Từ sự cố suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ, rau củ trầy dập: Công ty Thăng Long đang tổ chức bữa ăn bán trú cho nhiều trường ở Hà Nội

Sau kiểm tra đột xuất, Hà Nội phát hiện hàng loạt bất cập tại bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1 GĐXH - Ngày 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 TP Hà Nội đã tiến hành làm việc toàn diện hoạt động tổ chức bữa ăn bán trú tại trường Tiểu học Quảng Bị 1 và một số cơ sở giáo dục tại xã Quảng Bị. Nhiều tồn tại trong quy trình vận hành bếp ăn, hồ sơ pháp lý đã được vạch rõ.

'Ẵm' trọn các gói thầu chục tỷ bằng hình thức đặc biệt

Theo tìm hiểu qua hệ thống hồ sơ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu năm học 2026 - 2027, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long (Công ty Thăng Long; MST: 0110355407, địa chỉ tại thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) hiện đang đảm nhiệm khối lượng suất ăn bán trú khổng lồ tại nhiều trường tiểu học trên địa bàn Thủ đô.

Chỉ tính riêng tại địa bàn xã Phú Nghĩa và phường Chương Mỹ, cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2026, chính quyền các địa phương này đã liên tiếp ban hành quyết định phê duyệt cho Công ty Thăng Long trúng thầu cung ứng suất ăn bán trú tại 5 trường tiểu học, cụ thể:

Trường Tiểu học Phú Nghĩa A (xã Phú Nghĩa): Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 phê duyệt giá trúng thầu 16.964.640.000 đồng (quy mô 424.116 suất ăn).

Cơ cấu nguồn vốn gồm ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 11,9 tỷ đồng và thu tiền ăn bán trú từ phụ huynh hơn 5 tỷ đồng.

Danh mục Công ty CP Đầu tư Phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long trúng gói thầu Cung cấp suất ăn tại Trường Tiểu học Phú Nghĩa A năm học 2026-2027, với khối lượng 424.116 suất ăn.

Danh mục Công ty CP Đầu tư Phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long trúng gói thầu Cung cấp suất ăn tại Trường Tiểu học Phú Nghĩa B năm học 2026-2027, với khối lượng 343.728 suất ăn.

Danh mục Công ty CP Đầu tư Phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long trúng gói thầu Cung cấp suất ăn tại Trường Tiểu học Phú Nghĩa C năm học 2026-2027, với khối lượng 252.054 suất ăn.

Trường Tiểu học Phú Nghĩa B (xã Phú Nghĩa): Quyết định số 4524/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 phê duyệt giá trúng thầu 13.749.120.000 đồng (quy mô 343.728 suất ăn), trong đó ngân sách hỗ trợ gần 9,7 tỷ đồng.

Trường Tiểu học Phú Nghĩa C (xã Phú Nghĩa): Quyết định số 4525/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 phê duyệt giá trúng thầu 10.082.160.000 đồng (quy mô 252.054 suất ăn), ngân sách hỗ trợ hơn 7,1 tỷ đồng.

Trường Tiểu học Chương Mỹ 3 (phường Chương Mỹ): Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 phê duyệt giá trúng thầu 13.012.560.000 đồng (quy mô 325.314 suất ăn).

Trường Tiểu học Chương Mỹ 4 (phường Chương Mỹ): Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 phê duyệt giá trúng thầu 11.317.680.000 đồng (quy mô 282.942 suất ăn).

Chỉ tính sơ bộ ở 5 cơ sở giáo dục trên, tổng kinh phí chi trả cho Công ty Thăng Long đã lên tới 65.126.160.000 đồng (tương đương hơn 1,62 triệu suất ăn trong 198 ngày thực hiện của năm học).

Tất cả các gói thầu này đều chốt mức đơn giá cố định là 40.000 đồng/suất.

