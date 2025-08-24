Mới nhất
Phòng the

4 lý do khiến tình dục nhàm chán dần với nhiều cặp vợ chồng

Chủ nhật, 08:03 24/08/2025 | Phòng the
Khi tình yêu chớm nở, những xúc cảm nồng nàn và ham muốn cháy bỏng dường như là bất tận. Tuy nhiên, khi thời gian trôi đi, "ngọn lửa" ấy liệu có còn vẹn nguyên? Dưới đây là lý do khiến tình dục trở nên nhàm chán với nhiều cặp vợ chồng.

Theo một nghiên cứu lớn được công bố trên tạp chí y học BMJ Open London, Vương quốc Anh, sự suy giảm ham muốn tình dục ở các cặp vợ chồng là một hiện tượng phổ biến, có liên quan đến nhiều yếu tố như thời gian, tuổi tác và những vấn đề tiềm ẩn trong quá khứ. Nghiên cứu này được thực hiện trên hàng ngàn người tham gia, mang đến cái nhìn sâu sắc và khoa học về một vấn đề mà nhiều người ngại đề cập.

1. Một số nguyên nhân thường gặp khiến tình dục nhàm chán

4 lý do khiến tình dục nhàm chán dần với nhiều cặp vợ chồng- Ảnh 1.

Nhiều cặp đôi cảm thấy chuyện tình dục trở nên đơn điệu, nhàm chán theo thời gian.

Tình dục nhàm chán do vòng xoáy của thời gian

Khoảng thời gian đầu của một mối quan hệ được gọi là "giai đoạn trăng mật". Đây là lúc các hormone tình yêu như dopamine và oxytocin được sản sinh mạnh mẽ, tạo ra cảm giác hưng phấn và khao khát mãnh liệt. Sự mới lạ, khám phá đối phương và sự hồi hộp của tình yêu mới là những động lực chính thúc đẩy tần suất quan hệ tình dục .

Tuy nhiên, theo nghiên cứu của BMJ Open, cùng với thời gian, sự mới lạ dần mất đi. Khi các cặp đôi sống chung, xây dựng cuộc sống và đối mặt với những thói quen hằng ngày, sự lãng mạn ban đầu cũng dần nhường chỗ cho sự ổn định. Não bộ không còn phản ứng mạnh mẽ với các kích thích quen thuộc như trước, dẫn đến việc ham muốn tình dục suy giảm một cách tự nhiên.

Tình dục nhàm chán do tuổi tác và gánh nặng cuộc sống

Bên cạnh thời gian, tuổi tác cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. Nghiên cứu chỉ ra rằng ở độ tuổi 25 - 34, tần suất quan hệ tình dục thường cao nhất. Sau đó, ham muốn có xu hướng giảm dần khi cả nam và nữ bước sang tuổi 35 - 44 và 45 - 54. Sự thay đổi hormone tự nhiên của cơ thể là một trong những nguyên nhân chính, đặc biệt là sự sụt giảm testosterone ở nam giới và estrogen ở nữ giới theo tuổi tác.

Bên cạnh đó, tuổi tác không chỉ là vấn đề sinh học. Khi các cặp đôi lớn tuổi hơn, họ thường phải đối mặt với nhiều gánh nặng hơn trong cuộc sống: từ áp lực công việc, tài chính, việc nuôi dạy con cái cho đến các vấn đề sức khỏe. Những căng thẳng này có thể bào mòn năng lượng, gây mệt mỏi và làm giảm đáng kể sự hứng thú với chuyện chăn gối. Tình dục có thể bị đẩy xuống cuối cùng trong danh sách ưu tiên khi đang phải lo lắng về rất nhiều công việc khác.

Từng mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục

Những người từng mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong quá khứ thường có xu hướng ít quan tâm đến tình dục hơn những người không có tiền sử bệnh. Nỗi sợ hãi tái phát bệnh, cảm giác mặc cảm hoặc lo lắng về sức khỏe có thể tạo ra một rào cản tâm lý lớn, khiến họ e dè và né tránh sự thân mật.

Vấn đề về cảm xúc

Nghiên cứu cũng cho thấy, những người từng gặp trục trặc trong các mối quan hệ hoặc có khoảng cách về mặt cảm xúc với bạn đời cho biết họ thiếu hứng thú với chuyện chăn gối. Những tổn thương tinh thần này có thể khiến họ khó khăn trong việc mở lòng và tin tưởng hoàn toàn vào đối phương, dẫn đến sự suy giảm ham muốn.

2. Những cách giúp giữ lửa tình yêu và duy trì sự hấp dẫn tình dục

4 lý do khiến tình dục nhàm chán dần với nhiều cặp vợ chồng- Ảnh 3.

Việc chia sẻ với nhau khi không còn ham muốn tình dục là một bước rất quan trọng để vợ chồng thấu hiểu và cùng nhau tìm ra giải pháp.

Làm mới không gian và cách thức: Hãy thử các tư thế và địa điểm mới lạ. Sự đa dạng luôn mang lại cảm giác phấn khích. Dù không thể thay đổi bạn đời, bạn hoàn toàn có thể thay đổi những yếu tố khác trong "phương trình" tình dục.

Không giới hạn sự gần gũi ở chuyện chăn gối: Hãy dành thời gian âu yếm, hôn và ôm nhau suốt cả ngày. Sự thân mật về thể chất không chỉ là chuyện quan hệ, mà còn là cách để duy trì kết nối cảm xúc.

Lên lịch cho "chuyện ấy": Nếu việc sắp xếp trước có hiệu quả với bạn, hãy thử lên kế hoạch. Đôi khi, việc biết trước sẽ giúp cả hai có thêm sự háo hức và mong chờ.

Đừng từ chối những cuộc "yêu nhanh": Tình dục không nhất thiết phải là những buổi kéo dài, cầu kỳ. Đôi khi, những khoảnh khắc vội vã, bất chợt và đầy ngẫu hứng cũng mang lại cảm giác mới mẻ và thú vị.

Trao đổi thẳng thắn với bạn đời: Nếu những cách trên không hiệu quả, hãy nói chuyện với bạn đời. Vấn đề có thể xuất phát từ căng thẳng, thiếu thời gian hoặc một nguyên nhân nghiêm trọng hơn. Cả hai có thể cân nhắc tham gia các buổi trị liệu cặp đôi để tìm ra giải pháp.


