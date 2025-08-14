Chuyên gia: Coi chừng độc khi uống nước trong chai nhựa trên ô tô ngày nóng
Uống chỗ nước còn lại trong chai nhựa trên ô tô ngày hè nắng gắt, bạn nghĩ nó chỉ hơi nóng một chút, nhưng chuyên gia cho biết có thể chất độc đang đi vào cơ thể.
Trên trang cá nhân, bác sỹ Hoàng Xuân - chuyên gia chăm sóc đặc biệt của Trung Quốc, dẫn nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) về tác hại của việc uống nước đựng trong chai nhựa dưới tác động của cái nóng. Ở nhiệt độ cao, chất bisphenol A (BPA) trong chai nhựa được giải phóng vào nước. Đây là chất làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường tuýp 2, đồng thời có thể làm giảm chất lượng tinh trùng.
"Giữa trưa trời nắng gắt, bạn mua một chai nước suối, uống vài ngụm rồi để lại trong ô tô. Khi về đến nhà, bạn thấy những hạt nước đọng bên ngoài chai, còn nước bên trong thì nóng như ở suối nước nóng. Bạn nghĩ: 'Chỉ là nước nóng thôi mà'? Sai rồi! Với ngụm nước đó, bạn có thể đang uống nhựa. Nhiệt độ cao có thể khiến chai nhựa giải phóng các hóa chất như bisphenol A" , bác sỹ Hoàng Xuân viết.
Ông chỉ ra rằng bisphenol A được giải phóng vào nước giống như một hỗn hợp hóa học. Điều này đã được xác nhận bằng các thí nghiệm. Trong nghiên cứu của Đại học Harvard, 77 sinh viên được mời uống nước từ chai thép không gỉ trong một tuần. Sau đó, họ chuyển sang uống nước lạnh từ chai nhựa polycarbonate trong một tuần, kết quả cho thấy nồng độ BPA trung bình trong nước tiểu tăng tới 69%.
Chuyên gia cho biết đây là nghiên cứu trực tiếp đầu tiên trên người chứng minh rằng chai nhựa polycarbonate làm tăng đáng kể nồng độ BPA trong nước tiểu.
Theo bác sỹ Hoàng Xuân, bisphenol A là "vua" của các chất gây rối loạn nội tiết tố; việc tiếp xúc lâu dài có thể làm giảm chất lượng tinh trùng, cản trở quá trình rụng trứng, làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường tuýp 2, ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của thai nhi cũng như hành vi em bé sau này. Do đó, phụ nữ mang thai hoặc đang có kế hoạch mang thai nên đặc biệt cẩn thận.
Để giảm nguy cơ nhiễm bisphenol A, chuyên gia khuyên không nên trữ nước đóng chai trong ô tô những ngày nắng gắt; nên uống nước từ bình thủy tinh hoặc bình thép không gỉ. Ngoài ra, hãy tìm nhãn "không chứa BPA" khi mua nước đóng chai và không sử dụng chai nhựa dùng một lần để đựng nước nóng.