Các quyết định phê duyệt đều căn cứ cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết 84/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội và Quyết định 4592/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội. Điểm chung là các gói thầu đều được triển khai theo hình thức "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt", thời gian lựa chọn gói gọn trong 10 ngày và mục "phương thức lựa chọn nhà thầu" để trống ("Không có").

Thực tế đáng báo động sau các sự cố tại xã Quảng Bị

Trái ngược với hồ sơ thầu nêu cam kết "đáp ứng định mức chế độ dinh dưỡng theo Quyết định 3958/QĐ-BYT của Bộ Y tế và Quyết định 2195/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT", chất lượng dịch vụ thực tế của Công ty Thăng Long đang trở thành tâm điểm lo ngại khi liên tiếp bộc lộ sơ hở nghiêm trọng khi những ngày cuối tháng 9/2026, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Quảng Bị 1 phản ánh gay gắt về khẩu phần ăn bán trú có món thịt bị nghi chỉ toàn mỡ.

Vào cuộc kiểm tra đột xuất ngày 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 của UBND TP Hà Nội đã chỉ ra hàng loạt tồn tại tại bếp ăn do Công ty Thăng Long vận hành, gồm: phương án tổ chức chia suất ăn sai lệch so với đăng ký ban đầu; hồ sơ pháp lý thiếu giấy khám sức khỏe người phụ trách; sử dụng nhân viên quá tuổi lao động; điều kiện vệ sinh sàn bếp ẩm ướt, mỡ trơn trượt; vi phạm nguyên tắc bếp ăn một chiều khi thực phẩm sơ chế quay ngược vào khu nấu; buông lỏng việc ghi chép sổ kiểm thực ba bước và sổ xuất - nhập kho nguyên liệu…

Cận cảnh phần thịt trong suất ăn bán trú trường Tiểu học Quảng Bị 1 bị nghi là tóp mỡ, phụ huynh phản ánh gay gắt ngày 23/9 vừa qua.

Sự việc tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 chưa kịp lắng xuống thì ngày 25/9, phụ huynh Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tiếp tục phát hiện và ghi nhận xe giao nhận của Công ty Thăng Long chở củ quả, rau xanh có biểu hiện trầy dập, thâm sạm vào trường.

Trước nguy cơ mất an toàn thực phẩm, chính quyền xã Quảng Bị đã yêu cầu dừng hợp đồng cung cấp suất ăn đối với công ty này, khiến việc tổ chức bán trú tại các trường phải tạm ngưng để kiện toàn phương án thay thế.

Nhiều hạn chế từng bị 'điểm mặt' trước khi xảy ra sự cố Quảng Bị

Theo thông tin đã đăng tải từ Cổng thông tin Thành phố Hà Nội, trước đó, vào trung tuần tháng 9/2026, Đoàn kiểm tra, giám sát của xã Phú Nghĩa đã kiểm tra đồng loạt hoạt động tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Mầm non Phú Nghĩa A và B; 2 Trường Tiểu học Phú Nghĩa A và B.

Theo đó, Đoàn giám sát của xã Phú Nghĩa đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục trong quá trình vận hành bếp ăn và tổ chức bữa ăn bán trú.

Đồng thời, đề nghị đơn vị cung cấp suất ăn phối hợp chặt chẽ với các nhà trường - đơn vị trực tiếp quản lý, giám sát tiếp tục rà soát, đầu tư bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chế biến, bảo quản và phân chia suất ăn theo đúng quy định; sắp xếp, bố trí khu vực bếp ăn khoa học, bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh trong năm học mới.

Hoạt động kiểm tra của xã Phú Nghĩa tại trường Tiểu học Phú Nghĩa A hồi trung tuần tháng 9 vừa qua.

Công ty Thăng Long cũng được yêu cầu hoàn thiện quy trình vận hành bếp ăn theo nguyên tắc một chiều, bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; chấn chỉnh nhân viên làm việc tại khu vực bếp cần thực hiện nghiêm việc sử dụng trang phục chuyên dụng trước khi vào khu vực chế biến. Đồng thời, tiếp tục cải tiến quy trình và thời gian chia khẩu phần, bảo đảm suất ăn được chuyển đến học sinh kịp thời, giữ được độ nóng, chất lượng và giá trị dinh dưỡng.

