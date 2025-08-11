Hà Nội tồn tại 85 chợ tạm, chợ cóc, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông

Hà Nội: Vi phạm an toàn thực phẩm và thương mại điện tử trước dịp Trung thu sẽ bị xử lý mạnh tay như thế nào? GĐXH - Từ đầu năm đến hết tháng 7/2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã triển khai 2.481 lượt kiểm tra, xử lý 2.394 vụ vi phạm, thu về hơn 39 tỷ đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính. Giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy, tịch thu hoặc khắc phục hậu quả lên tới hơn 45,9 tỷ đồng.

Số liệu từ Sở Công Thương cho thấy, Hà Nội hiện tồn tại 85 chợ tạm, chợ cóc. Đa số hoạt động ngoài sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng, người bán từ nhiều nơi đổ về khiến giá cả khó kiểm soát, hàng hóa tiềm ẩn rủi ro. Trong không gian chật hẹp, việc xử lý khi có sự cố cháy nổ, hỏa hoạn gần như bất khả thi.

Tình trạng này không chỉ gây cản trở giao thông, tạo hình ảnh nhếch nhác, chợ cóc còn kéo theo nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhiều mặt hàng bày bán không rõ nguồn gốc, không qua kiểm soát.

Hiện nay, trên nhiều tuyến phố và khu vực đông dân cư của Hà Nội, tình trạng chợ tạm, "chợ cóc" ngang nhiên hoạt động, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn thực phẩm và trật tự giao thông. Ảnh: BẢO LOAN

Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân giải tỏa, tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa" vẫn tái diễn. Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Kiều Oanh thừa nhận: Nguyên nhân nằm ở thói quen mua bán lâu năm của người dân và sự thiếu quyết liệt trong xử lý của một số địa phương.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong đề xuất: UBND phường, xã cần rà soát, lập kế hoạch xử lý, duy trì chốt trực sau giải tỏa để tránh tái lấn chiếm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hình thành thói quen mua sắm tại chợ truyền thống hoặc cửa hàng tiện lợi.