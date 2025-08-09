Hà Nội: Vi phạm an toàn thực phẩm và thương mại điện tử trước dịp Trung thu sẽ bị xử lý mạnh tay như thế nào?
GĐXH - Từ đầu năm đến hết tháng 7/2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã triển khai 2.481 lượt kiểm tra, xử lý 2.394 vụ vi phạm, thu về hơn 39 tỷ đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính. Giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy, tịch thu hoặc khắc phục hậu quả lên tới hơn 45,9 tỷ đồng.
Riêng trong tháng 7, lực lượng QLTT thành phố đã xử lý 326 vụ, trong đó có 12 vụ chuyển cơ quan công an điều tra. Tổng số tiền xử phạt gần 5,9 tỷ đồng; giá trị hàng hóa vi phạm buộc tiêu hủy, tịch thu hoặc khắc phục hậu quả hơn 4,6 tỷ đồng.
Thương mại điện tử tiếp tục là lĩnh vực nổi cộm với 57 vụ vi phạm trong tháng 7 và 129 vụ trong 7 tháng đầu năm. Các hành vi phổ biến gồm kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phụ kiện điện tử và quần áo không rõ nguồn gốc.
Theo lực lượng chức năng, việc kiểm soát loại hình này gặp nhiều khó khăn do kho hàng thường nằm rải rác, hàng hóa qua nhiều khâu trung gian, việc truy xuất nguồn gốc phức tạp, đòi hỏi phối hợp liên ngành và áp dụng biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu.
Trong tháng 7, QLTT Hà Nội phối hợp Công an thành phố phát hiện 45 con lợn và hơn 1 tấn thịt lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Toàn bộ số thịt đã được tiêu hủy kịp thời, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Ngoài ra, nhiều vụ vi phạm liên quan đến khí N₂O (bóng cười), thuốc lá nhập lậu và thực phẩm đông lạnh kém chất lượng cũng bị xử lý nghiêm.
Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, dịp Trung thu tới, lực lượng sẽ tập trung kiểm tra các nhóm hàng có nhu cầu tiêu thụ cao như bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm chế biến và nguyên liệu sản xuất, nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.
Song song, việc thu hồi mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm vi phạm vẫn được triển khai liên tục.
Lãnh đạo Cục QLTT khẳng định sẽ giám sát chặt địa bàn, xử lý nghiêm hành vi buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, vi phạm an toàn thực phẩm; không để hình thành "điểm nóng" trên thị trường, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.