Được biết, tại Trường Mầm non Phú Nghĩa B, trong năm học 2026-2027, đơn vị cung cấp thực phẩm là HTX Rau quả sạch Chúc Sơn – đây cũng là đơn vị cung ứng thực phẩm cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Quảng Bị, trong đó có trường Tiểu học Quảng Bị 2 – nơi phụ huynh phát hiện rau củ có dấu hiệu trầy dập ngày 25/9 vừa qua.

Việc một doanh nghiệp vừa bộc lộ hàng loạt "điểm nghẽn" về vệ sinh an toàn thực phẩm lại đang nắm giữ hợp đồng phục vụ hàng vạn học sinh mỗi ngày tại nhiều trường tiểu học khác đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực thực chất của nhà thầu.

Mức giá 40.000 đồng/suất là con số không nhỏ đối với bậc học tiểu học, được hình thành từ nguồn lực ngân sách nhà nước hỗ trợ kết hợp với tiền đóng góp của phụ huynh.

Do đó, phụ huynh tại các trường như Tiểu học Phú Nghĩa A, B, C hay Chương Mỹ 3, Chương Mỹ 4 nên và cần giám sát chặt chẽ hơn nữa về chất lượng nguyên liệu đầu vào và điều kiện an toàn của từng khay cơm mà con em mình đang sử dụng hằng ngày.

Song song với sự vào cuộc từ phía gia đình, dư luận cũng trông đợi Đoàn kiểm tra của thành phố cùng các cơ quan chuyên môn sớm tiến hành kiểm tra đột xuất, rà soát toàn diện quy trình chế biến tại tất cả các điểm trường do Công ty Thăng Long đảm nhiệm, nhằm bảo đảm chính sách hỗ trợ bán trú của thành phố phát huy trọn vẹn ý nghĩa nhân văn và giữ vững an toàn cho sức khỏe học đường.

Trước đó, như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã thông tin, tại buổi kiểm tra đột xuất ngày 24/9 (sau 1 ngày phụ huynh phát hiện thực phẩm bữa trưa của học sinh trường Tiểu học Quảng Bị 1 giống tóp mỡ), Đoàn Kiểm tra liên ngành số 4 TP Hà Nội đã chỉ ra rất nhiều bất cập trong hoạt động tổ chức, cung ứng suất ăn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long, bao gồm: định lượng suất ăn thực tế chưa tương xứng với số tiền phụ huynh chi trả; vi phạm quy trình bếp ăn một chiều; nhân sự chưa đảm bảo điều kiện khám sức khỏe và thiếu tập huấn an toàn thực phẩm theo quy định. Ngay sau đó, căn cứ theo biên bản kiểm tra đột xuất ngày 24/9/2026 của Đoàn kiểm tra số 04 và biên bản làm việc ngày 25/9/2026 của Đoàn kiểm tra số 01 (thuộc Đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Hà Nội), ngày 26/9/2026, UBND xã Quảng Bị (Hà Nội) đã ban hành Công văn số 2114/UBND-VHXH về việc dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ suất ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn.

Dù cam kết tiếp thu, thay đổi những bất cập được đoàn Kiểm tra chỉ ra, nhưng chỉ sau đó một ngày, ngày 25/9, phụ huynh trường Tiểu học Quảng Bị 2 phát hiện nhiều rau củ quả phục vụ bữa trưa cùng ngày do công ty Thăng Long cung ứng đều có dấu hiệu trầy dập. Ngay sau đó, Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và Quảng Bị 2 cũng đồng loạt ra thông báo chính thức tạm dừng cung ứng suất ăn bán trú từ ngày 28/9.

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.