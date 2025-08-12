Người bán TikTok Shop 'tiến thoái lưỡng nan' vì phí sàn tăng mạnh

Hà Nội tồn tại 85 chợ tạm, chợ cóc, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông GĐXH - Theo Sở Công Thương Hà Nội, toàn thành phố hiện có 457 chợ, đảm nhận khoảng 40% nhu cầu mua sắm ở các quận nội thành và 70% ở khu vực ngoại thành.

Ngày 11/8, chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội, chị Đỗ Lan Anh (34 tuổi, ở phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho hay, từ ngày 19/7 tới nay, chị đã ngừng livestream gian hàng mỹ phẩm trên Tiktok Shop do chi phí bán hàng trên sàn này tăng vọt.

Chị Lan Anh cho biết, nếu như trước đây, một đơn hàng trị giá 300.000 đồng, chi phí buộc chi cho phía sàn là 12.000 đồng thì nay, mức phí này đã tăng lên đến 36.000 đồng chưa kể tiền phí vận chuyển và khuyến mãi bắt buộc để cạnh tranh, thì mỗi đơn hàng, mức lãi nhận được chỉ còn chưa đầy 25.000 đồng.

Biểu phí mới của TikTok Shop thông báo áp dụng từ ngày 18/7/2025. Ảnh: NVCC

Theo chị Lan Anh, mức hoa hồng nền tảng được thông báo áp dụng từ ngày 18/7 đối với ngành hàng mỹ phẩm, làm đẹp đối với nhà bán hàng thường tăng từ 8,50% đến 12%.

Chị Hoài Thương (phường Cầu Giấy, Hà Nội) chuyên bán đồ gia dụng cũng tương tự.

Đơn hàng mỹ phẩm của chị Hoài Thương bán ra có tổng doanh thu là 1.550.000 đồng, nếu như trước đây, mức phí hoa hồng ước tính của đơn hàng này cho Tiktok Shop chỉ 62.000 đồng, thì nay, mức phí tăng đến 186.000 đồng và tổng phí mà chị Thương phải chịu cho đơn hàng này, bao gồm: vận chuyển nền tảng đã giảm, hoa hồng liên kết ước tính, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, giao dịch ước tính sau thuế… số tiền được quyết toán chỉ còn 1.077.250 đồng.

Chị Thương khẳng định, với số tiền này, lời không còn bao nhiêu mà để có phần lời "nhỏ giọt" này, chị Thương cũng phải tăng sức cạnh tranh giữa các gian hàng. Dù bức xúc, phần lớn người bán vẫn chưa thể rời TikTok Shop, bởi đây là kênh doanh thu chính, có lợi thế video ngắn hút khách tự nhiên. Song, nếu chính sách phí tiếp tục biến động mạnh, không ít người lo ngại việc "trụ lại" trên sàn sẽ ngày càng khó khăn.

Ảnh chụp đơn hàng bán của chị Hoài Thương sau thời điểm áp dụng mức phí sàn mới từ ngày 18/7. Ảnh: NVCC

Trên các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm bán hàng TikTok Shop, nhiều tiểu thương những ngày qua không giấu được sự hoang mang trước thông báo điều chỉnh biểu phí hoa hồng.

Không ít người thừa nhận "trở tay không kịp" khi mức phí tăng gấp 2–3 lần, áp dụng đồng loạt từ ngày 18/7.

Theo thông báo mới, phí hoa hồng cho nhà bán hàng tiêu chuẩn ở nhiều ngành hàng tăng mạnh: ngành thời trang từ mức 4% lên 10–12%; các ngành nhà cửa – đời sống, tạp hóa, sức khỏe – làm đẹp, mẹ và bé cũng tăng lên 8,5–12%. Riêng nhà bán hàng chính hãng (Mall) chỉ tăng nhẹ hơn, khoảng 0,5–2%.

Điểm khác biệt lớn là TikTok Shop đã gộp chương trình hỗ trợ vận chuyển (SPF) vào mức hoa hồng mới, áp dụng mặc định.

Trước đây, SPF là dịch vụ tùy chọn, phí 4,5%/đơn (tối đa 30.000 đồng/sản phẩm). Việc gộp phí này khiến nhiều người bán không nhận ra tổng chi phí đã tăng mạnh.

Ngoài ra, phí giao dịch (transaction fee) vẫn giữ ở mức 5% giá trị đơn hàng. Như vậy, cộng dồn các loại phí bắt buộc, một số người bán có thể mất tới 15–17% giá trị đơn hàng, chưa tính chi phí quảng cáo, khuyến mại hay vận chuyển bổ sung.

Theo ông Nguyễn Quang Pháp - chuyên gia Marketing, TikTok không bỏ SPF, mà gộp vào hoa hồng để không hiển thị tách riêng. Tuy nhiên, vì không còn mức trần rõ ràng, người bán thời trang giờ phải chịu phí tới 12%, gấp ba lần so với trước. Theo ông Pháp, việc tăng phí là xu hướng khó tránh, khi các sàn thương mại điện tử phải bù lại chi phí đã đầu tư lớn trong nhiều năm để mở rộng thị trường. Tuy nhiên, điều này khiến người bán buộc phải tăng giá sản phẩm, dễ ảnh hưởng sức cạnh tranh.

Hà Nội: Vi phạm an toàn thực phẩm và thương mại điện tử trước dịp Trung thu sẽ bị xử lý mạnh tay như thế nào? GĐXH - Từ đầu năm đến hết tháng 7/2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã triển khai 2.481 lượt kiểm tra, xử lý 2.394 vụ vi phạm, thu về hơn 39 tỷ đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính. Giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy, tịch thu hoặc khắc phục hậu quả lên tới hơn 45,9 tỷ đồng.

Bộ Công Thương 'tung' chương trình 'khủng' thúc đẩy tiêu dùng, phát triển hàng Việt GĐXH - Bộ Công Thương chính thức ban hành Quyết định số 2269/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2025-2027.