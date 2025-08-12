Chưa đầy 24 giờ, giá vàng SJC giảm đến 4 triệu đồng, chuyên gia có 2 khuyến cáo dành cho nhà đầu tư

Hà Nội tồn tại 85 chợ tạm, chợ cóc, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông GĐXH - Theo Sở Công Thương Hà Nội, toàn thành phố hiện có 457 chợ, đảm nhận khoảng 40% nhu cầu mua sắm ở các quận nội thành và 70% ở khu vực ngoại thành.

Tính đến 12h ngày hôm nay (12/8), vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 107,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Trong nước, thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đang niêm yết giá giao dịch đối với vàng SJC là 122,70 triệu đồng mua vào và 123,90 triệu đồng bán ra.

Như vậy, so với thời điểm sáng ngày 11/8, giá vàng SJC đã giảm đến 4 triệu đồng/lượng ở đầu mua vào là 127,70 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện ở mức 3.376,70 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá bán USD tại Vietcombank, tương đương khoảng 108,5 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, giá vàng thế giới biến động mạnh, đặc biệt trong hai phiên 7 và 8/8, do thông tin vàng thỏi từ Thụy Sỹ nhập vào Mỹ có thể bị áp thuế cao.

Ngoài ra, ghi nhận của phóng viên cho thấy, thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá vàng SJC đang cao hơn vàng nhẫn khoảng 5,7 triệu đồng/lượng.

Thônh tin tới phóng viên, chuyên gia độc lập Trần Duy Phương cho rằng, với đà biến động mạnh của vàng SJC

Theo chuyên gia độc lập Trần Duy Phương, đà tăng mạnh của vàng miếng SJC thời gian qua chủ yếu do nguồn cung khan hiếm, trong khi tâm lý chuộng thương hiệu SJC của người dân vẫn cao.

Cầu lớn hơn cung khiến giá vàng SJC bị đẩy lên, hiện cao hơn vàng nhẫn tròn trơn cùng hàm lượng (99,99%) khoảng 5,7 triệu đồng/lượng.

Theo ông Phương, rủi ro lớn có thể xảy ra nếu Ngân hàng Nhà nước ban hành chính sách mới nhằm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế.

Khi đó, giá vàng miếng SJC có thể giảm mạnh, trong khi giá vàng nhẫn, vàng trang sức thường biến động sát hơn với giá thế giới.

Với tình hình hiện tại, chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư không nên mua vàng miếng SJC khi giá vàng thế giới đang ở mức cao và có khả năng điều chỉnh giảm.

Thứ hai là nếu muốn đầu tư, nên ưu tiên vàng nhẫn để giảm rủi ro chênh lệch giá so với thị trường quốc tế.

