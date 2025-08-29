Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Phòng the

Chức năng sinh lý tổn hại nghiêm trọng nếu nam giới ăn quá nhiều món này: Cực quen thuộc!

Thứ sáu, 14:33 29/08/2025 | Phòng the
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Nam giới ăn quá nhiều món này có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao hơn gần 60%.

Cà rốt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nên được xem là một loại “siêu thực phẩm” – đặc biệt có thể giúp chúng ta tăng cường thị lực.

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, ăn quá nhiều cà rốt có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tình dục của nam giới.

Cà rốt chứa các hợp chất gọi là carotene, và theo một nghiên cứu, những người đàn ông tiêu thụ lượng carotene cao có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao hơn gần 60%.

Carotene được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, và có tác dụng chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc cho biết việc tiêu thụ quá mức carotene có thể gây tác dụng ngược.

Chức năng sinh lý tổn hại nghiêm trọng nếu nam giới ăn quá nhiều món này: Cực quen thuộc!- Ảnh 1.

Cà rốt được thái nhỏ, tẩm ướp gia vị rồi đem nướng.

Trong nghiên cứu này, các chuyên gia từ Bệnh viện Đại học Bắc Kinh đã phân tích cơ sở dữ liệu của các nam giới tham gia nghiên cứu để tìm những thay đổi trong ADN có liên quan đến hàm lượng cao của các hợp chất khác nhau. Cuối cùng, họ chỉ tìm thấy mối liên hệ giữa carotene và rối loạn cương dương.

Mặc dù nguyên nhân chính xác vẫn chưa rõ ràng, nhóm nghiên cứu cho rằng tiêu thụ quá nhiều carotene có thể gây tổn thương đến nội mô mạch máu – lớp lót bên trong của mạch máu.

Trong quá trình kích thích tình dục, các tế bào nội mô giải phóng nitric oxide – một hóa chất khởi đầu cho quá trình tăng lưu lượng máu đến dương vật, giúp gây cương cứng.

Carotene cũng được tìm thấy trong các loại rau củ màu cam khác như khoai lang, bí đỏ, và trong các loại trái cây như mơ, xoài.

Nhóm nghiên cứu đã viết trong Tạp chí Khoa học Y khoa Archives of Medical Science: “Phát hiện của chúng tôi cho thấy nồng độ carotene cao có liên quan đáng kể đến nguy cơ rối loạn cương dương. Điều này cho thấy carotene có thể đóng vai trò trong sự phát triển của tình trạng này.”

“Cần có thêm các nghiên cứu để làm rõ cơ chế sinh học chính xác mà qua đó carotene ảnh hưởng đến chức năng cương dương, và liệu thay đổi chế độ ăn uống có thể giúp cải thiện hay không.”

Trước đây chưa từng có mối liên hệ nào được biết đến giữa carotene và rối loạn cương dương.

Ước tính có khoảng 1 trong 5 nam giới tại Vương quốc Anh mắc phải tình trạng này, nhưng tỷ lệ này tăng lên thành 1/3 ở nam giới trên 60 tuổi và hơn một nửa ở nam giới trên 70 tuổi. Rối loạn cương dương có thể liên quan đến bệnh tim, béo phì, tiểu đường loại 2, nồng độ testosterone thấp và các vấn đề tuyến tiền liệt.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Nam thanh niên vùng kín sưng to như nấm, suýt hoại tử vì 1 phút "táy máy"

Nam thanh niên vùng kín sưng to như nấm, suýt hoại tử vì 1 phút "táy máy"

Bạn gái nói một câu, thanh niên mắc chứng 'trên bảo dưới không nghe' suốt 2 năm

Bạn gái nói một câu, thanh niên mắc chứng 'trên bảo dưới không nghe' suốt 2 năm

Quan hệ tình dục bằng miệng và nguy cơ ung thư vòm họng

Quan hệ tình dục bằng miệng và nguy cơ ung thư vòm họng

4 lý do khiến tình dục nhàm chán dần với nhiều cặp vợ chồng

4 lý do khiến tình dục nhàm chán dần với nhiều cặp vợ chồng

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] ‘Đánh vần’ khi yêu - Ngôn ngữ sung sướng

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] ‘Đánh vần’ khi yêu - Ngôn ngữ sung sướng

Cùng chuyên mục

6 lý do chạy bộ giúp tăng ham muốn

6 lý do chạy bộ giúp tăng ham muốn

Phòng the - 4 giờ trước

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến ham muốn tình dục như tuổi tác, sức khỏe tâm thần và sức khỏe tổng thể. Thói quen tập luyện như chạy bộ cũng có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục.

Nam thanh niên vùng kín sưng to như nấm, suýt hoại tử vì 1 phút "táy máy"

Nam thanh niên vùng kín sưng to như nấm, suýt hoại tử vì 1 phút "táy máy"

Phòng the - 2 ngày trước

Nhiều nam giới vẫn xem thường tình trạng bao quy đầu dài hoặc hẹp, thậm chí tự ý tìm cách xử lý tại nhà mà không lường trước nguy cơ.

