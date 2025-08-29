Chức năng sinh lý tổn hại nghiêm trọng nếu nam giới ăn quá nhiều món này: Cực quen thuộc!

Cà rốt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nên được xem là một loại “siêu thực phẩm” – đặc biệt có thể giúp chúng ta tăng cường thị lực.

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, ăn quá nhiều cà rốt có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tình dục của nam giới.

Cà rốt chứa các hợp chất gọi là carotene, và theo một nghiên cứu, những người đàn ông tiêu thụ lượng carotene cao có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao hơn gần 60%.

Carotene được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, và có tác dụng chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc cho biết việc tiêu thụ quá mức carotene có thể gây tác dụng ngược.

Cà rốt được thái nhỏ, tẩm ướp gia vị rồi đem nướng.

Trong nghiên cứu này, các chuyên gia từ Bệnh viện Đại học Bắc Kinh đã phân tích cơ sở dữ liệu của các nam giới tham gia nghiên cứu để tìm những thay đổi trong ADN có liên quan đến hàm lượng cao của các hợp chất khác nhau. Cuối cùng, họ chỉ tìm thấy mối liên hệ giữa carotene và rối loạn cương dương.

Mặc dù nguyên nhân chính xác vẫn chưa rõ ràng, nhóm nghiên cứu cho rằng tiêu thụ quá nhiều carotene có thể gây tổn thương đến nội mô mạch máu – lớp lót bên trong của mạch máu.

Trong quá trình kích thích tình dục, các tế bào nội mô giải phóng nitric oxide – một hóa chất khởi đầu cho quá trình tăng lưu lượng máu đến dương vật, giúp gây cương cứng.

Carotene cũng được tìm thấy trong các loại rau củ màu cam khác như khoai lang, bí đỏ, và trong các loại trái cây như mơ, xoài.

Nhóm nghiên cứu đã viết trong Tạp chí Khoa học Y khoa Archives of Medical Science: “Phát hiện của chúng tôi cho thấy nồng độ carotene cao có liên quan đáng kể đến nguy cơ rối loạn cương dương. Điều này cho thấy carotene có thể đóng vai trò trong sự phát triển của tình trạng này.”

“Cần có thêm các nghiên cứu để làm rõ cơ chế sinh học chính xác mà qua đó carotene ảnh hưởng đến chức năng cương dương, và liệu thay đổi chế độ ăn uống có thể giúp cải thiện hay không.”

Trước đây chưa từng có mối liên hệ nào được biết đến giữa carotene và rối loạn cương dương.

Ước tính có khoảng 1 trong 5 nam giới tại Vương quốc Anh mắc phải tình trạng này, nhưng tỷ lệ này tăng lên thành 1/3 ở nam giới trên 60 tuổi và hơn một nửa ở nam giới trên 70 tuổi. Rối loạn cương dương có thể liên quan đến bệnh tim, béo phì, tiểu đường loại 2, nồng độ testosterone thấp và các vấn đề tuyến tiền liệt.