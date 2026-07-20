Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) bất bình vì con gái thân thiết với 'tổng tài'
GĐXH - Sinh cảm thấy buồn khi thấy Diệu được Sơn đưa về tận nhà, trong khi đó ông Đăng mắng con gái sống thực dụng mà quên đi những đóng góp của Sinh.
Trong tập 28 phim "Dưới ô cửa sáng đèn", Sơn (Đức Hiếu) không chỉ đến đón Diệu (Quỳnh Châu) đi làm, anh còn đưa Diệu về tận nhà. Hình ảnh Diệu ngủ thiếp đi trên xe của Sơn đã bị Sinh (Quang Sự) nhìn thấy. Anh hàng xóm lộ vẻ buồn và càng thêm tự ti trước Diệu và Sơn.
Sinh chứng kiến cảnh Sơn đưa Diệu về tận nhà. Ảnh VTV
Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) thấy Diệu được Sơn đón đưa đi làm hàng ngày, ông Đăng không hài lòng và nhắc nhở con gái chớ quên Sinh - người ở bên cô lúc khó khăn nhất. Ông nhìn thấy ở Sinh điều đáng quý, đáng trân trọng là tình nghĩa bạn bè, hiếm ai có thể đối xử tốt với Diệu như Sinh.
Diệu cố gắng giải thích rằng sau khi bán công ty, cô cũng rủ Sinh làm cùng nhưng anh từ chối với lý do đã có con đường riêng của mình. Ông Đăng lại cho rằng đó không phải lý do, mà lý do thực sự là do sự xuất hiện của Sơn. Ông còn nói thẳng con gái là "có mới nới cũ".
Ở diễn biến khác trong tập phim, chị dâu của Bằng bất ngờ đến nhà với thái độ khác hẳn mọi khi. Thay vì chửi bới, giành giật, đòi bán căn nhà tập thể bố mẹ chồng để lại để chia tiền, lần này chị ta nói chuyện nhẹ nhàng với Bằng. Thấy chị dâu Bằng thay tính đổi nết, Sinh dặn bạn thân phải "cẩn thận gấp đôi" vì có thể đây là chiêu mới của chị ta.
Tập 28 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng lúc 20h ngày 20/7 trên VTV3.