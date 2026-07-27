'Hoàng tử Vpop' Hoàng Hải từng 'đặt cược' sự nghiệp khi chọn ca hát

Ca sĩ Hoàng Hải "đặt cược" với bố mẹ khi theo đuổi ca hát

Nổi tiếng từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2006, nam ca sĩ Hoàng Hải là một trong số những ca sĩ đình đám thế hệ 8x, được nhiều bạn trẻ yêu mến, ngưỡng mộ. Giai đoạn 2006-2012, tên tuổi Hoàng Hải phủ sóng trên rộng rãi khi anh tích cực hoạt động trong làng nhạc Việt, liên tục cho ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng như "Em sẽ là giấc mơ", "Cứ im lặng đi", "Mắt cười", "Nỗi nhớ ngày đông"...

Ít ai biết rằng trước khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, Hoàng Hải từng không được đào tạo bài bản về thanh nhạc. Thời điểm đó, anh thậm chí còn nuôi ước mơ trở thành diễn viên điện ảnh và từng tham gia một nhóm nhạc nam vào đầu những năm 2000.

Chàng "Hoàng tử Vpop" đình đám một thời - Hoàng Hải.

Tuy nhiên, con đường nghệ thuật khi ấy không mang lại nhiều tín hiệu tích cực, trong khi bố mẹ mong muốn con trai có một công việc ổn định hơn. Chính vì vậy, anh đã đưa ra một lời hứa mang tính "đặt cược" với gia đình: nếu đến hết năm 2005 vẫn không đạt được thành tựu đáng kể, anh sẽ từ bỏ ca hát và chuyển sang một công việc khác.

Hoàng Hải quyết tâm thử sức ở một sân chơi chuyên nghiệp - Sao Mai năm 2005. Dù dừng chân ở Top 10, nhưng màn thể hiện của Hoàng Hải đã giúp anh được đặc cách vào vòng chung kết toàn quốc của Sao Mai điểm hẹn 2006 - sân chơi sau này gắn liền với tên tuổi của anh.

Tại Sao Mai điểm hẹn 2006, Hoàng Hải giành giải thưởng "Ca sĩ được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích, giải thưởng này còn đánh dấu bước ngoặt giúp anh trở thành một trong những gương mặt trẻ được yêu mến nhất của Vpop thời điểm đó.

Ca sĩ Hoàng Hải thành công từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2006.

Vụt sáng thành "Hoàng tử Vpop" rồi bất ngờ "ở ẩn" 10 năm

Có những danh xưng được tạo nên từ nhiều năm lao động nghệ thuật, nhưng cũng có những danh xưng gắn liền với một thời kỳ rực rỡ của âm nhạc Việt Nam. Với Hoàng Hải, biệt danh "Hoàng tử Vpop" là thành quả của hành trình không ít thử thách, bắt đầu từ những sân khấu đã làm nên tên tuổi của nhiều thế hệ ca sĩ như Sao Mai và Sao Mai điểm hẹn.

Trong chương trình "Studio 3" vừa được phát sóng, ca sĩ Hoàng Hải thời điểm dự thi hai cuộc thi Sao Mai, mạng xã hội chưa phát triển như hiện nay. Người hâm mộ khi ấy bày tỏ sự yêu mến bằng những tin nhắn bình chọn, những lá thư tay, những buổi gặp gỡ trực tiếp và sự đồng hành ở nhiều sân khấu biểu diễn... Chính tình cảm ấy đã góp phần tạo nên biệt danh "Hoàng tử Vpop" trong nhiều năm qua.

Ca sĩ Hoàng Hải tại chương trình "Studio 3".

Sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, đến năm 2012, Hoàng Hải bỗng dưng "biến mất" ở thị trường nhạc Việt. Những thông tin về nam ca sĩ cũng ít dần, anh cũng hiếm khi xuất hiện ở chương trình ca nhạc hay gameshow truyền hình. Nhiều người tiếc nuối khi anh lựa chọn rời xa sân khấu khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp.

Chia sẻ với báo chí, Hoàng Hải cho biết, vẫn làm âm nhạc, chỉ là ít đi. Nam ca sĩ giảm xuống khoảng 20% khối lượng công việc. Giai đoạn gần đây, chịu tác động của đại dịch, công việc cũng ít... Lâu lâu cũng tham gia chương trình trên truyền hình, sự kiện nhưng cũng chỉ gói gọn trong số lượng khán giả nhỏ.

Ca sĩ Hoàng Hải trở lại ấn tượng sau quãng thời gian 10 năm "ở ẩn".

Trong những năm gần đây, khán giả yêu mến nam ca sĩ Hoàng Hải vui mừng khi thấy anh xuất hiện nhiều hơn ở các sự kiện âm nhạc lớn. Ở độ tuổi U50, nam ca sĩ vẫn giữ được hình ảnh trẻ trung, giọng hát đầy nội lực và rất riêng mang thương hiệu của Hoàng Hải suốt hơn 20 năm qua. Mỗi lần anh xuất hiện ở sự kiện âm nhạc, khán giả yêu mến vây lấy anh, vui mừng vì gặp lại thần tượng một thời.