Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9
GĐXH - Những ngày này, phố Hàng Mã rực rỡ trong sắc đỏ cờ hoa, trở thành địa điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách.
Linh 'Rô' thu tiền bảo kê mỏ đá, Cường bị Tiến dằn mặt vì tung tin đồnXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 12 "Có anh, nơi ấy bình yên", Linh 'Rô' chính thức thu tiền bảo kê mỏ đá từ Tiến, còn Cường bị cảnh cáo vì tung tin đồn về Chủ tịch xã Thứ.
Nữ trợ lý nhân lúc Đăng say xỉn để làm chuyện đáng tráchXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", nhân lúc Đăng say xỉn không biết gì, nữ thư ký tranh thủ thể hiện tình cảm với anh.
Tiến Luật, Song Luân, MONO giải cứu hơn 200 người trên tàu du lịch bị cháyXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trong tập 4 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ sĩ nhập vai tình huống giải cứu tàu du lịch trên sông với hơn 200 người đang mắc kẹt vì hỏa hoạn.
Thủ lĩnh nhà chung Vietnam's Next Top Model bất ngờ bị loạiXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 3 Vietnam's Next Top Model, thí sinh Phạm An đã bất ngờ bị loại khi không thành công với thử thách catwalk.
Hoà Minzy gây xúc động khi biểu diễn ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong concert quốc giaXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần đầu tiên được Hoà Minzy biểu diễn trên sân khấu trực tiếp, đã mang đến không khí sâu lắng và xúc động cho hàng vạn khán giả trong chương trình "Tự hào là người Việt Nam".
'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ýXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - "Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt" nhấn mạnh rằng, không có giáo trình nào toàn diện hơn trái tim của một người mẹ.
Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Ban tổ chức và cố vấn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đã đính chính về một quyết định không chính xác, đồng thời gửi lời xin lỗi các thí sinh và khán giả truyền hình.
20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Suốt 20 năm qua, chương trình “Tủ sách Đặng Thùy Trâm” do CLB Mãi mãi tuổi 20 phối hợp thực hiện, đã trao tặng hàng chục tủ sách cho các trường học, nhà văn hóa ở nhiều vùng miền trên cả nước.
Chủ công ty bị bắt, Oanh mất trắng vì chơi cổ phiếuXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 22 "Cầu vồng ở phía chân trời", Chủ công ty mà Oanh đầu tư cổ phiếu đã bị bắt khiến số cổ phiếu cô đang ôm hoàn toàn không còn giá trị.
Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Chi Pu, Trúc Nhân, Bùi Công Nam… sẽ 'bùng nổ' trong concert Sao nhập ngũXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Chỉ nhìn dàn ngôi sao hội tụ trong concert Sao nhập ngũ, khán giả sẽ hiểu lý do vì sao không nên bỏ lỡ concert này.
