Diệu (Quỳnh Châu) bất ngờ thể hiện tình cảm với Sinh (Quang Sự)

Trong trích đoạn giới thiệu tập 31 phim "Dưới ô cửa sáng đèn", bà Phụng (NSƯT Tú Oanh) trước đó dường như biết trước về sự ra đi của mình, bà liên tục căn dặn con trai nhiều điều. Tài (Tuấn Tú) cũng nhận ra những điều khác thường ở mẹ, như thời gian tỉnh táo của mẹ dài hơn trước đây, nhưng anh lại nghĩ đó là những tín hiệu tích cực, mà quên đi đó có thể là một biểu hiện khác thường.

Trước đó, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Tài và Diệu (Quỳnh Châu), bà Phụng đau lòng khi biết con trai phải nghỉ việc hẳn ở nhà để tiện chăm sóc mẹ, khi không tìm được người giúp việc. Bà cảm thấy mình là gánh nặng của con trai nên động viên con cứ ra ngoài gặp gỡ, giao lưu, sau này còn có gia đình.

Bà Phụng gặp Nguyệt để nói về tình cảm của con trai dành cho cô. Ảnh VTV

Sau cuộc trò chuyện với con trai, bà Phụng bỗng có nhiều thay đổi. Bà ít lẫn hơn trước. Bà còn gặp Nguyệt (Thanh Hương) để nói cho Nguyệt biết Tài có tình cảm đặc biệt với cô và ngỏ lời muốn cô sẽ ở bên Tài, thay bà chăm sóc Tài.

Trong khi đó, sau hôm tình cờ gặp Trang - "trà xanh" của chồng mình và biết Trang có bầu, Diệu (Quỳnh Châu) đâm ra nghĩ ngợi. Dù ly hôn với chồng rồi nhưng Diệu vẫn cảm thấy băn khoăn không biết có nên nói cho Dương (Tiến Lộc) chuyện này không, vì anh ta chưa biết chuyện này.

Diệu muốn giúp đỡ Trang nhưng Vân lại ngăn cản. Ảnh VTV

Tâm sự với Vân (Ngọc Huyền), Diệu cho biết Trang mồ côi, anh em cũng không còn, giờ lại sắp sinh nở mà chỉ có một mình. Dù hoàn cảnh Trang có như vậy, Vân vẫn khuyên Diệu nên kệ cô ta, bởi dù gì cô ta cũng là "tiểu tam". "Tự làm tự chịu!" - Vân khuyên can Diệu không cần phải nói cho Dương biết.

Tuy nhiên, nếu làm thế thì Diệu sẽ thấy áy náy: "Đứa bé đâu có lỗi đâu. Chưa kể phụ nữ thân cô thế cô, một mình đi vượt cạn như thế, nhỡ như mà...".

Diệu chủ động khiến Sinh cảm thấy ngượng ngùng sợ người khác thấy. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, Diệu chủ động thể hiện tình cảm với Sinh (Quang Sự). Sinh ngỏ ý muốn mời Diệu và bạn của cô một bữa thay cho lời cảm ơn vì Sinh đã nhận được việc mới. Diệu chủ động khoác tay Sinh, khiến anh bối rối đòi buông ra. Khi anh chàng hàng xóm càng bối rối, Diệu lại càng cố tình khoác tay chặt hơn.

Thậm chí, Sinh sợ camera và sợ mọi người nhìn thấy, Diệu sẵn sàng chào camera. Như vậy, Sinh đã hết tự ti trước Diệu và Diệu cũng chủ động hơn trong việc thể hiện tình cảm.

Tập 31 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng lúc 20h ngày 27/7 trên VTV3.

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