Dự báo tử vi tuần mới cho các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi đầu tháng 10/2026

3 con giáp thuận lợi trong tuần mới đầu tháng 10/2026 GĐXH - 3 con giáp sẽ gặp thuận lợi trong những ngày cuối tháng 9 và tuần đầu tháng 10/2026. Khám phá cách mà mỗi con giáp có thể nắm bắt cơ hội, cải thiện cuộc sống.

1. Con giáp Sửu

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp (28/9-4/10/2026), chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, giữa tuần tuổi Sửu không được lòng mọi người nhiều lắm nên ngay từ đầu tuần hãy cố gắng làm tốt mọi việc.

Con giáp Sửu nên cởi mở đón nhận những ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp và cấp trên từ các góc nhìn khác nhau và đưa ra những đánh giá toàn diện để tránh sai sót tiềm ẩn.

Về tài chính của con giáp Sửu tương đối tốt. Dòng tiền ổn định, nguồn thu nhập chính thu được lợi nhuận đáng kể, công sức bỏ ra sẽ được đền đáp và cũng có cơ hội để gia tăng thu nhập.

Trong tuần này, con giáp Sửu nên chú ý tới sức khỏe, cải thiện thói quen ngủ của mình. Không phải bạn cứ lao vào các cuộc vui, giải trí mới là cách giải tỏa áp lực cuộc sống.

2. Con giáp Mão

Đầu tuần con giáp Mão có thể rơi vào tình trạng lo lắng, hoang mang. Bởi vậy, Mão cần sắp xếp lại các công việc của mình. Càng về cuối tuần, mọi việc của Mão sẽ suôn sẻ hơn.

Về tài chính, ảnh hưởng của Đại Hao thấy tiền bạc thất thoát khá nhiều. Những khoản hiếu hỉ tốn kém không hề ít. Mão cần tập trung vào việc bảo toàn tài sản và thận trọng trong chi tiêu để tiết kiệm và tích lũy.

Về khía cạnh tình cảm có thể thấy bạn tinh ý và dễ dàng nhận ra những thay đổi nhỏ trong các mối quan hệ của mình. Không nên can thiệp vào xung đột trong mối quan hệ của người khác để tránh những rắc rối không cần thiết.

3. Con giáp Thìn

Tuần này, Thìn tràn đầy năng lượng, hoàn thành công việc nhanh chóng. Thiên Tài ghé thăm giúp cho con giáp tuổi Thìn có tiền trong túi. Thu nhập tổng thể của bản mệnh ổn định, nhưng tác động của Tiểu Hao nên nhắc nhở bạn phải kiểm soát chi tiêu bốc đồng.

Nếu bạn đang trì hoãn một cuộc thảo luận về tài chính hay việc xử lý giấy tờ, hãy giải quyết chúng ngay bây giờ. Tuần này cũng không có cơ hội kiếm được khoản lợi nhuận bất ngờ nào đáng kể nên không nhất thiết phải chủ động tìm kiếm chúng.

Bạn thích giao lưu và sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn bè mới thông qua các buổi tụ họp và hoạt động ngoài trời. Gia đạo yên vui.

4. Con giáp Tỵ

Nửa đầu tuần của con giáp Tỵ phải xử lý khá nhiều vấn đề còn tồn đọng. Bạn cần nhớ không nên vội vàng, hãy hoàn thành công việc từng bước một thay vì thực hiện những bước đi mạo hiểm.

Tài chính tuần này của con giáp Tỵ ở mức trung bình. Bạn chỉ cần làm việc đều đặn, chăm chỉ là mọi thứ trong tầm kiểm soát. Cơ hội kiếm thêm thu nhập ngoài tuần này của tuổi Tỵ gần như không có. Những bước đi nhỏ cải tiến tình hình tài chính của bạn một cách có trách nhiệm trong tuần sẽ mang lại sự an tâm hơn.

5. Con giáp Ngọ

Tử vi tuần mới từ 28/9-4/10/2026 dự báo, con giáp Ngọ được Thái Âm cát tinh nâng đỡ nên thuận lợi, các công việc tồn đọng giải quyết nhanh chóng. Khi làm việc, bạn nên chép lại tất cả các thông tin liên lạc để dễ dàng đối chiếu và truy tìm sau này.

