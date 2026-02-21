Lái xe không đúng hạng giấy phép, vi phạm nhiều lỗi, tài xế và chủ bị phạt hơn 100 triệu đồng
GĐXH - Điều khiển xe khách không đúng hạng giấy phép lái xe, nhiều thiết bị giám sát không hoạt động bị tạm giữ phương tiện, phạt 104,5 triệu đồng.
Ngày 21/2, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, ngày 20/02/2026, trong quá trình thực hiện Kế hoạch kiểm soát xe kinh doanh vận tải, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 78F-001.83 (loại 36 chỗ) lưu thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều lỗi vi phạm nghiêm trọng.
Cụ thể, người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển (GPLX hạng D2 chỉ được điều khiển xe đến 29 chỗ, không kể chỗ của người lái). Đồng thời, xe kinh doanh vận tải hành khách từ 08 chỗ trở lên có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe nhưng thiết bị không hoạt động trong quá trình xe tham gia giao thông theo quy định; ngoài ra, thiết bị giám sát hành trình cũng không hoạt động.
Với các vi phạm trên, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ phương tiện 07 ngày để xử lý theo quy định. Đối với lái xe, cơ quan chức năng xử phạt 19 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe không đúng hạng giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 9, Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP; phạt 1,5 triệu đồng đối với hành vi thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe không hoạt động theo điểm l, khoản 5, Điều 20; phạt 4 triệu đồng và trừ 02 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi thiết bị giám sát hành trình không hoạt động theo điểm đ, khoản 6, Điều 20. Tổng số tiền phạt đối với lái xe là 24,5 triệu đồng.
Đối với chủ phương tiện, lực lượng chức năng xử phạt 58 triệu đồng theo điểm i, khoản 14, Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP; đồng thời xử phạt 11 triệu đồng và tước phù hiệu 02 tháng theo điểm g, khoản 7, Điều 26 và tiếp tục xử phạt 11 triệu đồng, tước phù hiệu 02 tháng theo điểm c, khoản 7, Điều 26 của cùng Nghị định. Tổng số tiền phạt đối với chủ phương tiện là 80 triệu đồng.
Như vậy, tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 104,5 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện 07 ngày theo quy định. Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn trên các tuyến cao tốc.
Chuyện về lực lượng 'thầm lặng' bảo vệ bình yên Thủ đô trong những ngày TếtThời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bình yên, hạnh phúc, với tinh thần chủ động tấn công, trấn áp không khoan nhượng, lực lượng 141 Hà Nội đã phát huy vai trò “quả đấm thép”, bảo đảm để người dân đón Xuân trong an toàn tuyệt đối.
Hà Nội: Tưng bừng khai hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống ĐaThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Sáng 21/2 (tức Mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026) đã được tổ chức tại Hà Nội.
Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửaThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 mở cửa miễn phí cho người dân, du khách đến hết ngày mai (22/02, tức Mùng 6 tháng Giêng).
Đỉnh Fansipan ken đặc du khách ngày Mùng 4 Tết Nguyên đánThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Mùng 4 Tết Nguyên đán, rất đông du khách từ khắp nơi đổ về Sa Pa (Lào Cai) để chinh phục đỉnh Fansipan – "nóc nhà Đông Dương".
Quảng Trị: Lật thuyền trên sông Gianh, 2 người tử vong, 2 người mất tíchThời sự - 2 ngày trước
Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19/2 (ngày mồng 3 Tết), trên sông Gianh, đoạn qua xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ lật thuyền đặc biệt thương tâm làm 2 người tử vong, 2 người mất tích.
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong dịp Tết Bính NgọThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Trong 5 ngày cao điểm (từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội giảm mạnh cả về số vụ và số người tử vong so với cùng kỳ năm trước.
Điểm danh những nơi có mưa trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnhThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực miền Trung nhiều nơi có mưa. Trong khi miền Bắc cũng có mưa nhỏ, trời rét.
Mùng 1 Tết, bé 2 tháng tuổi tím tái giữa đường đi điều trị, CSGT lập tức dùng xe đặc chủng đưa đi cấp cứu kịp thờiThời sự - 3 ngày trước
Chiều mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2) một cháu bé sinh non mới hơn 1 tháng tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch trên đường đi điều trị. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu an toàn.
Lễ Giỗ tổ 10/3, dịp 30/4 - 1/5 người lao động được nghỉ mấy ngày?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, tới tháng 4/2026, người lao động sẽ được đón 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp là Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và dịp 30/4 - 1/5.
Ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, người đàn ông bị xử lýThời sự - 3 ngày trước
Đăng bài ẩn danh sai sự thật về lực lượng công an trên mạng xã hội, người đàn ông bị xác minh danh tính, buộc xóa bài và đang bị lập hồ sơ xử lý.
Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửaThời sự
GĐXH - Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 mở cửa miễn phí cho người dân, du khách đến hết ngày mai (22/02, tức Mùng 6 tháng Giêng).