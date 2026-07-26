Tin sao 26/7: Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý sang Ý nghỉ hè, Chi Pu gợi cảm xuống phố

Chủ nhật, 18:08 26/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đang tận hưởng kỳ nghỉ hè đáng nhớ tại Ý, trong khi đó ca sĩ Chi Pu gây chú ý với hình ảnh mới nhất.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tận hưởng kỳ nghỉ hè lãng mạn tại Ý cùng Gia đình - Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý cùng cặp song sinh Leon - Lisa sải bước trên đường phố Florence, Ý trong kỳ nghỉ hè.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tận hưởng kỳ nghỉ hè lãng mạn tại Ý cùng Gia đình - Ảnh 2.

Giọng ca "Cô đơn trên sofa" xinh tươi rạng rỡ và chia sẻ niềm vui với những trải nghiệm mới cùng gia đình.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tận hưởng kỳ nghỉ hè lãng mạn tại Ý cùng Gia đình - Ảnh 3.

Đương kim Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi chia sẻ những hình ảnh ấn tượng của cô trong phần trình diễn Best in Swimsuit - Miss Grand Vietnam 2026 vừa qua. 

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tận hưởng kỳ nghỉ hè lãng mạn tại Ý cùng Gia đình - Ảnh 4.

Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi đảm nhận phần mở màn. Cô diện thiết kế áo tắm trắng kết hợp chi tiết đính kết ánh vàng, lông vũ và đôi cánh lớn, tạo điểm nhấn khi xuất hiện trên đường diễn.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tận hưởng kỳ nghỉ hè lãng mạn tại Ý cùng Gia đình - Ảnh 5.

Trong bức ảnh chụp chung, Anh Tú đặt tay lên chân "bạn gái tin đồn" LyLy khiến khán giả cho rằng họ sắp sửa công khai mối quan hệ.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tận hưởng kỳ nghỉ hè lãng mạn tại Ý cùng Gia đình - Ảnh 6.

Chi Pu gây chú ý với hình ảnh phong cách thời trang quyến rũ khi dạo phố.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tận hưởng kỳ nghỉ hè lãng mạn tại Ý cùng Gia đình - Ảnh 7.

Ca sĩ Hà Nhi chia sẻ hình ảnh tại một khu du lịch nghỉ dưỡng, trên tay là trái dừa. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ ảnh cùng những dòng trạng thái hài hước, tràn đầy năng lượng khiến người hâm mộ thích thú.

(Ảnh FB nhân vật)

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