Nam thanh niên vùng kín sưng to như nấm, suýt hoại tử vì 1 phút "táy máy"
Nhiều nam giới vẫn xem thường tình trạng bao quy đầu dài hoặc hẹp, thậm chí tự ý tìm cách xử lý tại nhà mà không lường trước nguy cơ.
Một trường hợp mới đây khiến bác sĩ cảnh báo một nhân viên bảo hiểm ngoài 30 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc) vì tự kéo bao quy đầu xuống nhưng bị kẹt lại, dẫn tới dương vật sưng tấy dữ dội, biến dạng như cây nấm, cuối cùng phải nhập viện cấp cứu.
Các bác sĩ cho biết, tình trạng “bao quy đầu tuột xuống nhưng không kéo lên được” trong y học gọi là nghẹt bao quy đầu (hay “hội chứng thắt nghẹt”), thuộc nhóm cấp cứu nam khoa. Nếu không được xử lý kịp thời, máu không lưu thông sẽ khiến quy đầu thiếu máu nuôi và có thể hoại tử.
Bác sĩ Cố Phương Du, Giám đốc Bệnh viện Gia Gia (Đài Loan, Trung Quốc) cho hay, khi bao quy đầu bị kéo tụt xuống phía sau quy đầu, nếu lỗ bao quy đầu quá hẹp, phần da sẽ siết chặt như một chiếc vòng, làm nghẽn tuần hoàn tĩnh mạch và bạch huyết. Hậu quả là phần đầu dương vật sưng nhanh, đỏ tím và đau dữ dội. Trong ca bệnh này, người đàn ông đã trì hoãn suốt 2 ngày mới tới viện nên viêm nhiễm nghiêm trọng, bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp bằng phương pháp rạch dọc bao quy đầu để giải phóng áp lực, sau đó mới hẹn cắt bao quy đầu khi ổ viêm ổn định.
Bệnh nhân thừa nhận anh bị bao quy đầu dài từ lâu, mỗi lần sinh hoạt tình dục đều gặp tình trạng viêm đỏ, ngứa ngáy, nhưng chủ quan nghĩ “chịu được thì thôi”, chưa từng đi khám. Chỉ tới khi tự kéo thử để “xem sao”, dương vật sưng phồng “như cây nấm đùi gà” khiến đau đớn không chịu nổi, anh mới buộc phải cầu cứu bác sĩ.
Bác sĩ Cố Phương Du giải thích thêm, rạch dọc bao quy đầu là biện pháp tạm thời, nhằm mở rộng chỗ bị thắt, giúp máu lưu thông trở lại để giảm sưng và phòng hoại tử. Tuy nhiên, đây không phải cách điều trị dứt điểm. Sau khi ổn định, bệnh nhân vẫn cần tiến hành cắt bao quy đầu để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ tái phát.
Các chuyên gia khuyến cáo, dù đây là vấn đề nhạy cảm, nhưng bao quy đầu dài hoặc hẹp lại khá phổ biến ở nam giới trưởng thành. Tự xử lý bằng tay hoặc dụng cụ tại nhà cực kỳ nguy hiểm, có thể biến một rắc rối nhỏ thành cấp cứu khẩn cấp. Nếu gặp các triệu chứng như khó vệ sinh, viêm ngứa, đau khi quan hệ hoặc quy đầu không thể lộ ra hoàn toàn khi cương cứng, nam giới cần tới bệnh viện chuyên khoa để được tư vấn và điều trị an toàn.
Sau một lần gần gũi bị bạn gái chê, nam thanh niên mặc cảm, tự ti và mắc chứng "trên bảo dưới không nghe" suốt thời gian dài. Sau 2 năm chịu đựng, thanh niên này mới đi khám.
SKĐS - Hành vi quan hệ tình dục bằng miệng ẩn chứa mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng. Virus HPV là một trong số nguyên nhân gây ra ung thư vòm họng.
Khi tình yêu chớm nở, những xúc cảm nồng nàn và ham muốn cháy bỏng dường như là bất tận. Tuy nhiên, khi thời gian trôi đi, "ngọn lửa" ấy liệu có còn vẹn nguyên? Dưới đây là lý do khiến tình dục trở nên nhàm chán với nhiều cặp vợ chồng.
Tình dục không chỉ là cảm xúc hay kỹ thuật – mà còn là ngôn ngữ. Có người thích thì thầm, có người lại thích phát ra âm thanh. Nhiều người không biết rằng, để có một cuộc ân ái thành công, tất cả các giác quan đều cần được huy động đến mức tối đa, trong đó ngôn ngữ cũng là "vũ khí" lợi hại. Vậy làm thế nào để có thể sử dụng thứ ngôn ngữ đặc biệt này một cách hữu hiệu? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của TS.BS Phan Chí Thành – BV Phụ sản Trung ương để tìm được câu trả lời.
Thanh niên 24 tuổi bị chèn ép mạch tinh hoàn, thiếu máu nuôi mô sau khi dùng dây cao su buộc quanh gốc dương vật và bìu để kéo dài thời gian cương, tăng khoái cảm.
GĐXH - Tuổi tác cao cộng thêm thói quen sinh hoạt như: hút thuốc, uống rượu, thức khuya,... dẫn đến nhiều chức năng cơ thể suy giảm. Vì vậy, nhiều quý ông lựa chọn sử dùng thuốc kích thích để để cải thiện chuyện phòng the mà không biết rằng đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ đột quỵ cao.
GĐXH - Trong đời sống hiện đại, không ít người tin rằng vài ly rượu có thể khiến bản thân trở nên "mạnh mẽ" hơn trong phòng ngủ. Thậm chí, nhiều quý ông xem rượu bia như "chất xúc tác" để cuộc yêu thêm phần hưng phấn. Nhưng sự thật lại không hề ngọt ngào như vậy.
GĐXH - Đôi khi, khoái cảm không nằm ở những gì hiển nhiên. Chỉ cần tinh tế "đi lạc" một chút, chị em có thể chạm tới những vùng nhạy cảm tưởng chừng vô hại nhưng lại là "điểm huyệt" khiến chàng mê mẩn.
GĐXH - Người ta thường nghĩ rằng chỉ phụ nữ mới thích được hôn và vuốt ve ở vòng một. Nhưng thực tế, nam giới cũng sở hữu những "vùng nhạy cảm" mà đôi khi chị em vô tình bỏ qua. Và bất ngờ thay, một trong số đó lại chính là ngực và vùng bụng dưới của chàng.
GĐXH - Chúng ta thường nghĩ rằng ham muốn tình dục bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, sức khỏe hay sự hòa hợp cảm xúc. Nhưng có một "sát thủ thầm lặng" khác cũng có thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa đam mê: sự vô duyên từ những thói quen vệ sinh hàng ngày.
