Có đến 25.000 trẻ tiêm vắc xin tay chân miệng chỉ sau 5 ngày VNVC ra mắt

Theo Hệ thống Tiêm chủng VNVC, chỉ trong những ngày đầu triển khai tiêm vắc xin tay chân miệng, hàng chục nghìn gia đình đưa con đến các trung tâm gần nhà để được phòng bệnh sớm. Nhiều trẻ từng mắc tay chân miệng, thậm chí phải nhập viện điều trị nhiều lần. Đáng chú ý, hơn 80% phụ huynh chủ động đặt giữ đủ phác đồ cho con, cho thấy sự hiểu biết rất đầy đủ của phụ huynh về hiệu quả phòng bệnh của vắc xin trước căn bệnh nguy hiểm vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu trong suốt nhiều năm qua.

Các phụ huynh tranh thủ đưa con em đến trung tâm VNVC để tiêm vắc xin tay chân miệng trong những ngày đầu ra mắt. Ảnh: Anh Tuấn

Trước nhu cầu tiêm chủng tăng cao ngay những ngày đầu, VNVC huy động nguồn lực trên toàn hệ thống với hơn 12.000 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên; gần 300 trung tâm được trang bị hệ thống bảo quản vắc xin hiện đại, cùng mạng lưới kho lạnh, dây chuyền lạnh và xe lạnh đạt chuẩn GSP, có năng lực bảo quản hơn 400 triệu liều vắc xin cùng thời điểm và vận chuyển liên tục trên toàn quốc. Các trung tâm tăng cường nhân sự, mở rộng khu vực tiêm, đồng thời kéo dài thời gian phục vụ, làm việc xuyên trưa không nghỉ để sẵn sàng tiếp nhận số lượng lớn trẻ đến tiêm. Các khu vực khám, tiêm và quy trình tiếp nhận cũng được mở rộng, bảo đảm vắc xin được đưa đến người dân nhanh chóng, đồng thời duy trì đầy đủ các yêu cầu về an toàn tiêm chủng.

Trước nhu cầu tăng cao, VNVC huy động hơn 12.000 nhân sự cùng gần 300 trung tâm, hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh và xe lạnh đạt chuẩn GSP, đáp ứng nhu cầu tiêm chủng trên toàn quốc. Ảnh: VNVC

Đưa con trai 6 tháng tuổi đến VNVC Phan Thiết tiêm vắc xin tay chân miệng sáng 28/9, chị Thu Dương cho biết tìm hiểu bệnh tay chân miệng lây rất nhanh ở trẻ nhỏ, dù chỉ ở nhà trẻ vẫn có thể mắc bệnh từ môi trường xung quanh và người thân trong gia đình. Bé lại đang trong giai đoạn tập bò, hay mút tay và cho đồ vật lên miệng. Trong khi đó, chủng virus EV71 rất nguy hiểm, trẻ mắc phải có thể từ tỉnh táo trở nặng nhanh chỉ trong vài tiếng đồng hồ, đã có một số trẻ tử vong từ đầu năm đến nay.

"Tôi thấy may mắn khi có vắc xin tay chân miệng để tiêm cho con. Tiêm tại VNVC, tôi hoàn toàn yên tâm vì được bác sĩ, điều dưỡng khám, tiêm, tư vấn kỹ càng", chị Dương chia sẻ.

Bé Minh Khôi, 6 tháng tuổi - mẹ Thu Dương - xã Hàm Thuận, Lâm Đồng tiêm vắc xin tay chân miệng tại VNVC Phan Thiết sáng 28/9. Ảnh: Thanh Tuyết

GS.BS Li-Min Huang, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đại học Đài Loan, Chủ tịch Danh dự Hội Bệnh truyền nhiễm Đài Loan, cho biết EV71 từng là "nỗi ám ảnh kéo dài" nhiều năm tại Đài Loan. Riêng đợt bùng phát lớn năm 1998 đã khiến 78 trẻ tử vong. Khoảng 70-80% trẻ đã nhiễm virus khi đến 6 tuổi. Tại Việt Nam, 9 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 2,5 lần so với năm ngoái.

Vắc xin này là thành quả của hơn 15 năm nghiên cứu, ghi nhận hiệu lực bảo vệ gần 97% và 100% ngăn ngừa nhập viện đối với tay chân miệng do EV71. Tại Đài Loan, từ khi triển khai vào tháng 8/2023 đến tháng 9/2026, hơn 600.000 liều vắc xin phòng bệnh tay chân miệng đã được sử dụng. Đáng chú ý, trong ba năm liên tiếp 2024-2026, CDC Đài Loan không ghi nhận EV71 trong bất kỳ ca tay chân miệng nặng nào, trong khi trước đó EV71 từng là tác nhân quan trọng liên quan các ca bệnh nặng và tử vong.

Từ dữ liệu nghiên cứu và thực tế triển khai, CDC Đài Loan, Hội Bệnh truyền nhiễm Nhi khoa Đài Loan và Hội Sơ sinh Đài Loan đều khuyến cáo trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi tiêm vắc xin tay chân miệng, bất kể tiền sử từng nhiễm bệnh tay chân miệng trước đó.

Sự đón nhận tích cực của phụ huynh Việt Nam cùng bằng chứng khoa học thực tiễn hiệu quả của vắc xin qua các thử nghiệm lâm sàng trên chính trẻ em Việt Nam và tại Đài Loan được kỳ vọng góp phần giảm gánh nặng của bệnh tay chân miệng gây ra trong nhiều năm qua.

Trần Phúc (VNVC)