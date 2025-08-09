Mới nhất
Hà Nội: Vi phạm an toàn thực phẩm và thương mại điện tử trước dịp Trung thu sẽ bị xử lý mạnh tay như thế nào?

Thứ bảy, 17:03 09/08/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Từ đầu năm đến hết tháng 7/2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã triển khai 2.481 lượt kiểm tra, xử lý 2.394 vụ vi phạm, thu về hơn 39 tỷ đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính. Giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy, tịch thu hoặc khắc phục hậu quả lên tới hơn 45,9 tỷ đồng.

Sau yêu cầu giảm lãi suất cho vay, các ngân hàng đồng loạt kiến nghị giảm trần lãi suất huy độngSau yêu cầu giảm lãi suất cho vay, các ngân hàng đồng loạt kiến nghị giảm trần lãi suất huy động

GĐXH - Các ngân hàng thương mại cổ phần đề xuất NHNN nghiên cứu giảm trần lãi suất huy động để giúp các ngân hàng có giá vốn đầu vào tốt hơn, từ đó có thể giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp.

Riêng trong tháng 7, lực lượng QLTT thành phố đã xử lý 326 vụ, trong đó có 12 vụ chuyển cơ quan công an điều tra. Tổng số tiền xử phạt gần 5,9 tỷ đồng; giá trị hàng hóa vi phạm buộc tiêu hủy, tịch thu hoặc khắc phục hậu quả hơn 4,6 tỷ đồng.

Thương mại điện tử tiếp tục là lĩnh vực nổi cộm với 57 vụ vi phạm trong tháng 7 và 129 vụ trong 7 tháng đầu năm. Các hành vi phổ biến gồm kinh doanh  mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phụ kiện điện tử và quần áo không rõ nguồn gốc.

Hà Nội: Vi phạm an toàn thực phẩm và thương mại điện tử trước dịp Trung thu sẽ bị xử lý mạnh tay như thế nào?- Ảnh 2.

Theo Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, từ đầu năm đến hết tháng 7/2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã triển khai 2.481 lượt kiểm tra, xử lý 2.394 vụ vi phạm, thu về hơn 39 tỷ đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính.

Theo lực lượng chức năng, việc kiểm soát loại hình này gặp nhiều khó khăn do kho hàng thường nằm rải rác, hàng hóa qua nhiều khâu trung gian, việc truy xuất nguồn gốc phức tạp, đòi hỏi phối hợp liên ngành và áp dụng biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu.

Trong tháng 7, QLTT Hà Nội phối hợp Công an thành phố phát hiện 45 con lợn và hơn 1 tấn thịt lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Toàn bộ số thịt đã được tiêu hủy kịp thời, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, nhiều vụ vi phạm liên quan đến khí N₂O (bóng cười), thuốc lá nhập lậu và thực phẩm đông lạnh kém chất lượng cũng bị xử lý nghiêm.

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, dịp Trung thu tới, lực lượng sẽ tập trung kiểm tra các nhóm hàng có nhu cầu tiêu thụ cao như bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm chế biến và nguyên liệu sản xuất, nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Song song, việc thu hồi mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm vi phạm vẫn được triển khai liên tục.

Lãnh đạo Cục QLTT khẳng định sẽ giám sát chặt địa bàn, xử lý nghiêm hành vi buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, vi phạm an toàn thực phẩm; không để hình thành "điểm nóng" trên thị trường, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.

Lãi suất tiền gửi &quot;chạm đáy&quot;, động thái mới từ Ngân hàng Nhà nướcLãi suất tiền gửi 'chạm đáy', động thái mới từ Ngân hàng Nhà nước

GĐXH - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hệ thống ngân hàng ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, tăng cường giám sát và hỗ trợ vốn cho người dân, doanh nghiệp.

Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội: Hơn 10.000 con lợn bị tiêu hủy, nhiều trường hợp bị xử lý hình sựDịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội: Hơn 10.000 con lợn bị tiêu hủy, nhiều trường hợp bị xử lý hình sự

GĐXH - Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Các cơ quan chức năng đã phải vào cuộc quyết liệt, xử lý cả hình sự lẫn hành chính để răn đe các hành vi vi phạm.

Cận cảnh đàn lợn xuất huyết da vì nhiễm dịch tả lợn châu Phi suýt đến tay người tiêu dùngCận cảnh đàn lợn xuất huyết da vì nhiễm dịch tả lợn châu Phi suýt đến tay người tiêu dùng

GĐXH - Ngày 7/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, một cơ sở ngang nhiên giết mổ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vừa kịp thời được cơ quan chức năng phát hiện tại tỉnh Gia Lai.

Khánh Dương
