Tuấn Hưng khéo dạy con

Con gái Tuấn Hưng khéo tay GĐXH - Con gái Tuấn Hưng thể hiện sự khéo léo trong việc chăm sóc em nhỏ và làm công việc tráng bánh cuốn.

Tuấn Hưng dạy các con bài học ngọt ngào về sự đoàn kết

Trong tập 15 của "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân", Tuấn Hưng đã khiến khán giả bất ngờ về tài nuôi dạy con. Cụ thể, trong phân đoạn, sau giờ cơm trưa, gia đình Tuấn Hưng và Minh Vương cùng bước vào thử thách "uống nước tiếp sức" để tìm mật mã săn kho báu. Các bé phải uống hết các ly nước trái cây và ghi nhớ kỹ con số dán dưới đáy ly tương ứng.

Tại chiếc rương mật mã ở trạm cuối, cô bé Son đã chứng minh trí nhớ siêu phàm khi nhanh chóng bấm đúng mã số giúp cả nhà mở khóa rương thành công trong niềm vui hân hoan. Bố Tuấn Hưng tự hào chia sẻ: "Bố tin tưởng rằng những việc dù khó hơn bố tưởng tượng thì Son đều hoàn thành tốt".

Sau một ngày trải nghiệm vất vả, cả hai ông bố cùng đồng lòng chia sẻ rằng khi thiếu vắng bàn tay của người vợ, việc chăm con thực sự rất vất vả, nhưng nhờ đó mà các bố mới có cơ hội "hóa thân" thành siêu nhân.

Qua những ngày đồng hành cùng các con, khán giả có thể thấy rõ một Tuấn Hưng ngày một kiên nhẫn, dịu dàng hơn rất nhiều. Ông bố nổi tiếng đã lùi lại phía sau để làm điểm tựa, cổ vũ cho sự tự lập của các con.

Buổi tối quây quần bên lều trại ấm cúng, dù các con đều mệt nhưng bố Hưng vẫn dành những lời khen ngợi ngọt ngào nhất cho sự khéo léo, kiên trì của cả ba bé Su Hào, Son và Sâm. Nam ca sĩ còn khéo léo dạy các con bài học nhỏ về tình cảm gia đình, dặn dò các con rằng mỗi người đều có một thế mạnh riêng nhưng quan trọng nhất vẫn là sự đoàn kết, biết nhường nhịn, yêu thương và tuyệt đối không bắt nạt nhau.

Ba Tuấn Dương trổ tài làm món "Bò xào hằm bà lằng" độc lạ khiến hai công chúa mê tít

Mở đầu tập 15, ông bố gen Z Tuấn Dương đã nhanh trí bày ra trò chơi chọn thẻ với sáu tấm hình để hai chị em Suli và Nami tự tay quyết định thực đơn cho bữa tối. Kết quả là một sự kết hợp độc nhất vô nhị ra đời khi thịt bò được xào chung với, bông cải, và dứa. Món ăn bá đạo này ngay lập tức được ba Dương đặt cho cái tên cực kêu là "Bò xào hằm bà lằng" kèm lời dặn dò hai con phải khoe với mẹ khi mẹ về.

2 em bé hào hứng với bữa ăn.

Trong lúc đợi cơm, ba bố con đã có những giây phút cực "chill" khi cùng nhau nghêu ngao bài hát tự sáng tác siêu dễ thương: "Su yêu Mi, Su mến Mi, vì mỗi ngày Mi hát Su nghe...". Dù hai chị em rất ngoan nhưng cũng không tránh khỏi những lúc mè nheo, đòi hỏi ba Dương phải thể hiện tài năng xoay xở liên tục.

Thử thách "hoa tiêu nhí" với giọt nước mắt thương bố của bé MinHee

Buổi chiều, hai gia đình Khắc Việt và MinHee đã có màn phối hợp ăn ý trong thử thách "Bịt mắt vượt chướng ngại vật" để tìm mật mã mở hòm kho báu. Các ông bố sẽ bị bịt mắt, còn nhiệm vụ của các "hoa tiêu nhí" là dõng dạc chỉ đường vượt qua các chướng ngại vật.

Bố Khắc Việt đã có một trải nghiệm dở khóc dở cười khi hai hoa tiêu Dừa và Đu Đủ liên tục hét lớn chỉ đường theo phong cách rối loạn. Những tiếng hét đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải chồng chéo lên nhau làm ông bố nhạc sĩ đi chệch hướng liên tục, suýt chạm chướng ngại vật và bị phạt búng tai từ chương trình.

Em bé MinHee trải nghiệm vận động cùng bố.

Hoàn thành thử thách đầy gian nan, Khắc Việt chỉ biết thở dài "Bên trái bên phải loạn hết cả lên chả biết đường nào mà lần", không thể phân biệt nổi qua lời chỉ dẫn siêu ngây ngô của các con.

Trái ngược với không khí nhí nhố nhà Khắc Việt, lượt chơi của nhà MinHee lại mang đến một nốt trầm đầy ấm áp. Cô bé MinHee đã bất ngờ bật khóc nức nở và từ chối tham gia vì sợ bố Trung sẽ bị ngã hoặc gặp nguy hiểm. Hiểu được tấm lòng thương bố của cô bé, bác đạo diễn đã dịu dàng đến bên khuyên nhủ, gợi ý bé nhờ hai bạn Dừa và Đu Đủ cùng hỗ trợ để dắt bố Trung đi một cách an toàn nhất.

Liên minh "ăn vụng" gà rán của 3 bố con Phí Ngọc Hưng

Một trong những phân cảnh đáng yêu nhất tập chính là màn phối hợp "lách luật" ăn vụng gà rán của ba bố con Phí Ngọc Hưng. Vì đi về muộn và quá mệt không kịp vào bếp nấu nướng theo đúng thực đơn mẹ dặn, ba Hưng đã quyết định "chơi lớn" đặt ngay một phần gà rán và khoai tây chiên giòn rụm về nhà. Để né "cơn thịnh nộ" của mẹ Trương Mỹ Nhân, ba Hưng nhanh chóng rủ rê Bona lập một liên minh mật với lời thì thầm: "Bí mật với mẹ nhé!" và cô nàng lập tức gật đầu đồng ý.

Một cảnh của các em bé trong chương trình.

Khi mẹ gọi điện kiểm tra, ba Hưng rất nhanh trí lấy lý do tay bẩn không tiện bật camera. Mẹ Nhân liền hỏi Bona: "Ba nấu gà gì vậy con?", cô bé liền nhanh nhảu đáp: "Dạ, gà rán ba nấu!". Sự ngây thơ này khiến mẹ Nhân ngay lập tức sinh nghi: "Ba làm sao biết nấu món đó?".

Thấy hai ba con cứ xầm xì giấu giếm, mẹ Nhân liền "lật bài ngửa" tiết lộ đã xem hết mọi việc qua camera giám sát trong nhà. Khi bị phát hiện, Bona liền thật thà "khai" ngay thủ phạm "Dạ, ba Hưng chỉ con nói" khiến khán giả cười ngất trước sự lật kèo siêu nhanh này.

Tập 15 của "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026" khép lại với những khoảnh khắc vừa hài hước vừa xúc động. Qua mỗi thử thách, các ông bố lại càng trưởng thành hơn trong hành trình làm bạn cùng con, còn các bé lại có thêm những bài học đầu đời vô giá.

Đón xem "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026" vào Thứ 5 hàng tuần (21h00 trên kênh HTV7, 21h30 trên kênh YouTube; 10h30 Thứ 7 hàng tuần trên kênh QPVN; 13h00 Chủ Nhật hàng tuần trên SCTV6).