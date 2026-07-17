Sương khó tiếp cận sâu trong băng đảng Santana

Trong tập 9 phim "Lửa trắng" đã được phát sóng, theo những điều tra ban đầu, Lê Trường đang là đầu mối của Santana và hắn đang chuẩn bị vận chuyển một chuyến hàng lớn vào Sơn Hải. Thượng tá Đỗ Việt cùng đội của mình đang tìm cách ngăn chặn chuyến hàng này.

Đỗ Việt cũng đã cài hai người tin cậy của ông ở 2 nơi, một là Sương (biệt danh N1), người tiếp cận Lê Trường ở Santana. Người còn lại chính là Mai (do chiến sĩ công an Hương Ngọc nhập vai, biệt danh N2) thì nằm vùng bên cạnh Lão Công - một tên trùm xã hội đen đầy quyền lực ở Sơn Hải.

Sương là người tiếp cận Lê Trường ở Santana. Ảnh VTV

Sương gặp lại Lê Trường sau một thời gian dài xa cách, hắn đã cho cô tham gia vào một phần của cuộc vận chuyển hàng. Ngay khi biết tin, Sương đã gửi địa điểm và thông tin cho Đỗ Việt. Và ông đã cho người bám theo chiếc xe được cho là chở hàng cấm của băng Santana. Nhưng nhằm xác định có đúng là chiếc xe đó hay không, đội chuyên án đã dàn dựng cảnh dừng xe hàng để kiểm tra để xác định được chính xác chiếc xe của băng nhóm Lê Trường. Chiếc xe hàng sau đó đã được cho tiếp tục di chuyển cốt để đội chuyên án lần theo nhằm phá tan phi vụ này.

Là một người đa nghi và để tránh mọi rủi ro, Lê Trường liên tục cho đổi xe và theo đội trinh sát báo về, cứ 10 xe hàng thì mới có 1 xe chở ma tuý. Lê Trường sau đó cũng cảm nhận được việc bị theo dõi qua việc chiếc xe hàng bị kiểm tra nhưng được cho đi. Chi tiết này khiến hắn nghi ngờ, nên hắn quyết định chia tay Sương, kêu cô cứ lái chiếc xe trên đường và hắn hẹn gặp cô sau. Sương đã ngay lập tức nhắn tin báo cáo thay đổi với Thượng tá Đỗ Việt. Còn Lê Trường đã gọi cho Đồng, em trai hắn, đến đón.

Trường chia tay Sương giữa đường khi cảm thấy nghi ngờ. Ảnh VTV

Lê Trường sau đó nói với Đồng rằng ngoài hắn ra, Trường không tin ai hết kể cả Sương, người mà theo như Đồng đánh giá là đáng tin và rất trung thành với Lê Trường. Bằng chứng của sự không tin tưởng này là Trường đã cố tình tạo cơ hội cho Đồng gần gũi Sương khi hắn biết em trai mình thích cô.

Trong khi đó, Lão Công dường như ngày càng tin tưởng Mai và muốn cô kế nghiệp lão. Lão cũng quyết định cho người bảo vệ Mai. Lão không muốn đứa con còn lại của lão sẽ bị sát hại giống như đứa con trai lão rất mực yêu thương.

Trong khi đó, sau khi được tham gia phi vụ đầu tiên với Lão Công đó là đi gặp Lê Trường, Mai quyết định tiến thêm một bước nữa, xin được đến Làng Tĩnh Lặng địa bàn của băng đảng Santana. Lão Công thoáng chút lo ngại nhưng cũng không ngăn cản cô. Cương đen được lão gọi đến để cập nhật những thông tin cơ bản về nơi sắp đến cho Mai.

Mai được Lão Công đồng ý tiếp cận địa bàn của băng đảng Santana. Ảnh VTV

Việc Mai tiến sâu hơn vào công việc của băng Lão Công cũng là một cách để cô lấy thêm được nhiều thông tin về cho ban chuyên án.

Lão Công cũng đã mua chuộc được người của đội chuyên án, đó chính là Bình, đồng nghiệp và bạn của Tài. Bình đã cung cấp cho Lão Công nhiều thông tin của chuyên án, giúp Lão Công thoát chết và vượt qua được các cuộc kiểm tra của công an. Vì thế, công ty Hoàng Công của lão vẫn yên ổn. Lão Công đã lấy tiền bạc ra làm mồi nhử Bình - một số tiền lớn đủ để hắn mua một căn nhà mới, một chiếc xe ô tô và có đủ tiền cưới vợ.

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