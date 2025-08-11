Hà Nội tồn tại 85 chợ tạm, chợ cóc, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông
GĐXH - Theo Sở Công Thương Hà Nội, toàn thành phố hiện có 457 chợ, đảm nhận khoảng 40% nhu cầu mua sắm ở các quận nội thành và 70% ở khu vực ngoại thành.
Số liệu từ Sở Công Thương cho thấy, Hà Nội hiện tồn tại 85 chợ tạm, chợ cóc. Đa số hoạt động ngoài sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng, người bán từ nhiều nơi đổ về khiến giá cả khó kiểm soát, hàng hóa tiềm ẩn rủi ro. Trong không gian chật hẹp, việc xử lý khi có sự cố cháy nổ, hỏa hoạn gần như bất khả thi.
Tình trạng này không chỉ gây cản trở giao thông, tạo hình ảnh nhếch nhác, chợ cóc còn kéo theo nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhiều mặt hàng bày bán không rõ nguồn gốc, không qua kiểm soát.
Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân giải tỏa, tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa" vẫn tái diễn. Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Kiều Oanh thừa nhận: Nguyên nhân nằm ở thói quen mua bán lâu năm của người dân và sự thiếu quyết liệt trong xử lý của một số địa phương.
Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong đề xuất: UBND phường, xã cần rà soát, lập kế hoạch xử lý, duy trì chốt trực sau giải tỏa để tránh tái lấn chiếm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hình thành thói quen mua sắm tại chợ truyền thống hoặc cửa hàng tiện lợi.
Thành phố cũng cần chính sách huy động nguồn lực xã hội hóa để nâng cấp chợ, tạo điều kiện cho tiểu thương hoạt động trong môi trường an toàn, hợp pháp.
Tại phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), Chủ tịch UBND phường Trần Đình Cường cho biết, lực lượng chức năng đã triển khai phương án xử lý "cuốn chiếu" – làm từng tuyến phố, từng khu vực, đảm bảo sạch đến đâu gọn đến đó. Mục tiêu là xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, họp chợ không đúng nơi quy định.
Liên quan đến tình trạng chợ cóc, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành công văn số 4373/UBND-KT yêu cầu các phường, xã hoàn thành giải tỏa chợ cóc, chợ tạm trong năm 2025, Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm nếu không đạt chỉ tiêu.
Kế hoạch bao gồm cả việc tuyên truyền, thay đổi thói quen tiêu dùng và huy động xã hội hóa để cải tạo, phát triển hệ thống chợ văn minh, an toàn.
Rõ ràng, để "xóa sổ" chợ cóc, chợ tạm không chỉ cần lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt, mà còn cần sự đồng thuận của người dân. Bởi khi vẫn còn thói quen "mua cho tiện" ngay bên vỉa hè, bài toán về trật tự đô thị và an toàn thực phẩm ở Hà Nội sẽ khó có lời giải dứt điểm.
Từ đầu năm đến hết tháng 7/2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã triển khai 2.481 lượt kiểm tra, xử lý 2.394 vụ vi phạm, thu về hơn 39 tỷ đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính. Giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy, tịch thu hoặc khắc phục hậu quả lên tới hơn 45,9 tỷ đồng.
Bộ Công Thương chính thức ban hành Quyết định số 2269/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2025-2027.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng TP Huế phát hiện xe khách biển số Lào đang chở 19 thùng sụn chân gà bốc mùi, từ cửa khẩu đưa về Đà Nẵng để tiêu thụ
Lực lượng chức năng ở Huế vừa tiến hành tiêu huỷ khẩn cấp gần 2 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và xử lý xác lợn chết trong tình trạng phân huỷ, bị vứt bỏ ven đường gây ô nhiễm môi trường.
Các ngân hàng thương mại cổ phần đề xuất NHNN nghiên cứu giảm trần lãi suất huy động để giúp các ngân hàng có giá vốn đầu vào tốt hơn, từ đó có thể giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp.
Ngày 7/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, một cơ sở ngang nhiên giết mổ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vừa kịp thời được cơ quan chức năng phát hiện tại tỉnh Gia Lai.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hệ thống ngân hàng ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, tăng cường giám sát và hỗ trợ vốn cho người dân, doanh nghiệp.
Trong bản góp ý gửi đến Bộ Tài chính, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị không xử phạt các vi phạm quy định về hình thức, lỗi vô ý do hộ kinh doanh chưa quen với cách làm mới, chưa thành thạo về công nghệ.
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) thông báo hoãn mọi lịch cắt điện để ưu tiên tối đa cho việc phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong những ngày nắng nóng gay gắt.
Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Các cơ quan chức năng đã phải vào cuộc quyết liệt, xử lý cả hình sự lẫn hành chính để răn đe các hành vi vi phạm.
