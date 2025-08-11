Mới nhất
Hà Nội tồn tại 85 chợ tạm, chợ cóc, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông

Thứ hai, 16:34 11/08/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Theo Sở Công Thương Hà Nội, toàn thành phố hiện có 457 chợ, đảm nhận khoảng 40% nhu cầu mua sắm ở các quận nội thành và 70% ở khu vực ngoại thành.

Số liệu từ Sở Công Thương cho thấy, Hà Nội hiện tồn tại 85 chợ tạm, chợ cóc. Đa số hoạt động ngoài sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng, người bán từ nhiều nơi đổ về khiến giá cả khó kiểm soát, hàng hóa tiềm ẩn rủi ro. Trong không gian chật hẹp, việc xử lý khi có sự cố cháy nổ, hỏa hoạn gần như bất khả thi.

Tình trạng này không chỉ gây cản trở giao thông, tạo hình ảnh nhếch nhác, chợ cóc còn kéo theo nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhiều mặt hàng bày bán không rõ nguồn gốc, không qua kiểm soát.

Hà Nội tồn tại 85 chợ tạm, chợ cóc, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông- Ảnh 2.

Hiện nay, trên nhiều tuyến phố và khu vực đông dân cư của Hà Nội, tình trạng chợ tạm, "chợ cóc" ngang nhiên hoạt động, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn thực phẩm và trật tự giao thông. Ảnh: BẢO LOAN

Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân giải tỏa, tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa" vẫn tái diễn. Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Kiều Oanh thừa nhận: Nguyên nhân nằm ở thói quen mua bán lâu năm của người dân và sự thiếu quyết liệt trong xử lý của một số địa phương.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong đề xuất: UBND phường, xã cần rà soát, lập kế hoạch xử lý, duy trì chốt trực sau giải tỏa để tránh tái lấn chiếm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hình thành thói quen  mua sắm tại chợ truyền thống hoặc cửa hàng tiện lợi. 

Thành phố cũng cần chính sách huy động nguồn lực xã hội hóa để nâng cấp chợ, tạo điều kiện cho tiểu thương hoạt động trong môi trường an toàn, hợp pháp.

Tại phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), Chủ tịch UBND phường Trần Đình Cường cho biết, lực lượng chức năng đã triển khai phương án xử lý "cuốn chiếu" – làm từng tuyến phố, từng khu vực, đảm bảo sạch đến đâu gọn đến đó. Mục tiêu là xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, họp chợ không đúng nơi quy định.

Liên quan đến tình trạng chợ cóc, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành công văn số 4373/UBND-KT yêu cầu các phường, xã hoàn thành giải tỏa chợ cóc, chợ tạm trong năm 2025, Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm nếu không đạt chỉ tiêu. 

Kế hoạch bao gồm cả việc tuyên truyền, thay đổi thói quen tiêu dùng và huy động xã hội hóa để cải tạo, phát triển hệ thống chợ văn minh, an toàn.

Rõ ràng, để "xóa sổ" chợ cóc, chợ tạm không chỉ cần lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt, mà còn cần sự đồng thuận của người dân. Bởi khi vẫn còn thói quen "mua cho tiện" ngay bên vỉa hè, bài toán về trật tự đô thị và an toàn thực phẩm ở Hà Nội sẽ khó có lời giải dứt điểm.

B.Loan
