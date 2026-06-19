Chuyên gia chia sẻ vai trò Synbiotic trong miễn dịch đầu đời của trẻ
TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2026 – Tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu Danone phối hợp cùng Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Toàn quốc 2026 với chủ đề “Xu hướng mới Synbiotic & Dinh dưỡng đầu đời hỗ trợ miễn dịch, não bộ và phát triển toàn diện ở trẻ nhỏ”.
Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội thảo Dinh dưỡng Khu vực Đông Nam Á (SEA Nutrition Congress 2026), thu hút 350 chuyên gia, y bác sĩ đầu ngành nhi khoa, sản khoa và dinh dưỡng trong và ngoài nước tham dự.
Trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng tỷ lệ sinh mổ tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, việc hỗ trợ thiết lập nền tảng miễn dịch khỏe mạnh cho trẻ ngay từ giai đoạn đầu đời đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn của giới y khoa và các bậc cha mẹ.
Tại hội nghị, các chuyên gia nhấn mạnh vai trò quan trọng của hệ vi sinh đường ruột đối với sức khỏe lâu dài của trẻ. Đường ruột không chỉ là nơi hấp thu dưỡng chất mà còn là môi trường tập trung phần lớn các tế bào miễn dịch của cơ thể. Theo các nghiên cứu được công bố, hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh không chỉ giúp trẻ hấp thu dưỡng chất tốt hơn mà còn đóng vai trò "huấn luyện" hệ miễn dịch tự nhiên và truyền tín hiệu tích cực lên não bộ, giúp trẻ lanh lợi, tự tin khám phá thế giới. Khi có hệ vi sinh khoẻ mạnh, trẻ có nền tảng phát triển hài hoà cả bốn hệ thống quan trọng: tiêu hóa, miễn dịch, thần kinh và chuyển hóa.
Trong bối cảnh đó, Synbiotic (sự kết hợp giữa lợi khuẩn Probiotic và chất xơ Prebiotics) là một trong những chủ đề trọng tâm được thảo luận sôi nổi tại hội nghị. Theo các chuyên gia, Synbiotic có thể thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, từ đó góp phần tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời tác động tích cực đến chức năng não bộ và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Cũng tại hội nghị, các dữ liệu từ chuỗi nghiên cứu lâm sàng JULIUS (2017) và DRAGON (2025) trên công thức Synbiotic đặc chế đã mang đến thêm những bằng chứng khoa học về tiềm năng của việc can thiệp dinh dưỡng từ sớm, đặc biệt đối với trẻ sinh mổ.
PGS. Amber Chiou, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Thực phẩm Tương lai thuộc Đại học Bách khoa Hồng Kông, cho biết:
"Trẻ sinh mổ có cấu trúc hệ vi sinh đường ruột khác với trẻ sinh thường, đặc biệt là lượng lợi khuẩn Bifidobacteria thấp hơn. Công thức dinh dưỡng chứa Synbiotic đặc chế giúp hỗ trợ thiết lập hệ vi sinh đường ruột theo hướng thuận lợi hơn, thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn có lợi và giúp điều hòa đáp ứng miễn dịch. Nhờ đó, hệ vi sinh đường ruột của trẻ sinh mổ có xu hướng phát triển gần hơn với trẻ sinh thường, góp phần tạo nền tảng cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh."
Dưới góc nhìn thực hành nhi khoa tại Việt Nam, Bác sĩ CKII – Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, nhận định:
"Qua thực tế điều trị, chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp trẻ dễ mắc các bệnh lý nhiễm khuẩn đường hô hấp và tiêu hóa từ sớm do mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, dẫn đến việc lạm dụng kháng sinh không đáng có. Hội nghị Khoa học 2026 lần này với các chuyên gia quốc tế nhiều kinh nghiệm đã chia sẻ những bằng chứng khoa học tương đối đầy đủ về Synbiotic giúp đội ngũ bác sĩ nhi khoa tại Việt Nam có đủ dữ liệu lâm sàng cần thiết, đáng tin cậy và tự tin hơn khi tư vấn cho các bậc phụ huynh phương pháp chủ động nuôi dưỡng và chăm sóc con, đặc biệt là nhóm trẻ sinh mổ."
Hội nghị đánh dấu sự hợp tác chiến lược bền chặt giữa Hội Nhi khoa Việt Nam và Danone nhằm mang các thành tựu khoa học dinh dưỡng tiên tiến trên thế giới tiếp cận gần hơn với cộng đồng y khoa và các bậc phụ huynh Việt Nam.
Bà Trần Thị Hoàng Thư – Tổng giám đốc Danone Việt Nam khẳng định:
"Điểm khởi đầu cho mọi nghiên cứu của Danone luôn là nhu cầu thực tế của trẻ em và những trăn trở của cha mẹ. Hệ dưỡng chất Synbiotic đặc chế là một trong những thành quả từ hơn 50 năm nghiên cứu của Danone về dinh dưỡng đầu đời. Thông qua hợp tác cùng các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, chúng tôi không chỉ thúc đẩy nghiên cứu khoa học mà còn mong muốn đưa những tiến bộ khoa học đó đến gần hơn với thực hành nhi khoa. Đây cũng là cách Danone hiện thực hóa cam kết lâu dài trong việc đồng hành cùng trẻ em Việt Nam phát triển khỏe mạnh và toàn diện."
Hội nghị tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn của Danone và Hội Nhi khoa Việt Nam trong việc không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em, mang đến những giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học thực chứng để đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt Nam trên hành trình mang lại khởi đầu khỏe mạnh, hạnh phúc và trọn vẹn tình yêu thương cho thế hệ tương lai.
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