Bạn gái nói một câu, thanh niên mắc chứng 'trên bảo dưới không nghe' suốt 2 năm
Sau một lần gần gũi bị bạn gái chê, nam thanh niên mặc cảm, tự ti và mắc chứng "trên bảo dưới không nghe" suốt thời gian dài. Sau 2 năm chịu đựng, thanh niên này mới đi khám.
Mất khả năng quan hệ vì mặc cảm
Anh N.M.H (24 tuổi, Hà Nội) tìm đến phòng khám Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) vì gặp vấn đề khó nói sau lần quan hệ đầu tiên cách đây hai năm. Khi đó, bạn gái đã chê "cậu nhỏ" của anh "bé và yếu", khiến anh rơi vào trạng thái tự ti, ám ảnh tâm lý và mất khả năng quan hệ. Lo sợ liệt dương, H. tha thiết xin bác sĩ hỗ trợ tăng kích thước bộ phận sinh dục.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Ngoại tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E - cho biết, bệnh nhân bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề do lời nhận xét của bạn gái. Kích thước dương vật của anh hoàn toàn bình thường, không cần can thiệp, chỉnh sửa. Các bác sĩ đã tư vấn tâm lý, giải thích cặn kẽ và giúp anh giảm bớt căng thẳng.
Theo bác sĩ Liên, hiện nay, số lượng nam giới tìm đến khám nam khoa tăng đáng kể, chủ yếu vì các vấn đề liên quan đến yếu sinh lý bao gồm xuất tinh sớm, rối loạn cương, thời gian quan hệ ngắn, suy giảm ham muốn.
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Thu Hà, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), nơi đây cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân gặp các chứng rối loạn cương đến khám.
5 nguyên nhân
Theo bác sĩ Hà, rối loạn cương dương có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm:
Yếu tố tâm lý: Căng thẳng trong quan hệ tình dục, mâu thuẫn trong mối quan hệ, stress kéo dài, trầm cảm, lo âu, mất ham muốn có thể ức chế phóng thích nitric oxide (NO) - chất cần thiết cho quá trình cương cứng.
Yếu tố thần kinh: Các bệnh lý như đột quỵ, Alzheimer, u não, tổn thương tủy sống, đa xơ cứng, hoặc bệnh thần kinh do tiểu đường có thể làm gián đoạn xung động thần kinh cần thiết cho cương dương.
Yếu tố mạch máu: Xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh Peyronie, lưu lượng máu không đủ đến dương vật là những nguyên nhân phổ biến.
Yếu tố nội tiết: Thiếu hụt testosterone, đái tháo đường, hội chứng chuyển hóa, bệnh Cushing, hoặc rối loạn tuyến yên có thể ảnh hưởng đến khả năng cương cứng.
Thuốc và chất kích thích: Một số thuốc như thuốc hạ huyết áp, chống trầm cảm, lạm dụng rượu, thuốc lá có thể gây tổn thương mạch máu, ức chế hệ thần kinh và giảm ham muốn.
Dấu hiệu nhận biết rối loạn cương dương như có ham muốn nhưng dương vật không đạt độ cương cứng đủ để quan hệ. Dương vật cương cứng không đúng thời điểm, ví dụ: không cương khi cần nhưng lại cương trong các tình huống không phù hợp. Cương cứng chỉ duy trì trong thời gian ngắn, không đủ để hoàn thành cuộc giao hợp.
Khi có dấu hiệu trên, nam giới cần vượt qua sự e ngại, chủ động thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và điều trị đúng cách.
Việc điều trị đòi hỏi sự phối hợp giữa bệnh nhân và bác sĩ. Các phương pháp điều trị có thể bao gồm tư vấn tâm lý, sử dụng thuốc, thay đổi lối sống hoặc can thiệp y khoa tùy theo nguyên nhân.
Để thoát yếu sinh lý, bác sĩ Liên khuyến cáo nam giới cần trang bị cho mình sức khỏe nền thật tốt như tăng cường luyện tập thể dục thể thao, tập các bài về hô hấp, bài tập cơ sàn chậu sẽ giúp duy trì cương tốt hơn.
Xây dựng độ ăn uống khoa học, loại bỏ các thói quen xấu như hút thuốc, bia rượu có thể gây nên các bệnh chuyển hóa, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu.
Nhiều nam giới vẫn xem thường tình trạng bao quy đầu dài hoặc hẹp, thậm chí tự ý tìm cách xử lý tại nhà mà không lường trước nguy cơ.
SKĐS - Hành vi quan hệ tình dục bằng miệng ẩn chứa mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng. Virus HPV là một trong số nguyên nhân gây ra ung thư vòm họng.
Khi tình yêu chớm nở, những xúc cảm nồng nàn và ham muốn cháy bỏng dường như là bất tận. Tuy nhiên, khi thời gian trôi đi, "ngọn lửa" ấy liệu có còn vẹn nguyên? Dưới đây là lý do khiến tình dục trở nên nhàm chán với nhiều cặp vợ chồng.
Tình dục không chỉ là cảm xúc hay kỹ thuật – mà còn là ngôn ngữ. Có người thích thì thầm, có người lại thích phát ra âm thanh. Nhiều người không biết rằng, để có một cuộc ân ái thành công, tất cả các giác quan đều cần được huy động đến mức tối đa, trong đó ngôn ngữ cũng là "vũ khí" lợi hại. Vậy làm thế nào để có thể sử dụng thứ ngôn ngữ đặc biệt này một cách hữu hiệu? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của TS.BS Phan Chí Thành – BV Phụ sản Trung ương để tìm được câu trả lời.
Thanh niên 24 tuổi bị chèn ép mạch tinh hoàn, thiếu máu nuôi mô sau khi dùng dây cao su buộc quanh gốc dương vật và bìu để kéo dài thời gian cương, tăng khoái cảm.
GĐXH - Tuổi tác cao cộng thêm thói quen sinh hoạt như: hút thuốc, uống rượu, thức khuya,... dẫn đến nhiều chức năng cơ thể suy giảm. Vì vậy, nhiều quý ông lựa chọn sử dùng thuốc kích thích để để cải thiện chuyện phòng the mà không biết rằng đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ đột quỵ cao.
GĐXH - Trong đời sống hiện đại, không ít người tin rằng vài ly rượu có thể khiến bản thân trở nên "mạnh mẽ" hơn trong phòng ngủ. Thậm chí, nhiều quý ông xem rượu bia như "chất xúc tác" để cuộc yêu thêm phần hưng phấn. Nhưng sự thật lại không hề ngọt ngào như vậy.
GĐXH - Đôi khi, khoái cảm không nằm ở những gì hiển nhiên. Chỉ cần tinh tế "đi lạc" một chút, chị em có thể chạm tới những vùng nhạy cảm tưởng chừng vô hại nhưng lại là "điểm huyệt" khiến chàng mê mẩn.
GĐXH - Người ta thường nghĩ rằng chỉ phụ nữ mới thích được hôn và vuốt ve ở vòng một. Nhưng thực tế, nam giới cũng sở hữu những "vùng nhạy cảm" mà đôi khi chị em vô tình bỏ qua. Và bất ngờ thay, một trong số đó lại chính là ngực và vùng bụng dưới của chàng.
GĐXH - Chúng ta thường nghĩ rằng ham muốn tình dục bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, sức khỏe hay sự hòa hợp cảm xúc. Nhưng có một "sát thủ thầm lặng" khác cũng có thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa đam mê: sự vô duyên từ những thói quen vệ sinh hàng ngày.
