Khoảnh khắc 'tuyệt đối điện ảnh' của gia đình siêu mẫu Hà Anh ở Maldives
GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh cùng ông xã Olly Dowden và hai con tận hưởng những phút giây thư giãn tại Maldives.
Nguyễn Văn Chung có động thái liên quan đến Hòa Minzy gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Hòa Minzy chia sẻ xúc động về ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng bày tỏ tự hào về những sản phẩm âm nhạc ý nghĩa này.
Hai mô hình thư viện đồng hành cùng cuộc thi MC nhí toàn quốc 2026Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Cuộc thi MC nhí toàn quốc 2026 không chỉ tìm kiếm tài năng mà còn phát triển văn hóa đọc thông qua hai mô hình: Thư viện Nâng cánh tri thức và Thư viện Sách nói.
Con gái Trung tá Minh bị kẻ lạ tiếp cận tại trườngXem - nghe - đọc -
GĐXH - Con gái Trung tá Minh đã bị những đối tượng thuộc tổ chức phản động tiếp cận ngay tại trường và gửi lời "hỏi thăm".
7 người đẹp quê Hà Tĩnh nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026Giải trí -
GĐXH - Nếu Nghệ An gây ấn tượng bởi số lượng đông đảo tại Hoa hậu Việt Nam, các đại diện Hà Tĩnh lại nổi bật với hình ảnh những nữ sinh, giảng viên trẻ giàu tinh thần cống hiến.
Nam thần quê Thanh Hóa vừa gây sốt trên phim giờ vàng 'Phía bên kia thành phố' khẳng định 'không có chống lưng'Giải trí -
GĐXH - Sở hữu chiều cao 1,86m cùng gương mặt sáng, Lê Như Nguyên Thành từng được nhận xét chỉ phù hợp với những vai thư sinh, công tử. Thế nhưng, vai Thái trong "Phía bên kia thành phố" đã giúp nam diễn viên trẻ phá bỏ mọi định kiến.
Diệu (Quỳnh Châu) bất ngờ thể hiện tình cảm với Sinh (Quang Sự)Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Diệu thoải mái thể hiện tình cảm của mình với Sinh, người anh hàng xóm đồng thời là cộng sự ở bên lúc khó khăn.
'Hoàng tử Vpop' Hoàng Hải từng 'đặt cược' sự nghiệp khi chọn ca hátGiải trí -
GĐXH - "Hoàng tử Vpop" Hoàng Hải từng phải đưa ra lời hứa với bố mẹ rằng sẽ từ bỏ ca hát nếu không tạo được dấu ấn trong âm nhạc.
MC Hạnh Phúc, Khánh Vy nghẹn ngào khi dẫn cầu truyền hình 'Sao sáng dẫn đường'Giải trí -
GĐXH - MC Hạnh Phúc và MC Khánh Vy đã vô cùng xúc động khi được dẫn chương trình cầu truyền hình chính luận nghệ thuật "Sao sáng dẫn đường" kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) vào tối 26/7.
Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý có kỳ nghỉ hè thú vị ở ÝGiải trí -
GĐXH - Lisa và Leon - cặp song sinh của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý, cùng bố mẹ tận hưởng kỳ nghỉ hè tại Ý. Trong chuyến đi này, hai bé đã có cơ hội khám phá nhiều điều thú vị.
Khán giả phản ứng dữ dội khi 14 Casper, Vương Anh Tú bị loạiCâu chuyện văn hóa -
Khép lại Công diễn 1, hai nghệ sĩ đầu tiên chia tay "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" là 14 Casper và Vương Anh Tú, kết quả này tạo nên nhiều tranh cãi.