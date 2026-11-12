5 loại hoa nên cắm bàn thờ Thần tài để thu hút nhiều tài lộc

Hoa cúng Thần tài có ý nghĩa gì?

Chuyên trang Gia đình và Xã hội từng đưa tin, trong một số gia đình hay đa phần các hộ kinh doanh, thậm chí ở các doanh nghiệp lớn đều có không gian riêng để thờ cúng Thần tài với hi vọng công việc làm ăn thuận lợi, tài lộc dồi dào, gặp nhiều may mắn.

Hoa tươi được xem như biểu trưng cho cái đẹp, sự tinh túy của đất trời. Cắm hoa cúng Thần tài cũng giống như việc gia chủ đang dâng lên các vị thần linh những gì thơm thảo, tinh hoa nhất. Vậy cần lưu ý gì đối với hoa cắm bàn thờ Thần tài – Thổ địa để không phạm phải sai lầm trong phong thủy cũng như gia tăng may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Loại hoa nên trưng bàn thờ Thần tài

Hoa lay ơn

Theo Báo Lâm Đồng điện tử, hoa lay ơn với vẻ đẹp ngọt, ngào, uyển chuyển, giúp gia chủ xua đi năng lượng tiêu cực và xui xẻo. Hoa lay ơn còn mang ý nghĩa biết ơn, thành kính của con cháu với tổ tiên. Vì thế, hoa lay ơn luôn được nhiều người chọn mua để bày bàn thờ.

Trong một số gia đình hay đa phần các hộ kinh doanh, thậm chí ở các doanh nghiệp lớn đều có không gian riêng để thờ cúng Thần tài với hi vọng công việc làm ăn thuận lợi, tài lộc dồi dào, gặp nhiều may mắn.

Hoa hồng

Hoa hồng cũng là một loại hoa được nhiều người chọn để trưng trên bàn thờ Thần tài. Nhưng không phải hoa hồng nào cũng có thể cúng được mà bạn nên chọn hoa hồng có màu đỏ, vàng, cam để phù hợp phong thủy, mang lại sự trang nghiêm cho gian thờ.

Mẫu đơn

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, loại hoa đầu tiên được nhiều người ưa chuộng sử dụng trên bàn thờ Thần tài - Thổ địa đó chính là mẫu đơn.

Mẫu đơn biểu trưng cho sự phồn thịnh, quý phái. Do đó, trưng hoa mẫu đơn lên bàn thờ Thần Tài sẽ mang ý nghĩa hạnh phúc, thịnh vượng.

Cúc vàng

Trong trường hợp không có hoa mẫu đơn, gia chủ có thể ưu tiên lựa chọn hoa cúc vàng. Hoa cúc vàng là biểu tượng cho sự sung túc phú quý. Hoa cúc là thuộc hành Kim, tức là kim tiền. Do đó, nếu gia chủ đang cần tìm một loài hoa để cúng trên bàn thờ Thần tài, gia tiên thì cúc vàng rất phù hợp, giúp cầu tài lộc.

Hoa cúc vàng là biểu tượng cho sự sung túc phú quý.

Hoa thủy tiên

Hoa thủy tiên là một trong những loại hoa xuất hiện phổ biến trong ngày Tết của người miền Bắc. Loại hoa này được nhiều người ví như "chén ngọc, đũa ngà". Ưu điểm của thủy tiên là có hình thức đẹp, sinh động mang đến sức sống và sinh khí cho bàn thờ nhà bạn.

Không những thế, thủy tiên còn đại diện cho khí chất thanh cao, nhẹ nhàng, nhã nhặn phù hợp với không gian thờ cúng linh thiêng.

Bên cạnh đó, gia chủ cũng nên ưu tiên sử dụng những loại hoa có màu đỏ và vàng. Đây là 2 màu sắc tượng trưng cho nhà Phật giúp tạo nên sự trang nghiêm cho bàn thờ Thần tài.

Cắm hoa cúng Thần tài bao nhiêu bông?

Theo quan niệm dân gian, việc cắm hoa cúng Thần tài với số lượng bông lẻ như 3, 5, 7 hoặc 9 được cho là thu hút tài lộc và may mắn.

Trong phong thủy, các con số lẻ này tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và thịnh vượng. Việc lựa chọn số lượng bông hoa phù hợp không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn giúp gia chủ đón nhận năng lượng tích cực và tài lộc vào nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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