Bạn gái nói một câu, thanh niên mắc chứng 'trên bảo dưới không nghe' suốt 2 năm

Bạn gái nói một câu, thanh niên mắc chứng 'trên bảo dưới không nghe' suốt 2 năm

Phòng the - 3 ngày trước

Sau một lần gần gũi bị bạn gái chê, nam thanh niên mặc cảm, tự ti và mắc chứng "trên bảo dưới không nghe" suốt thời gian dài. Sau 2 năm chịu đựng, thanh niên này mới đi khám.

"Yêu' bao nhiêu là đủ đối với các cặp vợ chồng?

"Yêu' bao nhiêu là đủ đối với các cặp vợ chồng?

Phòng the - 4 ngày trước

Nhiều cặp vợ chồng cảm thấy áp lực phải tăng tần suất quan hệ tình dục để đạt được một mối quan hệ hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, một số nghiên cứu chỉ ra rằng, số lượng không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc.

Quan hệ tình dục bằng miệng và nguy cơ ung thư vòm họng

Quan hệ tình dục bằng miệng và nguy cơ ung thư vòm họng

Phòng the - 4 ngày trước

SKĐS - Hành vi quan hệ tình dục bằng miệng ẩn chứa mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng. Virus HPV là một trong số nguyên nhân gây ra ung thư vòm họng.

4 lý do khiến tình dục nhàm chán dần với nhiều cặp vợ chồng

4 lý do khiến tình dục nhàm chán dần với nhiều cặp vợ chồng

Phòng the - 6 ngày trước

Khi tình yêu chớm nở, những xúc cảm nồng nàn và ham muốn cháy bỏng dường như là bất tận. Tuy nhiên, khi thời gian trôi đi, "ngọn lửa" ấy liệu có còn vẹn nguyên? Dưới đây là lý do khiến tình dục trở nên nhàm chán với nhiều cặp vợ chồng.

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] ‘Đánh vần’ khi yêu - Ngôn ngữ sung sướng

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] ‘Đánh vần’ khi yêu - Ngôn ngữ sung sướng

Phòng the - 6 ngày trước

Tình dục không chỉ là cảm xúc hay kỹ thuật – mà còn là ngôn ngữ. Có người thích thì thầm, có người lại thích phát ra âm thanh. Nhiều người không biết rằng, để có một cuộc ân ái thành công, tất cả các giác quan đều cần được huy động đến mức tối đa, trong đó ngôn ngữ cũng là "vũ khí" lợi hại. Vậy làm thế nào để có thể sử dụng thứ ngôn ngữ đặc biệt này một cách hữu hiệu? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của TS.BS Phan Chí Thành – BV Phụ sản Trung ương để tìm được câu trả lời.

Cứu nguy cho thanh niên buộc dây cao su vào tinh hoàn để kéo dài thời gian cương

Cứu nguy cho thanh niên buộc dây cao su vào tinh hoàn để kéo dài thời gian cương

Phòng the - 1 tuần trước

Thanh niên 24 tuổi bị chèn ép mạch tinh hoàn, thiếu máu nuôi mô sau khi dùng dây cao su buộc quanh gốc dương vật và bìu để kéo dài thời gian cương, tăng khoái cảm.

Lạm dụng điều này sẽ rất nguy hiểm cho cặp đôi khi yêu

Lạm dụng điều này sẽ rất nguy hiểm cho cặp đôi khi yêu

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Tuổi tác cao cộng thêm thói quen sinh hoạt như: hút thuốc, uống rượu, thức khuya,... dẫn đến nhiều chức năng cơ thể suy giảm. Vì vậy, nhiều quý ông lựa chọn sử dùng thuốc kích thích để để cải thiện chuyện phòng the mà không biết rằng đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ đột quỵ cao.

Đừng bao giờ 'gặp gỡ' khi trong trạng thái này

Đừng bao giờ 'gặp gỡ' khi trong trạng thái này

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Trong đời sống hiện đại, không ít người tin rằng vài ly rượu có thể khiến bản thân trở nên “mạnh mẽ” hơn trong phòng ngủ. Thậm chí, nhiều quý ông xem rượu bia như “chất xúc tác” để cuộc yêu thêm phần hưng phấn. Nhưng sự thật lại không hề ngọt ngào như vậy.

Xem nhiều

'Tấn công' 2 vị trí này, chàng bị mê mẩn không lối thoát!

'Tấn công' 2 vị trí này, chàng bị mê mẩn không lối thoát!

Phòng the

GĐXH - Đôi khi, khoái cảm không nằm ở những gì hiển nhiên. Chỉ cần tinh tế “đi lạc” một chút, chị em có thể chạm tới những vùng nhạy cảm tưởng chừng vô hại nhưng lại là “điểm huyệt” khiến chàng mê mẩn.

Quan hệ tình dục bằng miệng và nguy cơ ung thư vòm họng

Quan hệ tình dục bằng miệng và nguy cơ ung thư vòm họng

Phòng the
Những vị trí bất ngờ khiến chàng 'nổ tung' vì bạn

Những vị trí bất ngờ khiến chàng 'nổ tung' vì bạn

Phòng the
Đừng bao giờ 'gặp gỡ' khi trong trạng thái này

Đừng bao giờ 'gặp gỡ' khi trong trạng thái này

Phòng the
Lạm dụng điều này sẽ rất nguy hiểm cho cặp đôi khi yêu

Lạm dụng điều này sẽ rất nguy hiểm cho cặp đôi khi yêu

Phòng the

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top