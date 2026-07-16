Quyết tìm ra trùm băng Santana, nữ cảnh sát Mai thâm nhập 'Làng Tĩnh Lặng'

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Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Trùm băng đảng Santana được xác định không phải "bóng ma" như đồn đoán bấy lâu nay mà là một người thật.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 9 phim "Lửa trắng", tại cuộc họp của đội chuyên án với cấp trên Quốc Đại, chỉ huy Đỗ Việt đã báo cáo rằng sau khi điều tra, anh đã xác định được nhân vật trùm băng đảng của Santana. Theo đó, nhân vật này không còn là mơ hồ nữa mà là người thật. Theo chỉ huy Đỗ Việt, nếu bắt Lê Trường, rất có thể sẽ lần ra được nhân vật quan trọng này.

Tuy nhiên, cấp trên Quốc Đại dường như không tán thành ý tưởng này. Ông đặt cho Đỗ Việt câu hỏi nếu như sự thực lại ngược lại với tính toán thì sẽ như thế nào? Có tính tới khả năng nhân vật này thay vì xuất hiện sẽ lại chìm sâu hơn hay không?...

Lửa trắng - Tập 9: Trùm băng đảng Santana là người thật, không phải "bóng ma"- Ảnh 1.
Lửa trắng - Tập 9: Trùm băng đảng Santana là người thật, không phải "bóng ma"- Ảnh 2.

Đội chuyên án họp với cấp trên về xác định danh tính trùm băng đảng Santana. Ảnh VTV

Cấp trên Quốc Đại nói: "Nếu là vụ việc tách rời thì tôi đồng ý bắt. Trước đó, chúng ta phải xác định rõ bắt Lê Trường có ảnh hưởng đến sự tình của Sơn Hải không? Chúng ta đã mất nhiều thời gian và nguồn lực mới đặt được N2 vào vị trí có lợi. Phía trước còn chặng đường dài phải đi. Nguy hiểm rình rập theo mỗi bước đi".

Ở diễn biến khác trong tập phim, Lê Trường đang chuẩn bị một chuyến chuyển hàng. Tuy nhiên, có vẻ như hắn "đánh hơi" thấy sự bất ổn nên đã quyết định thay đổi kế hoạch. Lê Trường đã cảm nhận đúng, xung quanh nơi hắn ở đang bị theo dõi của cả đội chuyên án của công an.

Lửa trắng - Tập 9: Trùm băng đảng Santana là người thật, không phải "bóng ma"- Ảnh 3.

Mai xin Lão Công cho được thâm nhập vào địa bàn hoạt động của băng đảng Santana. Ảnh VTV

Trong khi đó, Mai đã xin Lão Công cho cô tham gia tiếp một vụ việc khác. Cô muốn thâm nhập vào Làng Tĩnh Lặng - địa bàn hoạt động của băng Santana.

Tập 9 phim "Lửa trắng" được phát sóng vào 20h ngày 16/7 trên VTV3.

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