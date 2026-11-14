Có nên treo gương bát quái trước cửa nhà để hóa giải hướng nhà xấu?

Đặc điểm và ý nghĩa của việc treo gương bát quái

Chuyên trang Gia đình và Xã hội từng đưa tin, đặc điểm của gương bát quái là trông giống hình mai rùa (hình bát giác 8 cạnh bằng nhau). Phần trung tâm có một mặt gương nhỏ lồi ra.

Mỗi cạnh của gương đều mang một ý nghĩa phong thủy và âm dương riêng biệt. Vì những đặc điểm này nên gương bát quái thường được treo ở vị trí cố định trên tường.

Gương bát quái là một trong những công cụ nổi tiếng và phổ biến nhất được sử dụng trong phong thủy để bảo vệ, khắc phục, hoặc hóa giải cho các ngôi nhà có hướng xấu. Bởi vì hướng nhà được cho là có thể thu hút may mắn (cát) hoặc dẫn đến nỗi buồn hay bệnh tật (hung).

Tuy nhiên, gương bát quái là công cụ bị lạm dụng nhất trong việc thực hành phong thủy. Gương này không được treo trong nhà hay văn phòng vì làm như vậy theo quan niệm phong thủy lại có thể dẫn đến tác hại không lường trước được.

Để gương bát quái hoạt động chính xác, nó phải được đặt đúng chỗ, từng loại gương cũng cần đặt theo từng vị trí khác nhau, vị trí không đúng có thể gây tổn hại cho các nhà hàng xóm và cả gia chủ.

Gương bát quái là một trong những công cụ nổi tiếng và phổ biến nhất được sử dụng trong phong thủy để bảo vệ, khắc phục, hoặc hóa giải cho các ngôi nhà có hướng xấu.

Nếu nhà bạn đối diện với các đình, miếu, những địa điểm tín ngưỡng thì những địa điểm mang tính chất tôn giáo, tín ngưỡng như nhà thờ, chùa, đình, miếu… thường là nơi có linh khí. Theo phong thủy, những ngôi nhà nằm đối diện với nơi thờ phụng linh thiêng là ở vào thế cô dương sát. Cách hóa giải như sau:

Trong trường hợp nhà bạn ở vào thế cô dương sát, bạn hãy dựng hàng rào colourbond. Màu sắc của hàng rào cần tuân theo ngũ hành tương khắc đối với màu của nhà thờ (đền, chùa…) và tương sinh với mệnh gia chủ.

Tại cửa chính của ngôi nhà, bạn hãy treo gương Bát quái Hổ phù để giữ vượng khí lại và không cho âm khí xâm nhập vào nhà. Nếu ngôi nhà không ở vào thế đối diện với nơi thờ phụng mà nằm lệch một bên, bạn chỉ cần dùng gương lồi là đủ.

Bạn hãy trồng một cây hoa giấy phía trước nhà, cách cửa chính hơn 5m. Tại góc dưới mái nhà phía trước, bạn hãy treo 2 chiếc chuông gió ở 2 bên.

Khi treo, bạn nên chọn treo gương vào những ngày thời tiết khô ráo, tràn đầy ánh nắng, tốt nhất là vào khung giờ từ 11h trưa đến 1h chiều (giờ Ngọ). Đây là thời điểm năng lượng dương cực vượng, giúp kích hoạt công năng của gương tốt nhất.

Những trường hợp nên lắp gương bát quái trước cửa nhà

Nhà ở vị trí không thuận lợi: Thông tin trên Tạp chí điện tử Đời sống và Pháp luật, nếu ngôi nhà nằm ở vị trí có phong thủy không tốt, như đối diện đường lớn, ngã ba, ngõ cụt, hoặc gần nghĩa trang, bệnh viện, thì việc lắp gương bát quái có thể giúp hóa giải những ảnh hưởng tiêu cực.

Nếu gia chủ thường xuyên gặp những điều không may mắn, làm ăn không thuận lợi, sức khỏe yếu kém, thì việc lắp gương bát quái có thể giúp cải thiện vận mệnh và mang lại may mắn.

Cửa chính đối diện cửa nhà khác: Trong trường hợp cửa chính nhà bạn đối diện trực tiếp với cửa nhà hàng xóm, tạo thành thế "đối môn sát", gương bát quái có thể giúp giảm bớt xung đột và mâu thuẫn giữa hai gia đình.

Cửa chính nhìn thẳng vào cầu thang: Nếu cửa chính nhìn thẳng vào cầu thang, tạo thành thế "thượng hạ bất tương thông", gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc của gia chủ, gương bát quái có thể giúp điều hòa luồng khí và hóa giải thế xấu này.

Gia chủ thường xuyên gặp vận xui: Nếu gia chủ thường xuyên gặp những điều không may mắn, làm ăn không thuận lợi, sức khỏe yếu kém, thì việc lắp gương bát quái có thể giúp cải thiện vận mệnh và mang lại may mắn.

Những lưu ý khi đặt gương bát quái trước nhà

Cũng theo VTC News, gương bát quái, khi mua về nên được bọc kín trong vải đỏ. Trước khi treo gương lên trên trước cửa phải làm lễ, xin phép thần linh, thổ địa cai quản ngôi nhà.

Để gương bát quái hoạt động chính xác, nó phải được đặt đúng chỗ, từng loại gương cũng cần đặt theo từng vị trí khác nhau, vị trí không đúng có thể gây tổn hại cho các nhà hàng xóm và cả gia chủ.

Tức là gương được đặt lên ban thờ, sau đó người có chuyên môn sẽ đọc trì chú để khai quang rồi mới tiến hành treo gương. Thông thường, gương sẽ được khai quang vào ngày rằm hoặc mùng một.

Ngoài ra, trong nhà không bao giờ nên treo nhiều hơn hai chiếc gương bát quái - một chiếc ở mặt trước, một chiếc ở mặt sau là đủ.

Nếu gương bát quái có khắc hình thần tướng cưỡi hổ, tay cầm binh khí hoặc hổ phù ngậm binh khí sẽ tạo ra sát khí mạnh. Nếu gia đình treo gương bên ngoài sẽ gây ảnh hưởng đến nhà đối diện. Ngoài ra, hung khí ở khắp nơi cũng kéo đến nhà bạn với sức mạnh áp đảo khiến gương không chống trọi được. Đây là một trong những sai lầm lớn vì nhiều người cho rằng gương bát quái thêm thần hổ phụ trợ thì càng thêm mạnh.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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