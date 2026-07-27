Con gái Trung tá Minh bị kẻ lạ tiếp cận tại trường

Trong trích đoạn giới thiệu tập 13 phim "Trời cao nguyên xanh", Vân bất an vì thường khó liên lạc được với Tuấn. Thấy vậy, Tú an ủi vì địa bàn xa không có sóng. Đúng lúc này, mẹ của Vân về cùng với một người đàn ông, được giới thiệu là nhân viên cùng phòng làm việc.

Vân tìm gặp người yêu vì không liên lạc được. Ảnh VTV

Vân vẫn không yên tâm nên đã quyết định âm thầm về Tơ Rơi để thăm người yêu. Cô không liên lạc được nên đã đi xung quanh làng để hỏi. Một người dân bản cho biết Tuấn có thể đi tới nhà nào đó giúp cho dân. Mọi người trong làng giờ đã quen với sự có mặt của Tuấn ở đây.

Trong lúc chờ Tuấn ở nhà Già Rin, Vân đi dạo chụp hình xung quanh làng thì bị mấy thanh niên lạ mặt ở đâu xông tới xua đuổi và định giật lấy điện thoại của Vân.

Tuấn trong lúc đang trong rừng đã giúp đỡ Y Liên khi cô bị rắn cắn. Ảnh VTV

Trong khi đó Tuấn đang trong rừng để giúp đỡ Y Liên vì dường như cô đã bị rắn cắn. Tuy nhiên, việc Y Liên bị rắn cắn có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên vì ở trong lùm cây thấp thoáng bóng của một người nào đó đang cầm con rắn.

Trung tá Minh nhận thấy con gái bị những đối tượng xấu tiếp cận. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác trong tập phim, Trung tá Minh nhận thấy chuyên án đang theo dõi đang ngày càng phức tạp hơn khi con gái của mình đã bị những đối tượng thuộc tổ chức phản động tiếp cận ngay tại trường và gửi lời "hỏi thăm".

Trung tá Minh nhận định chuyên án có nhiều diễn biến phức tạp. Ảnh VTV

Trung tá Minh đã dặn dò con gái không được nói chuyện với người lạ, đồng thời thảo luận với đồng nghiệp về việc này.

Tập 13 phim "Trời cao nguyên xanh" được phát sóng vào 21h ngày 27/7 trên VTV1.

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