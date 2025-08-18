Mới nhất
Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9

Thứ hai, 16:00 18/08/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Những ngày này, phố Hàng Mã rực rỡ trong sắc đỏ cờ hoa, trở thành địa điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách.

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Không khí lễ hội lan tỏa khắp phố phường Hà Nội trong những ngày cả nước hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hòa chung không khí đó, phố Hàng Mã và những con phố xung quanh cũng khoác lên mình tấm áo mới. (Ảnh: Lê Châu)

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 2.

Cờ đỏ sao vàng tung bay hòa chung niềm hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Lê Châu)

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 3.

Những dải cờ Tổ quốc và cờ Đảng mini được treo cao, nối tiếp nhau tạo nên không khí rực rỡ, trang nghiêm và tưng bừng hướng tới ngày lễ trọng đại của đất nước. (Ảnh: Lê Châu)

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 4.

Không chỉ là những món đồ trang trí Trung thu hay đồ trang trí lễ hội, nổi bật tại phố Hàng Mã năm nay là những gian hàng tràn ngập cờ đỏ sao vàng và đồ trang trí dành cho ngày Tết Độc lập của dân tộc. (Ảnh: Lê Châu)

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 5.

Đa dạng các mặt hàng trang trí như nón lá, quạt giấy, cờ mini, băng rôn,...in hình Quốc kỳ được bày bán. (Ảnh: Lê Châu)

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 6.

Áo thun in Quốc kỳ hiện là một trong số những mặt hàng bán chạy được người dân lựa chọn để tham gia các buổi “concert Quốc gia” với niềm tự hào thiêng liêng. (Ảnh: Lê Châu)

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 7.

Phố Hàng Mã không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi lưu giữ những nét đẹp văn hóa của dân tộc. Trong không khí lễ hội náo nhiệt, nơi đây còn trở thành điểm check-in hấp dẫn, thu hút đông đảo giới trẻ và các gia đình đến lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ giữa lòng Hà Nội. (Ảnh: Lê Châu)

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 8.

Các bạn nhỏ rạng rỡ trong những chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng hào hứng lưu lại những tấm ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Lê Châu)

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 9.

Nhiều gia đình dạo phố tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân. (Ảnh: Lê Châu)

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 10.

Với những trang phục mang sắc đỏ sao vàng của lá cờ Tổ quốc, các bạn trẻ mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong dịp lễ trọng đại của đất nước. (Ảnh: Lê Châu)

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 11.

Bạn Huyền (17 tuổi, Thanh Hóa) hào hứng chia sẻ, đây là lần đầu bạn đến phố Hàng Mã và choáng ngợp trước không khí nhộn nhịp, rực rỡ mừng Quốc khánh. Con phố tràn ngập cờ đỏ sao vàng, khiến Huyền cảm nhận rõ niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc. (Ảnh: Lê Châu)

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 12.

Người dân và du khách thích thú đến phố Hàng Mã để check-in, hòa mình trong không khí thiêng liêng của những ngày Thu lịch sử. (Ảnh: Lê Châu)

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 13.

“Phố Hàng Mã những ngày này rất đông vui, nhộn nhịp, toát lên tinh thần 2/9. Ngoài chụp hình ở đây, mình còn tìm đến các quán cà phê trang trí cờ hoa để check-in”, bạn Lê Ngọc Hà (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

 

Lê Châu
