4 lý do khiến tình dục nhàm chán dần với nhiều cặp vợ chồng
Khi tình yêu chớm nở, những xúc cảm nồng nàn và ham muốn cháy bỏng dường như là bất tận. Tuy nhiên, khi thời gian trôi đi, "ngọn lửa" ấy liệu có còn vẹn nguyên? Dưới đây là lý do khiến tình dục trở nên nhàm chán với nhiều cặp vợ chồng.
Theo một nghiên cứu lớn được công bố trên tạp chí y học BMJ Open London, Vương quốc Anh, sự suy giảm ham muốn tình dục ở các cặp vợ chồng là một hiện tượng phổ biến, có liên quan đến nhiều yếu tố như thời gian, tuổi tác và những vấn đề tiềm ẩn trong quá khứ. Nghiên cứu này được thực hiện trên hàng ngàn người tham gia, mang đến cái nhìn sâu sắc và khoa học về một vấn đề mà nhiều người ngại đề cập.
1. Một số nguyên nhân thường gặp khiến tình dục nhàm chán
Tình dục nhàm chán do vòng xoáy của thời gian
Khoảng thời gian đầu của một mối quan hệ được gọi là "giai đoạn trăng mật". Đây là lúc các hormone tình yêu như dopamine và oxytocin được sản sinh mạnh mẽ, tạo ra cảm giác hưng phấn và khao khát mãnh liệt. Sự mới lạ, khám phá đối phương và sự hồi hộp của tình yêu mới là những động lực chính thúc đẩy tần suất quan hệ tình dục .
Tuy nhiên, theo nghiên cứu của BMJ Open, cùng với thời gian, sự mới lạ dần mất đi. Khi các cặp đôi sống chung, xây dựng cuộc sống và đối mặt với những thói quen hằng ngày, sự lãng mạn ban đầu cũng dần nhường chỗ cho sự ổn định. Não bộ không còn phản ứng mạnh mẽ với các kích thích quen thuộc như trước, dẫn đến việc ham muốn tình dục suy giảm một cách tự nhiên.
Tình dục nhàm chán do tuổi tác và gánh nặng cuộc sống
Bên cạnh thời gian, tuổi tác cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. Nghiên cứu chỉ ra rằng ở độ tuổi 25 - 34, tần suất quan hệ tình dục thường cao nhất. Sau đó, ham muốn có xu hướng giảm dần khi cả nam và nữ bước sang tuổi 35 - 44 và 45 - 54. Sự thay đổi hormone tự nhiên của cơ thể là một trong những nguyên nhân chính, đặc biệt là sự sụt giảm testosterone ở nam giới và estrogen ở nữ giới theo tuổi tác.
Bên cạnh đó, tuổi tác không chỉ là vấn đề sinh học. Khi các cặp đôi lớn tuổi hơn, họ thường phải đối mặt với nhiều gánh nặng hơn trong cuộc sống: từ áp lực công việc, tài chính, việc nuôi dạy con cái cho đến các vấn đề sức khỏe. Những căng thẳng này có thể bào mòn năng lượng, gây mệt mỏi và làm giảm đáng kể sự hứng thú với chuyện chăn gối. Tình dục có thể bị đẩy xuống cuối cùng trong danh sách ưu tiên khi đang phải lo lắng về rất nhiều công việc khác.
Từng mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục
Những người từng mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong quá khứ thường có xu hướng ít quan tâm đến tình dục hơn những người không có tiền sử bệnh. Nỗi sợ hãi tái phát bệnh, cảm giác mặc cảm hoặc lo lắng về sức khỏe có thể tạo ra một rào cản tâm lý lớn, khiến họ e dè và né tránh sự thân mật.
Vấn đề về cảm xúc
Nghiên cứu cũng cho thấy, những người từng gặp trục trặc trong các mối quan hệ hoặc có khoảng cách về mặt cảm xúc với bạn đời cho biết họ thiếu hứng thú với chuyện chăn gối. Những tổn thương tinh thần này có thể khiến họ khó khăn trong việc mở lòng và tin tưởng hoàn toàn vào đối phương, dẫn đến sự suy giảm ham muốn.
2. Những cách giúp giữ lửa tình yêu và duy trì sự hấp dẫn tình dục
Làm mới không gian và cách thức: Hãy thử các tư thế và địa điểm mới lạ. Sự đa dạng luôn mang lại cảm giác phấn khích. Dù không thể thay đổi bạn đời, bạn hoàn toàn có thể thay đổi những yếu tố khác trong "phương trình" tình dục.
Không giới hạn sự gần gũi ở chuyện chăn gối: Hãy dành thời gian âu yếm, hôn và ôm nhau suốt cả ngày. Sự thân mật về thể chất không chỉ là chuyện quan hệ, mà còn là cách để duy trì kết nối cảm xúc.
Lên lịch cho "chuyện ấy": Nếu việc sắp xếp trước có hiệu quả với bạn, hãy thử lên kế hoạch. Đôi khi, việc biết trước sẽ giúp cả hai có thêm sự háo hức và mong chờ.
Đừng từ chối những cuộc "yêu nhanh": Tình dục không nhất thiết phải là những buổi kéo dài, cầu kỳ. Đôi khi, những khoảnh khắc vội vã, bất chợt và đầy ngẫu hứng cũng mang lại cảm giác mới mẻ và thú vị.
