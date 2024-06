Cô gái 15 tuổi bị bán vào ‘động’ massage trá hình

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra về tội mua bán người.



Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Tiến Thành (SN 2001, trú tại xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Ngô Xuân Tuấn (SN 2004, trú tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang); Lê Đức Mạnh (SN 2006, ở xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Văn Phong (SN 1988, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) và Trần Công Chất (SN 1988, ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội)

Trước đó, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận hồ sơ vụ việc do Công an TP Bắc Giang chuyển đơn tố giác của chị M về việc cháu gái chị tên là N (chưa đủ 15 tuổi) bị các đối tượng bán cho các cơ sở kinh doanh karaoke và massage trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khi cháu N không muốn làm tại cơ sở massage, các đối tượng đã thông tin cho người thân của cháu mang tiền đến chuộc người. Cháu N sau đó đã được đón về nhà và đến cơ quan công an tố giác vụ việc.

Quá trình điều tra xác định, từ khoảng đầu năm 2023 đến nay, Nguyễn Tiến Thành làm công việc tuyển các nữ nhân viên rót bia tại các quán karaoke xung quanh khu vực ngã tư Nhổn bằng cách đăng bài lên mạng xã hội Facebook. Thành thuê phòng trọ tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm để cho mình và nhóm Ngô Xuân Tuấn, Lê Đức Mạnh ở cùng nhằm quản lý các nhân viên nữ. Ngày 11/4, cháu N có nhắn tin xin Thành vào làm công việc này. Thành đồng ý và nhắn Tuấn, Mạnh đi Bắc Giang để đón cháu N về phòng trọ.

Quá trình ở đây, N có đi chơi với nhóm Thành, vay 10 triệu đồng để mua điện thoại di động.





Đối tượng Thành bị bắt (ảnh tư liệu).

Trong một lần N nói với “nữ đồng nghiệp” là sẽ bỏ trốn, không làm công việc này nữa. Nữ nhân viên này nói lại với Mạnh, đối tượng này đã nói lại với Thành.

Biết sự việc, Thành đã gọi cả nhóm nhân viên lại và đánh cháu N, rồi gọi cho một nhân viên cũ ở Thanh Hóa hỏi có cần nhân viên không. Biết cơ sở kinh doanh karaoke này tuyển người, cả nhóm đã đưa N vào Thanh Hóa. Tuy nhiên, khi vào đây, do cháu N chưa đủ 18 tuổi nên cơ sở này không nhận.

Thấy vậy Thành đã đăng lên mạng xã hội Facebook thông tin là có nữ nhân viên nợ 40 triệu đồng “có ai đón không”. Thấy thông tin này, Trần Minh Chất đã liên lạc với nhóm Thành, xin bớt 1 triệu đồng tiền taxi và thanh toán số tiền 39 triệu đồng còn lại để đón N về cơ sở kinh doanh massage của mình ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Đến ngày 2/5, do không chịu được áp lực làm việc nên N đã gọi điện thoại cho người thân đến đón mình về và trình báo cơ quan công an.