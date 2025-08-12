Chưa đầy 24 giờ, giá vàng SJC giảm đến 4 triệu đồng, chuyên gia có 2 khuyến cáo dành cho nhà đầu tư
GĐXH - So với thời điểm sáng ngày 11/8, giá vàng SJC được các thương hiệu trong nước niêm yết đều chênh lệch đến 4 triệu đồng ở đầu mua vào. Ngoài ra, giá nhẫn tròn trơn cũng thấp hơn giá vàng SJC đến 5,7 triệu đồng.
Tính đến 12h ngày hôm nay (12/8), vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 107,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Trong nước, thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đang niêm yết giá giao dịch đối với vàng SJC là 122,70 triệu đồng mua vào và 123,90 triệu đồng bán ra.
Như vậy, so với thời điểm sáng ngày 11/8, giá vàng SJC đã giảm đến 4 triệu đồng/lượng ở đầu mua vào là 127,70 triệu đồng.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện ở mức 3.376,70 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá bán USD tại Vietcombank, tương đương khoảng 108,5 triệu đồng/lượng.
Tuần qua, giá vàng thế giới biến động mạnh, đặc biệt trong hai phiên 7 và 8/8, do thông tin vàng thỏi từ Thụy Sỹ nhập vào Mỹ có thể bị áp thuế cao.
Ngoài ra, ghi nhận của phóng viên cho thấy, thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá vàng SJC đang cao hơn vàng nhẫn khoảng 5,7 triệu đồng/lượng.
Thônh tin tới phóng viên, chuyên gia độc lập Trần Duy Phương cho rằng, với đà biến động mạnh của vàng SJC
Theo chuyên gia độc lập Trần Duy Phương, đà tăng mạnh của vàng miếng SJC thời gian qua chủ yếu do nguồn cung khan hiếm, trong khi tâm lý chuộng thương hiệu SJC của người dân vẫn cao.
Cầu lớn hơn cung khiến giá vàng SJC bị đẩy lên, hiện cao hơn vàng nhẫn tròn trơn cùng hàm lượng (99,99%) khoảng 5,7 triệu đồng/lượng.
Theo ông Phương, rủi ro lớn có thể xảy ra nếu Ngân hàng Nhà nước ban hành chính sách mới nhằm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế.
Khi đó, giá vàng miếng SJC có thể giảm mạnh, trong khi giá vàng nhẫn, vàng trang sức thường biến động sát hơn với giá thế giới.
Với tình hình hiện tại, chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư không nên mua vàng miếng SJC khi giá vàng thế giới đang ở mức cao và có khả năng điều chỉnh giảm.
Thứ hai là nếu muốn đầu tư, nên ưu tiên vàng nhẫn để giảm rủi ro chênh lệch giá so với thị trường quốc tế.
GĐXH - Những ngày qua, người bán hàng, không giấu được sự hoang mang khi các chi phí bán hàng trên sàn thương mại Tiktok Shop bất ngờ bị áp mức tăng 2-3 lần.
GĐXH - Theo Sở Công Thương Hà Nội, toàn thành phố hiện có 457 chợ, đảm nhận khoảng 40% nhu cầu mua sắm ở các quận nội thành và 70% ở khu vực ngoại thành.
GĐXH - Từ đầu năm đến hết tháng 7/2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã triển khai 2.481 lượt kiểm tra, xử lý 2.394 vụ vi phạm, thu về hơn 39 tỷ đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính. Giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy, tịch thu hoặc khắc phục hậu quả lên tới hơn 45,9 tỷ đồng.
GĐXH - Bộ Công Thương chính thức ban hành Quyết định số 2269/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2025-2027.
GĐXH - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng TP Huế phát hiện xe khách biển số Lào đang chở 19 thùng sụn chân gà bốc mùi, từ cửa khẩu đưa về Đà Nẵng để tiêu thụ
GĐXH - Lực lượng chức năng ở Huế vừa tiến hành tiêu huỷ khẩn cấp gần 2 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và xử lý xác lợn chết trong tình trạng phân huỷ, bị vứt bỏ ven đường gây ô nhiễm môi trường.
GĐXH - Các ngân hàng thương mại cổ phần đề xuất NHNN nghiên cứu giảm trần lãi suất huy động để giúp các ngân hàng có giá vốn đầu vào tốt hơn, từ đó có thể giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp.
GĐXH - Ngày 7/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, một cơ sở ngang nhiên giết mổ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vừa kịp thời được cơ quan chức năng phát hiện tại tỉnh Gia Lai.
GĐXH - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hệ thống ngân hàng ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, tăng cường giám sát và hỗ trợ vốn cho người dân, doanh nghiệp.
GĐXH - Trong bản góp ý gửi đến Bộ Tài chính, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị không xử phạt các vi phạm quy định về hình thức, lỗi vô ý do hộ kinh doanh chưa quen với cách làm mới, chưa thành thạo về công nghệ.
