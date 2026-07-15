Sinh cáu gắt vì Diệu được 'Tổng tài' Sơn quan tâm

Trong trích đoạn giới thiệu tập 27 phim “Dưới ô cửa sáng đèn”, Diệu (Quỳnh Châu) và Sơn (Đức Hiếu) ngồi nói chuyện với nhau tại xưởng may. Diệu cảm thấy tiếc khi hồi bé đã không giúp Sơn bớt nhút nhát để hòa nhập với mọi người ở trong khu. "Không sao đâu, những năm tháng ở khu tập thể, với tôi Diệu là điều đẹp đẽ nhất rồi", Sơn nói.

Diệu trêu đùa lại rằng có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc khi trưởng thành Sơn lại có vẻ "dẻo mỏ" như thế. Diệu đã luôn tìm cách né tránh mỗi khi Sơn nói lời "thả thính".

Kể từ khi gặp lại, Sơn luôn quan tâm tới Diệu. Ảnh: VFC.

Khi gặp Sinh (Quang Sự) ở khu tập thể, Diệu một lần nữa khuyên anh trở lại làm giám đốc xưởng may, mặc dù cô đã nhận ra mình bị tránh mặt. "Ngày trước mình có mối quan tâm chung là công ty, có nhiều việc phải trao đổi. Còn giờ có nhiều điều để nói đâu", Sinh giải thích.

Diệu hỏi thẳng anh có muốn về lại công ty làm không vì chiếc ghế dành cho Sinh vẫn bỏ trống.

Diệu cảm thấy khó hiểu khi Sinh lảng tránh, cáu gắt với mình. Ảnh: VFC.

Diệu cho rằng Sinh nên thực tế hơn, trở lại xưởng, anh sẽ có mức lương đủ lo cho gia đình. "Em lựa chọn như thế nào là việc của em. Em cứ lo cho cuộc đời của em đi, sao cứ kéo anh vào làm gì? Không có tương lai đâu, em cứ kệ anh là giúp anh rồi đấy", Sinh cáu gắt nói.

Kể từ khi Sơn xuất hiện, Sinh luôn tỏ sự khó chịu ra mặt nhưng Diệu không hề để ý đến điều đó.

Vân tò mò hỏi về mối quan hệ của Diệu và Sơn trong tập 27 phim "Dưới ô cửa sáng đèn". Ảnh: VFC.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Vân (Ngọc Huyền) quyết định khởi nghiệp bằng thúng xôi ngồi bán nhờ ở cửa nhà Bằng (Du Ka). Gặp Diệu tới mua xôi ủng hộ, Vân bóng gió về việc Sơn là bạn trai của Diệu: "Em thấy chị sướng, đúng lúc tưởng sắp toang rồi có quý nhân phù trợ. Chứ như anh Sinh nhà em chỉ có tấm lòng không thì chỉ ăn cám thôi".

Diệu đáp: "Đôi khi thông minh sắc sảo không bằng may mắn".

Tập 27 phim “Dưới ô cửa sáng đèn” phát sóng lúc 20h ngày 15/7 trên VTV3.

'Tổng tài' thích Diệu (Quỳnh Châu) từ thời còn là học sinh GĐXH - Sơn liên tục "thả thính" Diệu, anh vẫn còn giữ chú gấu bông kỷ niệm khó quên trong đời khi được cô bé hàng xóm giúp.