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Sinh vào 3 giờ sinh Âm lịch này, nghèo khó chỉ là tạm thời, trung niên tài lộc nở rộ

Thứ ba, 08:37 07/07/2026 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
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GĐXH - Theo tử vi, những người có giờ sinh Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí tuệ nhạy bén, khả năng ứng biến linh hoạt và tư duy kiếm tiền vượt trội.

Người sinh giờ Tỵ Âm lịch (9h - 11h): Bản lĩnh vững vàng

Sinh vào 3 giờ sinh Âm lịch này, nghèo khó chỉ là tạm thời, trung niên tài lộc nở rộ - Ảnh 1.

Điểm nổi bật của người sinh giờ Tỵ Âm lịch là sự tự tin vào năng lực bản thân. Khi đã xác định mục tiêu, họ sẵn sàng kiên trì theo đuổi đến cùng và thường đạt được kết quả như mong đợi. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người có giờ sinh Âm lịch vào khung giờ Tỵ thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, không dễ lùi bước trước thử thách. 

Họ có khả năng chịu áp lực tốt, bình tĩnh trước những biến cố và luôn biết cách tìm ra hướng giải quyết phù hợp trong những tình huống khó khăn.

Nhờ quá trình không ngừng tích lũy kinh nghiệm sống và kinh nghiệm làm việc, người sinh giờ này ngày càng trở nên chín chắn. 

Mỗi thử thách đều giúp họ trưởng thành hơn, từ đó mở ra nhiều cơ hội phát triển trong công việc cũng như tài chính.

Điểm nổi bật của người sinh giờ Tỵ là sự tự tin vào năng lực bản thân. Khi đã xác định mục tiêu, họ sẵn sàng kiên trì theo đuổi đến cùng và thường đạt được kết quả như mong đợi. 

Trên con đường lập nghiệp, họ cũng dễ gặp quý nhân nâng đỡ, giúp tháo gỡ khó khăn đúng lúc.

Dù đôi khi phải đối mặt với những biến cố bất ngờ, người có giờ sinh Âm lịch này thường biết cách biến thách thức thành cơ hội. 

Chính nhờ bản lĩnh và sự hỗ trợ từ những người xung quanh mà sự nghiệp của họ ngày càng khởi sắc, khả năng kiếm tiền cũng tăng lên đáng kể. Khi đã đạt được thành công, họ có nền tảng khá vững chắc để duy trì sự ổn định lâu dài.

Người sinh giờ Sửu Âm lịch (1h - 3h): Tư duy sắc bén, biết nắm bắt cơ hội làm giàu

Sinh vào 3 giờ sinh Âm lịch này, nghèo khó chỉ là tạm thời, trung niên tài lộc nở rộ - Ảnh 2.

Người sinh giờ Sửu Âm lịch sở hữu tư duy sáng tạo và luôn có nhiều ý tưởng mới trong công việc. Họ không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm nên càng làm càng giỏi. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh giờ Sửu Âm lịch thường có tâm lý ổn định, làm việc điềm tĩnh và ít khi bị chi phối bởi những yếu tố bên ngoài. 

Thay vì phô trương thành tích, họ tập trung đầu tư thời gian và công sức để xây dựng sự nghiệp.

Người có giờ sinh Âm lịch này sở hữu tư duy sáng tạo và luôn có nhiều ý tưởng mới trong công việc. Họ không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm nên càng làm càng giỏi, càng trưởng thành càng có nhiều cơ hội tạo dựng thành công.

Đặc biệt, khi đứng trước những thời điểm mang tính quyết định, họ thường đưa ra lựa chọn chính xác và hành động dứt khoát. 

Nhờ khả năng đánh giá tình huống nhanh nhạy, người sinh giờ Sửu dễ biến nguy thành cơ, giúp sự nghiệp phát triển nhanh hơn dự kiến.

Theo thời gian, cuộc sống của họ ngày càng đủ đầy. Những mục tiêu về tài chính không quá xa vời bởi họ luôn biết lựa chọn hướng đi phù hợp và kiên trì theo đuổi đến cùng.

Người sinh giờ Dậu Âm lịch (17h - 19h): Kiên trì, ham học hỏi, tài vận ngày càng vượng

Sinh vào 3 giờ sinh Âm lịch này, nghèo khó chỉ là tạm thời, trung niên tài lộc nở rộ - Ảnh 3.

Trong công việc, người sinh giờ Dậu Âm lịch thường đưa ra những phương án hiệu quả ngay từ đầu, giúp nâng cao hiệu suất và tạo được niềm tin với đồng nghiệp cũng như cấp trên. Ảnh minh họa

Theo quan niệm tử vi, người có giờ sinh Âm lịch vào giờ Dậu thường mang tính cách điềm đạm, cẩn trọng và có ý chí cầu tiến. Họ không nóng vội mà luôn kiên nhẫn từng bước xây dựng sự nghiệp bền vững.

Khả năng quan sát tốt cùng tinh thần ham học hỏi giúp họ tiếp thu nhiều kiến thức hữu ích từ những người xung quanh. 

Chính sự khiêm tốn và thái độ cầu thị khiến họ nhận được nhiều sự yêu mến, đồng thời cũng có thêm cơ hội gặp quý nhân chỉ dẫn.

Trong công việc, người sinh giờ Dậu thường đưa ra những phương án hiệu quả ngay từ đầu, giúp nâng cao hiệu suất và tạo được niềm tin với đồng nghiệp cũng như cấp trên. Nhờ vậy, con đường phát triển nghề nghiệp khá thuận lợi và ổn định.

Về lâu dài, tài vận của người có giờ sinh Âm lịch này được đánh giá có xu hướng khởi sắc. Khi cơ hội xuất hiện đúng thời điểm, họ dễ đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp, thu nhập ngày càng cải thiện và cuộc sống trở nên sung túc hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Sinh vào 3 giờ sinh Âm lịch này, nghèo khó chỉ là tạm thời, trung niên tài lộc nở rộ - Ảnh 4.Số cuối ngày sinh Âm lịch của người không bao giờ thay lòng đổi dạ

GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này thường được đánh giá là sống chân thành, coi trọng sự thủy chung và luôn mong muốn xây dựng mối quan hệ bền vững.

Theo Sina

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Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

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