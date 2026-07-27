Diệu (Quỳnh Châu) bất ngờ thể hiện tình cảm với Sinh (Quang Sự)

| Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diệu thoải mái thể hiện tình cảm của mình với Sinh, người anh hàng xóm đồng thời là cộng sự ở bên lúc khó khăn.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 31 phim "Dưới ô cửa sáng đèn", bà Phụng (NSƯT Tú Oanh) trước đó dường như biết trước về sự ra đi của mình, bà liên tục căn dặn con trai nhiều điều. Tài (Tuấn Tú) cũng nhận ra những điều khác thường ở mẹ, như thời gian tỉnh táo của mẹ dài hơn trước đây, nhưng anh lại nghĩ đó là những tín hiệu tích cực, mà quên đi đó có thể là một biểu hiện khác thường.

Trước đó, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Tài và Diệu (Quỳnh Châu), bà Phụng đau lòng khi biết con trai phải nghỉ việc hẳn ở nhà để tiện chăm sóc mẹ, khi không tìm được người giúp việc. Bà cảm thấy mình là gánh nặng của con trai nên động viên con cứ ra ngoài gặp gỡ, giao lưu, sau này còn có gia đình. 

Diệu (Quỳnh Châu) bất ngờ thể hiện tình cảm với Sinh (Quang Sự) - Ảnh 1.

Bà Phụng gặp Nguyệt để nói về tình cảm của con trai dành cho cô. Ảnh VTV

Sau cuộc trò chuyện với con trai, bà Phụng bỗng có nhiều thay đổi. Bà ít lẫn hơn trước. Bà còn gặp Nguyệt (Thanh Hương) để nói cho Nguyệt biết Tài có tình cảm đặc biệt với cô và ngỏ lời muốn cô sẽ ở bên Tài, thay bà chăm sóc Tài.

Trong khi đó, sau hôm tình cờ gặp Trang - "trà xanh" của chồng mình và biết Trang có bầu, Diệu (Quỳnh Châu) đâm ra nghĩ ngợi. Dù ly hôn với chồng rồi nhưng Diệu vẫn cảm thấy băn khoăn không biết có nên nói cho Dương (Tiến Lộc) chuyện này không, vì anh ta chưa biết chuyện này.

Diệu (Quỳnh Châu) bất ngờ thể hiện tình cảm với Sinh (Quang Sự) - Ảnh 2.

Diệu muốn giúp đỡ Trang nhưng Vân lại ngăn cản. Ảnh VTV

Tâm sự với Vân (Ngọc Huyền), Diệu cho biết Trang mồ côi, anh em cũng không còn, giờ lại sắp sinh nở mà chỉ có một mình. Dù hoàn cảnh Trang có như vậy, Vân vẫn khuyên Diệu nên kệ cô ta, bởi dù gì cô ta cũng là "tiểu tam". "Tự làm tự chịu!" - Vân khuyên can Diệu không cần phải nói cho Dương biết.

Tuy nhiên, nếu làm thế thì Diệu sẽ thấy áy náy: "Đứa bé đâu có lỗi đâu. Chưa kể phụ nữ thân cô thế cô, một mình đi vượt cạn như thế, nhỡ như mà...".

Diệu (Quỳnh Châu) bất ngờ thể hiện tình cảm với Sinh (Quang Sự) - Ảnh 3.

Diệu chủ động khiến Sinh cảm thấy ngượng ngùng sợ người khác thấy. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, Diệu chủ động thể hiện tình cảm với Sinh (Quang Sự). Sinh ngỏ ý muốn mời Diệu và bạn của cô một bữa thay cho lời cảm ơn vì Sinh đã nhận được việc mới. Diệu chủ động khoác tay Sinh, khiến anh bối rối đòi buông ra. Khi anh chàng hàng xóm càng bối rối, Diệu lại càng cố tình khoác tay chặt hơn. 

Thậm chí, Sinh sợ camera và sợ mọi người nhìn thấy, Diệu sẵn sàng chào camera. Như vậy, Sinh đã hết tự ti trước Diệu và Diệu cũng chủ động hơn trong việc thể hiện tình cảm. 

Tập 31 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng lúc 20h ngày 27/7 trên VTV3.

Diệu (Quỳnh Châu) bất ngờ thể hiện tình cảm với Sinh (Quang Sự) - Ảnh 4.Nữ diễn viên quê Quảng Ninh, bạn gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng', là diễn viên múa từng đóng 'Gái ngàn đô'

GĐXH - Diễn viên Đinh Ngọc Anh gây chú ý với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ khi vào vai người tình ông trùm ma túy Lão Công trong phim "Lửa trắng".

Diệu (Quỳnh Châu) bất ngờ thể hiện tình cảm với Sinh (Quang Sự) - Ảnh 5.Tin sao 26/7: Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý sang Ý nghỉ hè, Chi Pu gợi cảm xuống phố

GĐXH - Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đang tận hưởng kỳ nghỉ hè đáng nhớ tại Ý, trong khi đó ca sĩ Chi Pu gây chú ý với hình ảnh mới nhất.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Con trai Tuấn Hưng khiến bố tự hào ra sao?

Con trai Tuấn Hưng khiến bố tự hào ra sao?

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Tuấn Hưng cho biết, anh cảm thấy rất vui khi con trai Su Hào muốn chứng minh với bố rằng mình có thể làm được. Nam ca sĩ chia sẻ, dù vẫn còn lo lắng nhưng anh đã động viên con rằng đã có bố ở bên nên hãy mạnh dạn thử sức. Nhờ sự khích lệ đó, Su Hào đã nỗ lực vượt qua thử thách khó khăn ban đầu.

'Mùa hè năm ấy' thu hút nhiều diễn viên trẻ, đúng chất thanh xuân vườn trường sắp lên sóng VTV3

'Mùa hè năm ấy' thu hút nhiều diễn viên trẻ, đúng chất thanh xuân vườn trường sắp lên sóng VTV3

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Từ ngày 3/8, trên sóng VTV3 sẽ có thêm một bộ phim nữa về đề tài thanh xuân vườn trường mang tên "Mùa hè năm ấy". Dàn diễn viên trong phim được đánh giá tốt cả về ngoại hình và diễn xuất, dù có nhiều gương mặt trẻ, mới hoặc lần đầu đóng vai chính.

Xúc động với 'Hàng bia trắng' trong chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa'

Xúc động với 'Hàng bia trắng' trong chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa'

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Tối qua 22/7 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận "Một thời hoa lửa" do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức. Chương trình đã mang đến cho khán giả cả nước những khoảnh khắc lắng đọng, thiêng liêng và xúc động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.