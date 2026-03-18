Chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị

Chiều 18/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Người dân Quảng Trị tham gia bỏ phiếu.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu gần 1,2 triệu người, tại 1.512 khu vực bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt 99,88%. Trong số 78 xã, phường, đặc khu có 52 đơn vị tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 100%.

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, trong số 104 người ứng cử viên có 62 đại biểu trúng cử. Đại biểu có số phiếu bầu cao nhất đạt tỷ lệ hơn 98%.

Trong số các đại biểu trúng cử, có ông Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, người còn được biết đến là chồng của hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, quê Thanh Hóa. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, sau đó dự thi Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt vào Top 13 chung cuộc. Đám cưới của hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tối 22/10/2025 tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.