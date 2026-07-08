Chủ nhà sẽ bị phạt đến 12 triệu đồng nếu không làm điều này khi khách đến chơi ở lại

Từ 1/7/2026, chủ nhà không khai báo lưu trú cho khách ở qua đêm bị xử phạt?

Quốc hội đã ban hành Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Trong đó điểm nổi bật quy định khi có người lưu trú qua đêm thì thành viên hộ gia đình, cơ sở lưu trú du lịch… có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Cụ thể:

Theo khoản 9 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự đã bổ sung Điều 30 Luật Cư trú 2020: Từ ngày 1/7/2026, khi có người lưu trú qua đêm thì thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện, các cơ sở lưu trú khác có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú, trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 8 giờ ngày hôm sau.

Theo quy định trên, khách đến nhà ngủ qua đêm thì chủ nhà, các thành viên hộ gia đình có trách nhiệm khai báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Trường hợp cố tình không khai báo sẽ bị xử phạt.

Trường hợp khách đến nhà ngủ qua đêm thì chủ nhà có trách nhiệm khai báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Ảnh minh họa: TL

Vi phạm về đăng ký lưu trú bị xử lý thế nào?

Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ mức phạt với trường hợp vi phạm về đăng ký và quản lý cư trú, không thực hiện khai báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Mức xử phạt như sau:

STT Hành vi Mức phạt 1 Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng 2 Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 01 đến 03 người lưu trú Phạt tiền từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng 3 Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 04 đến 08 người lưu trú Phạt tiền từ 4.000.000 - 8.000.000 đồng 4 Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 09 người lưu trú trở lên Phạt tiền từ 8.000.000 - 12.000.000 đồng

Lưu ý: Mức phạt tiền trên được áp dụng với cá nhân có hành vi vi phạm quy định về thông báo lưu trú, đối với tổ chức có hành vi vi phạm tương tự sẽ bị xử phạt tiền gấp 2 lần theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Lưu trú là gì?

Theo quy định pháp luật Việt Nam (Luật Cư trú 2020), lưu trú là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong khoảng thời gian dưới 30 ngày. Việc này thường xảy ra khi đi du lịch, công tác hoặc thăm người thân và ở qua đêm tại nhà nghỉ, khách sạn, hoặc nhà người quen.

Thủ tục đăng ký lưu trú được quy định thế nào?

Về thủ tục đăng ký lưu trú, cá nhân có thể đến trực tiếp tại cơ quan quản lý cư trú (cơ quan Công an) để thông báo về lưu trú trong thời gian quy định.

Nội dung thông báo về lưu trú gồm: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.

Cá nhân có thể đăng ký lưu trú trên VneID bằng việc đăng nhập tài khoản VNeID (tài khoản định danh điện tử).

Ngoài ra, cá nhân còn có thể đăng ký lưu trú qua Cổng thông tin điện tử Bộ Công an bằng cách truy cập vào địa chỉ dichvucong.bocongan.gov.vn; Chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử.

Sau khi đăng nhập thành công, quay lại trang chủ, vào mục "Giới thiệu thủ tục hành chính mới", chọn "Đăng ký quản lý cư trú".

Sau đó chọn "Thông báo lưu trú", nhấn vào "Nộp hồ sơ".

Tiếp theo, cá nhân tạo mới Thông báo lưu trú và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, nhấn "Lưu".

Trên màn hình hiển thị "Thêm mới người lưu trú thành công" và gửi hồ sơ".

Từ hôm nay (15/12), chủ nhà trọ, khách sạn không khai báo lưu trú có thể bị phạt đến 12 triệu đồng GĐXH - Từ ngày 15/12, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định không thông báo lưu trú cho khách chủ nhà trọ, khách sạn có thể bị xử phạt hành chính đến 12 triệu đồng.