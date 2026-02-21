Lái xe không đúng hạng giấy phép, vi phạm nhiều lỗi, tài xế và chủ bị phạt hơn 100 triệu đồng

Ngày 21/2, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, ngày 20/02/2026, trong quá trình thực hiện Kế hoạch kiểm soát xe kinh doanh vận tải, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 78F-001.83 (loại 36 chỗ) lưu thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều lỗi vi phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển (GPLX hạng D2 chỉ được điều khiển xe đến 29 chỗ, không kể chỗ của người lái). Đồng thời, xe kinh doanh vận tải hành khách từ 08 chỗ trở lên có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe nhưng thiết bị không hoạt động trong quá trình xe tham gia giao thông theo quy định; ngoài ra, thiết bị giám sát hành trình cũng không hoạt động.

Điều khiển xe khách không đúng hạng giấy phép lái xe, nhiều thiết bị giám sát không hoạt động bị tạm giữ phương tiện, phạt 104,5 triệu đồng.

Với các vi phạm trên, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ phương tiện 07 ngày để xử lý theo quy định. Đối với lái xe, cơ quan chức năng xử phạt 19 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe không đúng hạng giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 9, Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP; phạt 1,5 triệu đồng đối với hành vi thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe không hoạt động theo điểm l, khoản 5, Điều 20; phạt 4 triệu đồng và trừ 02 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi thiết bị giám sát hành trình không hoạt động theo điểm đ, khoản 6, Điều 20. Tổng số tiền phạt đối với lái xe là 24,5 triệu đồng.

Đối với chủ phương tiện, lực lượng chức năng xử phạt 58 triệu đồng theo điểm i, khoản 14, Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP; đồng thời xử phạt 11 triệu đồng và tước phù hiệu 02 tháng theo điểm g, khoản 7, Điều 26 và tiếp tục xử phạt 11 triệu đồng, tước phù hiệu 02 tháng theo điểm c, khoản 7, Điều 26 của cùng Nghị định. Tổng số tiền phạt đối với chủ phương tiện là 80 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 104,5 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện 07 ngày theo quy định. Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn trên các tuyến cao tốc.