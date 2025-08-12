Giá vàng hôm nay 12/8: Vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục lao dốc

Giá vàng hôm nay 11/8: Vàng SJC, vàng nhẫn quay đầu giảm GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn quay đầu giảm theo xu hướng thế giới.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay lao dốc. (Ảnh: VTC).

Tính đến 9h10, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 121,9-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h10, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Trong nước giá vàng giảm theo thế giới nhưng vẫn ở sát đỉnh cao lịch sử. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 11/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đỉnh cao lịch sử ghi nhận phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 11/8, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 116,6-119,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng so với phiên trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 117-119,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 9h00, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 3.373,1 USD/ounce, giảm 24,5 USD so với một ngày trước.

Trên thế giới, tới 20h10 ngày 11/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.351 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.404 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 11/8 cao hơn khoảng 27,7% (tương đương 726 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 107,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 11/8.

Giá vàng trên sàn New York tối 11/8 (giờ Việt Nam) giảm khoảng 50 USD so với phiên liền trước, từ mức gần 3.400 USD/ounce có lúc xuống gần 3345 USD/ounce. Áp lực chốt và một đồng USD mạnh lên khiến vàng giảm.

Vàng giảm giá trong bối cảnh đồng USD bất ngờ tăng khá mạnh. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới tăng 0,3% lên 98,47 điểm.