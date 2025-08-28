Mới nhất
Phòng the

Nam thanh niên vùng kín sưng to như nấm, suýt hoại tử vì 1 phút "táy máy"

Thứ năm, 08:33 28/08/2025 | Phòng the
Nhiều nam giới vẫn xem thường tình trạng bao quy đầu dài hoặc hẹp, thậm chí tự ý tìm cách xử lý tại nhà mà không lường trước nguy cơ.

Một trường hợp mới đây khiến bác sĩ cảnh báo một nhân viên bảo hiểm ngoài 30 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc) vì tự kéo bao quy đầu xuống nhưng bị kẹt lại, dẫn tới dương vật sưng tấy dữ dội, biến dạng như cây nấm, cuối cùng phải nhập viện cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, tình trạng “bao quy đầu tuột xuống nhưng không kéo lên được” trong y học gọi là nghẹt bao quy đầu (hay “hội chứng thắt nghẹt”), thuộc nhóm cấp cứu nam khoa. Nếu không được xử lý kịp thời, máu không lưu thông sẽ khiến quy đầu thiếu máu nuôi và có thể hoại tử.

Nam thanh niên vùng kín sưng to như nấm, suýt hoại tử vì 1 phút &quot;táy máy&quot;- Ảnh 1.

Bác sĩ Cố Phương Du, Giám đốc Bệnh viện Gia Gia (Đài Loan, Trung Quốc) cho hay, khi bao quy đầu bị kéo tụt xuống phía sau quy đầu, nếu lỗ bao quy đầu quá hẹp, phần da sẽ siết chặt như một chiếc vòng, làm nghẽn tuần hoàn tĩnh mạch và bạch huyết. Hậu quả là phần đầu dương vật sưng nhanh, đỏ tím và đau dữ dội. Trong ca bệnh này, người đàn ông đã trì hoãn suốt 2 ngày mới tới viện nên viêm nhiễm nghiêm trọng, bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp bằng phương pháp rạch dọc bao quy đầu để giải phóng áp lực, sau đó mới hẹn cắt bao quy đầu khi ổ viêm ổn định.

Bệnh nhân thừa nhận anh bị bao quy đầu dài từ lâu, mỗi lần sinh hoạt tình dục đều gặp tình trạng viêm đỏ, ngứa ngáy, nhưng chủ quan nghĩ “chịu được thì thôi”, chưa từng đi khám. Chỉ tới khi tự kéo thử để “xem sao”, dương vật sưng phồng “như cây nấm đùi gà” khiến đau đớn không chịu nổi, anh mới buộc phải cầu cứu bác sĩ.

Bác sĩ Cố Phương Du giải thích thêm, rạch dọc bao quy đầu là biện pháp tạm thời, nhằm mở rộng chỗ bị thắt, giúp máu lưu thông trở lại để giảm sưng và phòng hoại tử. Tuy nhiên, đây không phải cách điều trị dứt điểm. Sau khi ổn định, bệnh nhân vẫn cần tiến hành cắt bao quy đầu để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ tái phát.

Các chuyên gia khuyến cáo, dù đây là vấn đề nhạy cảm, nhưng bao quy đầu dài hoặc hẹp lại khá phổ biến ở nam giới trưởng thành. Tự xử lý bằng tay hoặc dụng cụ tại nhà cực kỳ nguy hiểm, có thể biến một rắc rối nhỏ thành cấp cứu khẩn cấp. Nếu gặp các triệu chứng như khó vệ sinh, viêm ngứa, đau khi quan hệ hoặc quy đầu không thể lộ ra hoàn toàn khi cương cứng, nam giới cần tới bệnh viện chuyên khoa để được tư vấn và điều trị an toàn.

