần trước, anh báo sẽ vào Quảng Ngãi công tác 1 tuần. Hôm đó, tôi bất ngờ nhận được một đơn ship hàng gửi tận nhà, người gửi là chính chồng tôi. Nghĩ anh gửi đặc sản miền Trung về cho hai mẹ con, tôi hí hửng mở ra.
Nhưng thay vì quà, trong hộp lại là… một xấp giấy tờ, sổ đỏ photo, kèm giấy khai sinh của một đứa bé. Trên giấy khai sinh ghi rõ tên bố: chính là chồng tôi.
Tôi chết lặng. Đứa trẻ sinh năm 2017, nghĩa là 8 tuổi. Tính ra, là trước cả khi tôi và anh cưới nhau.
Tay tôi run rẩy, nước mắt trào ra. Tại sao bao năm qua, anh chưa từng hé lộ chuyện này? Một đứa con riêng, một phần quá khứ anh giấu kín…
Tôi lập tức gọi cho anh, nhưng anh tắt máy. Tin nhắn tôi gửi, anh chỉ trả lời vỏn vẹn: "Về anh sẽ nói. Xin em, đừng hoang mang. Anh không phản bội em, chỉ là anh nợ quá khứ một lời giải thích. Anh còn 1 thứ nữa gặp trực tiếp sẽ cho em xem. Nhất định phải chờ anh về, đừng cả nghĩ".
Cả ngày hôm đó, tôi như người mất hồn. Bao năm nay, tôi luôn tin rằng mình là người duy nhất đồng hành cùng anh. Thì ra, anh đã sống hai cuộc đời: một với tôi và con gái hiện tại, một với quá khứ chưa từng được nhắc tên.
Tôi nhớ lại vài lần anh đi công tác miền Trung mà tuyệt đối không cho vợ con đi cùng, có lẽ… không chỉ vì công việc.
Tối ấy, mẹ chồng gọi điện hỏi thăm, tôi run rẩy định nhắc chuyện "giấy tờ", nhưng lại kịp dừng. Bà vẫn nghĩ vợ chồng tôi là gia đình hạnh phúc. Tôi không biết, nếu một ngày sự thật phơi bày, bà sẽ ra sao.
Giờ đây, tôi chỉ có hai lựa chọn: hoặc đợi anh về để nghe tất cả, hoặc tự mình tìm hiểu. Nhưng trong thâm tâm, tôi hiểu khoảnh khắc mở gói hàng đó, hôn nhân của tôi đã không còn như trước nữa. Tôi phải làm gì đây?
