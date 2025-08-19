Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới thời tiết cả nước ban ngày có nắng, trời ít mưa. Đến chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và dông.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội còn mưa lớn đến đêm nay (19/8) do áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền Quảng Ninh và Hải Phòng.
Chiều qua hoàn lưu mây của áp thấp nhiệt đới đã chờm vào đất liền khu vực Đông Bắc Bộ gây mưa nhiều nơi như: Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa.
Dự báo vùng mưa còn mở rộng ra nhiều nơi của khu vực Đông Bắc Bộ do áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc.
Sáng nay, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng với cường độ cấp 6, giật cấp 9 sau đó suy yếu thành vùng thấp ở Quảng Tây (Trung Quốc).
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng mưa lớn trên đất liền là phía Đông Bắc Bộ. Có nơi mưa vượt 300mm.
Mưa lớn trong thời gian ngắn nguy cơ cao gây ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi; ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị.
Dự báo mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ diễn biến đến sáng ngày 20/8.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ Huế trở vào Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa dông về chiều tối. Cảnh báo có những nơi mưa to vượt 80mm, nguy cơ gây ra sạt lở đất, lũ quét sườn đồi núi và ngập úng vùng trũng thấp. Trong cơn dông cũng tiềm ẩn sấm sét, gió giật mạnh nguy hiểm.
Dự báo thời tiết dịp lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới, thời tiết trên cả nước khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi của người dân khi ban ngày trời có nắng, ít mưa. Đến chiều tối và đêm khả năng có mưa dông giải nhiệt.
Dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng dịp nghỉ lễ từ ngày 20/8 đến 5/9:
Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 20 - 31/8.
- Khu vực Bắc Bộ: Từ đêm 20-23/8 nhiều khả năng có mưa, mưa vừa và dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to; giai đoạn từ ngày 24/8-27/8 ở khu vực Bắc Bộ mưa giảm; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ. Từ sau 27/8, tại Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa có thể tăng trở lại. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ.
- Khu vực Trung Bộ: Ngày 20-23/8 trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; giai đoạn từ ngày 24-28/8 có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng trở lại; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-35 độ, chưa có dấu hiệu của nắng nóng diện rộng.
- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày 20/8 có mưa rào và dông vài nơi, trời nắng; từ ngày 21/8-28/8 nhiều ngày có mưa dông vào buổi chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 28-32 độ; khu vực Nam Bộ từ 32-35 độ.
Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 1 - 5/9/2025.
- Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ: Ngày phổ biến ít mưa, có nắng gián đoạn. Khả năng có mưa dông vào chiều tối và đêm.
- Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ: Ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông.
Xe khách chở 40 người lật nghiêng tại Đắk Lắk, 14 hành khách bị thươngThời sự - 3 giờ trước
Xe khách chở 40 người đi trên đường Hồ Chí Minh đến xã Krông Búk (Đắk Lắk) thì lật nghiêng khiến 14 người bị thương.
Tin sáng 19/8: Áp thấp nhiệt đới vào đất liền, Đông Bắc Bộ mưa lớn; Bé trai 6 tuổi ở Cần Thơ bị thủng ruột do nuốt 4 viên nam châmXã hội - 5 giờ trước
GĐXH - Áp thấp nhiệt đới vào đất liền Quảng Ninh - Lạng Sơn, gây mưa lớn khắp Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa; Quá trình phẫu thuật, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng phát hiện 4 viên nam châm nằm sát dính vào nhau gây tắc ruột của một bệnh nhân 6 tuổi.
Cụ ông 96 tuổi suýt mất mạng sau khi bị ngã ở nhàXã hội - 14 giờ trước
Sau ngã 2 ngày, cụ ông 96 tuổi ở Quảng Ninh được đưa đến TTYT cấp cứu. Qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương ngực kín, gãy xương sườn 6, 7, 8, 9, tràn khí - tràn máu màng phổi, dập thùy dưới phổi trái.
18 giờ ngày 18/8, đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa BìnhXã hội - 15 giờ trước
Ngày 18/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 5633/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.
CSGT Hà Nội xử lý trên 1.600 xe kinh doanh vận tải vi phạm sau 20 ngày tổng kiểm soátXã hội - 15 giờ trước
Sau khoảng 20 ngày cao điểm tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên đường bộ, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý trên 1.600 trường hợp xe vi phạm, phạt tiền hơn 3,3 tỷ đồng.
Cả nước sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chứcXã hội - 15 giờ trước
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, đến ngày 31/7, cả nước sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức.
Ngày 19/8 tạm cấm, hạn chế phương tiện từ đường Hoàng Sa đến Lý Sơn, người dân đi lại thế nào?Xã hội - 16 giờ trước
Ngày 19/8, khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh - Hà Nội) ra sự kiện quan trọng, các tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa - Lý Sơn bị tạm cấm, hạn chế 1 số phương tiện lưu thông.
Vành đai 3 TPHCM sắp thông xe, dây điện vẫn 'mắc võng' ngang đườngXã hội - 16 giờ trước
Vành đai 3 TPHCM sắp thông xe, nhưng trên tuyến đoạn qua Đồng Nai vẫn còn chằng chịt dây điện, cáp viễn thông “mắc võng” trên đầu, chưa đảm bảo tĩnh không, nguy cơ mất an toàn cho phương tiện lưu thông.
Đội bóng ở Hà Nội thủ 6 con dao chém đối thủ trên sân, 20 giây xả nóng giận trả giá đắtXã hội - 16 giờ trước
Cả đội bóng trước khi vào sân đã chuẩn bị 6 con dao để sẵn sàng xông vào chém cầu thủ đội bạn. Trận đấu bóng phút chốc đã thành hiện trường vụ án khi cầu thủ đội bạn bị tấn công bằng dao...
Lời khai của phụ nữ đi xe đạp điện tông người bán vé số rồi bỏ chạyXã hội - 16 giờ trước
Người phụ nữ trong quá trình điều khiển xe đạp điện trên đường đã tông mạnh vào người bán vé số, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.
Điểm danh những nơi có mưa rất to hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đớiThời sự
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh thêm, với sức gió cấp 6 - 7, giật cấp 9 và có khả năng đi vào khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn. Nhiều nơi ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa lớn dồn dập.