Tin sao 26/7: Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý sang Ý nghỉ hè, Chi Pu gợi cảm xuống phố

8 giờ trước

GĐXH - Mới đây, diễn viên Vân Anh - người thủ vai Ngọc Diệp, "tình địch" của Tăng Thanh Hà trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc - đã trở về Việt Nam thăm gia đình. Sau 18 năm kể từ khi bộ phim phát sóng, cuộc sống của cô hiện ra sao?