Trao đổi thẳng thắn với bạn đời: Nếu những cách trên không hiệu quả, hãy nói chuyện với bạn đời. Vấn đề có thể xuất phát từ căng thẳng, thiếu thời gian hoặc một nguyên nhân nghiêm trọng hơn. Cả hai có thể cân nhắc tham gia các buổi trị liệu cặp đôi để tìm ra giải pháp.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] ‘Đánh vần’ khi yêu - Ngôn ngữ sung sướngPhòng the - 20 giờ trước
Tình dục không chỉ là cảm xúc hay kỹ thuật – mà còn là ngôn ngữ. Có người thích thì thầm, có người lại thích phát ra âm thanh. Nhiều người không biết rằng, để có một cuộc ân ái thành công, tất cả các giác quan đều cần được huy động đến mức tối đa, trong đó ngôn ngữ cũng là "vũ khí" lợi hại. Vậy làm thế nào để có thể sử dụng thứ ngôn ngữ đặc biệt này một cách hữu hiệu? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của TS.BS Phan Chí Thành – BV Phụ sản Trung ương để tìm được câu trả lời.
Cứu nguy cho thanh niên buộc dây cao su vào tinh hoàn để kéo dài thời gian cươngPhòng the - 1 ngày trước
Thanh niên 24 tuổi bị chèn ép mạch tinh hoàn, thiếu máu nuôi mô sau khi dùng dây cao su buộc quanh gốc dương vật và bìu để kéo dài thời gian cương, tăng khoái cảm.
Lạm dụng điều này sẽ rất nguy hiểm cho cặp đôi khi yêuPhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Tuổi tác cao cộng thêm thói quen sinh hoạt như: hút thuốc, uống rượu, thức khuya,... dẫn đến nhiều chức năng cơ thể suy giảm. Vì vậy, nhiều quý ông lựa chọn sử dùng thuốc kích thích để để cải thiện chuyện phòng the mà không biết rằng đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ đột quỵ cao.
Đừng bao giờ 'gặp gỡ' khi trong trạng thái nàyPhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống hiện đại, không ít người tin rằng vài ly rượu có thể khiến bản thân trở nên “mạnh mẽ” hơn trong phòng ngủ. Thậm chí, nhiều quý ông xem rượu bia như “chất xúc tác” để cuộc yêu thêm phần hưng phấn. Nhưng sự thật lại không hề ngọt ngào như vậy.
'Tấn công' 2 vị trí này, chàng bị mê mẩn không lối thoát!Phòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Đôi khi, khoái cảm không nằm ở những gì hiển nhiên. Chỉ cần tinh tế “đi lạc” một chút, chị em có thể chạm tới những vùng nhạy cảm tưởng chừng vô hại nhưng lại là “điểm huyệt” khiến chàng mê mẩn.
Những vị trí bất ngờ khiến chàng 'nổ tung' vì bạnPhòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Người ta thường nghĩ rằng chỉ phụ nữ mới thích được hôn và vuốt ve ở vòng một. Nhưng thực tế, nam giới cũng sở hữu những “vùng nhạy cảm” mà đôi khi chị em vô tình bỏ qua. Và bất ngờ thay, một trong số đó lại chính là ngực và vùng bụng dưới của chàng.
Bất ngờ với 'kẻ thù thầm lặng', 'giết chết' ham muốn phòng the mà nhiều cặp đôi phạm phảiPhòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Chúng ta thường nghĩ rằng ham muốn tình dục bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, sức khỏe hay sự hòa hợp cảm xúc. Nhưng có một “sát thủ thầm lặng” khác cũng có thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa đam mê: sự vô duyên từ những thói quen vệ sinh hàng ngày.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Gái chưa chồng trữ đông trứng chờ sinh con, nên hay không?Phòng the - 6 ngày trước
30 tuổi, chưa kết hôn, sự nghiệp đang thăng hoa, nhưng đồng hồ sinh học thì không chờ ai cả. Trữ đông trứng đang trở thành “bảo hiểm sinh sản” của phụ nữ hiện đại, nhưng cũng gây tranh cãi: Có cần thiết không? Liệu có thực sự giữ lại được cơ hội làm mẹ sau này? Và có đáng để đầu tư một phần tuổi trẻ vào việc “để dành trứng"? Mời quý vị cùng tìm hiểu về chủ đề này cùng TS.BS Phan Chí Thành – BV Phụ sản Trung ương.
'Kẻ phá bĩnh' vô hình của phòng ngủ, cặp đôi nào cũng đang phạm phảiPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Bạn có thể bỏ qua một tin nhắn. Bạn có thể gọi lại sau một cuộc gọi nhỡ. Nhưng có một thứ khó cứu vãn hơn nhiều: khoảnh khắc thăng hoa bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.
Đối phương đang say đắm, bạn chỉ cần mắc lỗi này… cảm xúc lập tức 'tắt lịm'Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Có những điều tưởng như vô hại khi buột miệng nói ra, nhưng lại có sức mạnh dập tắt ngọn lửa ham muốn nhanh đến mức khó tin. Một trong số đó là… nhắc đến mối quan hệ cũ.
Lỗi kinh điển mà nhiều phụ nữ phạm phải khi gần gũi, dễ dẫn đến mất ham muốnPhòng the
GĐXH - Phòng ngủ vốn được xem là “khu vực an toàn” – nơi duy nhất trong ngày mà cả hai có thể tạm gác mọi lo toan để chỉ thuộc về nhau.