Chuyện về lực lượng 'thầm lặng' bảo vệ bình yên Thủ đô trong những ngày Tết

Ngày 21/2, Công an TP Hà Nội thông tin, xác định rõ quy luật hoạt động của tội phạm trong dịp Tết, thời điểm gia tăng các hành vi cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm có tổ chức liên quan "bảo kê", "tín dụng đen", tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm hoạt động về đêm, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động rà soát, nắm chắc tình hình từng tuyến, từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

Đơn vị chủ động phân công cán bộ chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với công an cấp xã gọi hỏi, răn đe, lập danh sách quản lý các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Đặc biệt, đơn vị tập trung quản lý chặt các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, có biểu hiện đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng. Các trường hợp tiềm ẩn nguy cơ vi phạm đều được yêu cầu ký cam kết, có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và chính quyền cơ sở. Quan điểm xuyên suốt là không để hình thành điểm nóng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Song song với công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác; phối hợp các ngân hàng, cơ sở kinh doanh lớn triển khai biện pháp phòng ngừa, bịt kín sơ hở, không cho tội phạm lợi dụng hoạt động.

Các tổ công tác 141 kiên trì xuyên Tết tuần tra, kiểm soát, giữ bình yên Thủ đô.

Đơn vị cũng đã tham mưu Ban Giám đốc Công an TP ban hành phương án về bố trí lực lượng phòng, chống các đối tượng điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trong dịp Tết. Theo phương án, 25 tổ công tác 141 được huy động tối đa quân số, triển khai làm nhiệm vụ trước, trong và sau đêm Giao thừa. Các tổ tăng cường tần suất tuần tra, kiểm soát từ 20h đến 4h sáng hôm sau tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực trung tâm, nơi tổ chức lễ hội, bắn pháo hoa và các điểm có nguy cơ tụ tập đông người;

Tuần tra khép kín, kiểm soát linh hoạt, xử lý kiên quyết đó là yêu cầu đặt ra đối với từng tổ công tác. Các hành vi đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép đều bị phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định, tuyệt đối "không có vùng cấm, không ngoại lệ".

Trong đêm giao thừa, 100% tổ công tác 141 và lực lượng tuần tra cấp xã bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn các điểm bắn pháo hoa, khu vực tập trung đông người. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đón thời khắc chuyển giao năm mới trên đường phố, trực chiến xuyên đêm, giữ vững thế trận an ninh trong mọi tình huống.

Thượng tá Lý Hoài Nam - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự thông tin, lực lượng 141 được xác định là mũi nhọn xung kích trên mặt trận phòng, chống tội phạm đường phố. Công tác chỉ đạo quán triệt theo tinh thần chủ động, quyết liệt, không để tội phạm có cơ hội hoạt động. Từng cán bộ, chiến sĩ khi ra quân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy trình công tác, xử lý dứt điểm vi phạm, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Nhân dân và cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Những ca trực kéo dài xuyên đêm là cả một sự hy sinh thầm lặng để Tết ở Thủ đô luôn bình yên.

Trong suốt đợt cao điểm, Ban chỉ huy đơn vị thường xuyên trực tiếp kiểm tra, động viên tại hiện trường, kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, yêu cầu chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình công tác.

Theo Công an TP Hà Nội, từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/02/2026 (27 Tết), lực lượng 141 toàn thành phố đã triển khai trên 1.057 lượt làm nhiệm vụ; lập biên bản, bàn giao 2.052 phương tiện; xử lý 2.565 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm, trong đó có 369 trường hợp dưới 18 tuổi. Việc phát hiện, xử lý kịp thời đã ngăn chặn nhiều nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn, gây rối trật tự công cộng.

Đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, lực lượng 141 đã phát hiện, bàn giao 151 vụ, 214 đối tượng, đạt 151% chỉ tiêu xử lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong đó có 8 vụ, 22 đối tượng liên quan hành vi gây rối trật tự công cộng; 53 vụ, 68 đối tượng liên quan hành vi tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ; 45 vụ, 74 đối tượng liên quan hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy…

Những con số trên không chỉ phản ánh khối lượng công việc lớn, cường độ cao, mà còn khẳng định quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm không khoan nhượng của lực lượng Công an Thủ đô trong dịp Tết. Phía sau mỗi vụ việc được phát hiện, xử lý là những ca trực kéo dài trong đêm, là sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ. Họ đã gác lại nỗi niềm riêng, cùng nhau đón Giao thừa trên đường phố, xuyên đêm làm nhiệm vụ để Thủ đô được bình yên.