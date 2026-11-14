Tắm cho ông Thần tài bằng nước gì? Cách tắm giúp gia chủ vượng khí

Tại sao phải tắm cho ông Thần tài ông Địa?

Chuyên trang Gia đình và Xã hội từng đưa tin, ban thờ Thần tài thường được đặt tại các vị trí thấp, có khi gần cửa ra vào, lối đi lại, nên lâu ngày có thể bị bám bụi trong thời gian dài.

Nếu không lau dọn, "tắm mưa" bằng nước thơm, rượu gừng để làm sạch cho tượng ông Thần tài ông Địa thường xuyên sẽ bị giảm đi linh khí, theo phong thủy sẽ khiến mọi mong cầu của gia chủ với Thần tài Thổ địa sẽ không còn linh ứng nữa.

Theo quan niệm dân gian, Thần tài thích sự sạch sẽ, hay những nơi thoáng mát, mặc dù tượng thờ ông Thần tài hay được đặt ở bàn thờ, tủ thờ gỗ sát mặt đất, nền nhà. Bởi vậy, việc tắm cho ông Thần tài ông địa cần được gia chủ quan tâm, lưu ý hơn để không bị mất đi tài lộc cho nơi kinh doanh của mình.

Tắm cho ông Thần tài, ông Địa là một hình thức tăng linh khí, vượng vận tài lộc cho cửa hàng, công ty.

Tượng Thần tài khi bị bám bụi thì không nên để quá lâu. Mà gia chủ cần tắm cho ông Thần tài thường xuyên nhằm thể hiện sự tôn sùng, thành kính, trân trọng của bản thân dành cho Thần tài – vị thần may mắn, phù trợ cho tài vận hanh thông, cầu quý nhân như ý giúp công việc kinh doanh gặp nhiều may mắn.

Có nên chọn ngày để tắm cho Thần tài không?

Thông thường, việc tắm cho ông Thần tài không nhất thiết phải chọn ngày. Tuy nhiên, tốt nhất nên tắm cho ông Thần tài vào ngày vía Thần tài hàng năm hoặc vào ngày Rằm, mùng một hàng tháng. Gia chủ cúng có thể tắm mưa cho ông Thần tài ông địa vào những ngày mưa để tăng linh khí, vượng tài.

Theo VTC News, vào những ngày này, gia chủ sau khi tắm cho ông Thần tài xong, hãy cắt tỉa chân nhang nếu quá dài và lau dọn bàn thờ Thần tài thật sạch sẽ, sau đó hãy thắp một nén hương khấn cáo với Thần tài – Thổ địa về thụ hưởng hương hoa, lễ vật.

Trước khi tắm cho ông Thần tài, gia chủ nên thắp nhang để báo cáo với các vị thần về việc mình sắp làm, sau đó chuẩn bị nước tắm cho tượng Thần tài.

Gia chủ cúng có thể tắm mưa cho ông Thần tài ông địa vào những ngày mưa để tăng linh khí, vượng tài.

Nước tắm cho ông Thần tài có thể sử dụng nước hoa bưởi, nước gừng hoặc rượu gừng. Công dụng của những loại nước này là đều mang đến hương thơm và có khả năng tẩy uế, loại bỏ bụi bặm, đem lại sự thanh khiết thuần túy cho bàn thờ Thần tài nơi cửa hàng, công ty, giúp thêm thuận lợi cho con đường kinh doanh của gia chủ.

Cách tắm rửa cho ông Thần tài đúng phong thủy

Tắm cho tượng Thần tài không phải chuyện quá quá, gia chủ chỉ cần tiến hành theo các bước sau: Trước khi tắm cho Thần tài, gia chủ nên thắp nhang cúng khấn về việc mình định làm. Bạn cũng không cần quá cầu kỳ chỉ cần thật lòng trình bày về việc sắp làm.

Mang tượng Thần tài đến vị trí tắm. Bạn nên dùng loại nước ấm sạch. Nước gừng. Nước hoa bưởi.

Cả 3 loại đều phù hợp cho hầu hết các chất liệu mà không gây hư hỏng bề mặt hay phai màu tôn tượng. Nước gừng và hoa bưởi lại có hương thơm nhẹ, giúp tẩy uế, "trả lại" sự thanh sạch và linh thiêng cho không gian thờ tự.

Lấy khăn đã được chuẩn bị sẵn để lau rửa tượng, cẩn thận, kỹ càng và phải sạch sẽ. Sau khi tắm xong thì bạn đem tượng đến nơi khô ráo, có ánh sáng, sau đó để tượng khô tự nhiên.

Trong thời gian chờ đợi tượng Thần tài khô thì gia chủ có thể tiến hành lau bàn thờ cũng cùng các vật phẩm thờ cúng trên bàn thờ Thần tài. Sau khi bàn thờ được sạch sẽ, quang đãng thì bạn có thể đặt tượng ông Thần tài lên bàn thờ là hoàn thành.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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