Trong chuyện tiền bạc, con giáp Ngọ cần tập trung vào việc bảo toàn khoản tiết kiệm và ổn định tài sản hiện có. Triển vọng tài chính của Ngọ nhìn chung ổn định.

Về tình cảm, người độc thân không cần phải gượng ép giao tiếp để tìm bạn đời, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Người có đôi cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Những cuộc trò chuyện và bữa ăn đơn giản cũng đủ để củng cố tình cảm gia đình.

6. Con giáp Mùi

Tuần này, con giáp Mùi tràn đầy những ý tưởng sáng tạo. Điều này khiến bạn đặc biệt phù hợp với việc lập kế hoạch, tạo nội dung và động não. Con giáp Mùi cũng nên học cách ưu tiên và tập trung năng lượng vào nhiệm vụ quan trọng để đạt kết quả tốt hơn.

Về tài chính, bạn có cơ hội để tăng thu nhập. Thu nhập của Mùi khá tốt nếu bạn dựa vào sự sáng tạo, khả năng giao tiếp và kỹ năng chuyên môn.

Bạn có khả năng đồng cảm mạnh mẽ và dễ dàng thấu hiểu cảm xúc của người khác. Người độc thân có khả năng gặp được người mà bạn cảm thấy thoải mái và có thể dần dần hiểu nhau hơn. Các cặp đôi nhìn chung sẽ có một mối quan hệ ngọt ngào.

7. Con giáp Dậu

Tuần mới con giáp tuổi Dậu đừng quá lo lắng khi gặp trở ngại vì có quý nhân trợ giúp. Bạn không cần phải cố gắng đạt đến sự hoàn hảo trong mọi việc để tránh tạo áp lực tâm lý quá lớn cho bản thân.

Về tài lộc, Thiên Tài ghé thăm giữa tuần sẽ mang tin vui về tài lộc cho con giáp tuổi Dậu. Bạn có cơ hội để gia tăng thu nhập. Lưu ý là dù khoản tiền lớn hay nhỏ, con giáp Dậu cũng nên giữ kín nếu không có người ghen tị, tìm cách làm hại bạn.

Hung tinh nhắc nhở con giáp Dậu cần cảnh giác vấn đề sức khỏe, đi xa. Nếu thấy mệt, bạn hãy cho bản thân một quãng nghỉ ngắn.

8. Con giáp Tuất

Nhìn chung cả tuần của tuổi Tuất khá suôn sẻ. Bách Việt xuất hiện là dấu hiệu tốt cho chuyện tình cảm của của con giáp Tuất giai đoạn này.

Con giáp Tuất dí dỏm và hoạt bát nên dễ được yêu thích tại các bữa tiệc và các buổi gặp gỡ xã giao. Người độc thân có khả năng gặp được người gây ấn tượng tốt ngay từ lần gặp đầu tiên. Người có đôi quan hệ vui vẻ.

Trong tuần, năng lượng thể chất và tinh thần của bạn sẽ hòa hợp hơn giúp cho Tuất dễ dàng duy trì các mục tiêu.

9. Con giáp Hợi

Tuổi Hợi trong tuần có thể gặp được quý nhân giúp bạn có cơ hội được hiện thực hóa các mục tiêu, nhưng đừng vội vàng. Một cách tiếp cận cẩn trọng giúp cho người tuổi Hợi mang lại kết quả lâu dài.

Về thu nhập của con giáp Hợi ổn định. Bạn nhận được thu nhập tương ứng từ công việc thường xuyên, không có nhiều cơ hội kiếm lời bất ngờ. Tuần này là thời điểm lý tưởng để thiết lập các mục tiêu tài chính dài hạn, rà soát các khoản nợ hoặc xem xét lại chiến lược tiết kiệm.

Trong tuần, con giáp Hợi cũng cần lưu ý đến vấn đề sức khỏe. Đừng phớt lờ những khó chịu nhỏ vì đây có thể là những tín hiệu cảnh báo.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Xem ngày giờ tuần mới 28/9 - 4/10/2026: Những ngày đẹp và khung giờ thuận lợi để khởi sự công việc tài lộc GĐXH - Tuần từ 28/9 - 4/10/2026 có nhiều ngày được chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đánh giá thuận lợi cho các công việc như khai trương, động thổ, xuất hành và khởi sự. Cùng tham khảo để chủ động sắp xếp công việc trong tuần.



