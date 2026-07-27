Con gái Trung tá Minh bị kẻ lạ tiếp cận tại trường

| Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Con gái Trung tá Minh đã bị những đối tượng thuộc tổ chức phản động tiếp cận ngay tại trường và gửi lời "hỏi thăm".

Trong trích đoạn giới thiệu tập 13 phim "Trời cao nguyên xanh", Vân bất an vì thường khó liên lạc được với Tuấn. Thấy vậy, Tú an ủi vì địa bàn xa không có sóng. Đúng lúc này, mẹ của Vân về cùng với một người đàn ông, được giới thiệu là nhân viên cùng phòng làm việc.

Con gái Trung tá Minh bị kẻ lạ tiếp cận tại trường - Ảnh 1.
Con gái Trung tá Minh bị kẻ lạ tiếp cận tại trường - Ảnh 2.

Vân tìm gặp người yêu vì không liên lạc được. Ảnh VTV

Vân vẫn không yên tâm nên đã quyết định âm thầm về Tơ Rơi để thăm người yêu. Cô không liên lạc được nên đã đi xung quanh làng để hỏi. Một người dân bản cho biết Tuấn có thể đi tới nhà nào đó giúp cho dân. Mọi người trong làng giờ đã quen với sự có mặt của Tuấn ở đây.

Trong lúc chờ Tuấn ở nhà Già Rin, Vân đi dạo chụp hình xung quanh làng thì bị mấy thanh niên lạ mặt ở đâu xông tới xua đuổi và định giật lấy điện thoại của Vân.

Con gái Trung tá Minh bị kẻ lạ tiếp cận tại trường - Ảnh 3.

Tuấn trong lúc đang trong rừng đã giúp đỡ Y Liên khi cô bị rắn cắn. Ảnh VTV

Trong khi đó Tuấn đang trong rừng để giúp đỡ Y Liên vì dường như cô đã bị rắn cắn. Tuy nhiên, việc Y Liên bị rắn cắn có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên vì ở trong lùm cây thấp thoáng bóng của một người nào đó đang cầm con rắn.

Con gái Trung tá Minh bị kẻ lạ tiếp cận tại trường - Ảnh 4.

Trung tá Minh nhận thấy con gái bị những đối tượng xấu tiếp cận. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác trong tập phim, Trung tá Minh nhận thấy chuyên án đang theo dõi đang ngày càng phức tạp hơn khi con gái của mình đã bị những đối tượng thuộc tổ chức phản động tiếp cận ngay tại trường và gửi lời "hỏi thăm". 

Con gái Trung tá Minh bị kẻ lạ tiếp cận tại trường - Ảnh 5.

Trung tá Minh nhận định chuyên án có nhiều diễn biến phức tạp. Ảnh VTV

Trung tá Minh đã dặn dò con gái không được nói chuyện với người lạ, đồng thời thảo luận với đồng nghiệp về việc này.

Tập 13 phim "Trời cao nguyên xanh" được phát sóng vào 21h ngày 27/7 trên VTV1.

Con gái Trung tá Minh bị kẻ lạ tiếp cận tại trường - Ảnh 6.'Hoàng tử Vpop' Hoàng Hải từng 'đặt cược' sự nghiệp khi chọn ca hát

GĐXH - "Hoàng tử Vpop" Hoàng Hải từng phải đưa ra lời hứa với bố mẹ rằng sẽ từ bỏ ca hát nếu không tạo được dấu ấn trong âm nhạc.

Con gái Trung tá Minh bị kẻ lạ tiếp cận tại trường - Ảnh 7.Diệu (Quỳnh Châu) bất ngờ thể hiện tình cảm với Sinh (Quang Sự)

GĐXH - Diệu thoải mái thể hiện tình cảm của mình với Sinh, người anh hàng xóm đồng thời là cộng sự ở bên lúc khó khăn.


Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Con trai Tuấn Hưng khiến bố tự hào ra sao?

Con trai Tuấn Hưng khiến bố tự hào ra sao?

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Tuấn Hưng cho biết, anh cảm thấy rất vui khi con trai Su Hào muốn chứng minh với bố rằng mình có thể làm được. Nam ca sĩ chia sẻ, dù vẫn còn lo lắng nhưng anh đã động viên con rằng đã có bố ở bên nên hãy mạnh dạn thử sức. Nhờ sự khích lệ đó, Su Hào đã nỗ lực vượt qua thử thách khó khăn ban đầu.

'Mùa hè năm ấy' thu hút nhiều diễn viên trẻ, đúng chất thanh xuân vườn trường sắp lên sóng VTV3

'Mùa hè năm ấy' thu hút nhiều diễn viên trẻ, đúng chất thanh xuân vườn trường sắp lên sóng VTV3

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Từ ngày 3/8, trên sóng VTV3 sẽ có thêm một bộ phim nữa về đề tài thanh xuân vườn trường mang tên "Mùa hè năm ấy". Dàn diễn viên trong phim được đánh giá tốt cả về ngoại hình và diễn xuất, dù có nhiều gương mặt trẻ, mới hoặc lần đầu đóng vai chính.

Xúc động với 'Hàng bia trắng' trong chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa'

Xúc động với 'Hàng bia trắng' trong chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa'

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Tối qua 22/7 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận "Một thời hoa lửa" do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức. Chương trình đã mang đến cho khán giả cả nước những khoảnh khắc lắng đọng, thiêng liêng và xúc động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.