Đàn ông có 2 đặc điểm này thường sở hữu nền tảng sức khỏe tốt hơn, nếu có một cũng là tín hiệu đáng mừng
GĐXH - Không phải tuổi thọ chỉ phụ thuộc vào gen hay may mắn. Các chuyên gia cho rằng nhiều dấu hiệu bên ngoài có thể phần nào phản ánh tình trạng sức khỏe bên trong cơ thể. Với nam giới, nếu sở hữu một trong hai đặc điểm dưới đây, đó có thể là tín hiệu tích cực cho vấn đề sức khỏe.
Chỉ nhìn ngoại hình có thể đoán được sức khỏe?
Nhiều người cho rằng tuổi thọ hoàn toàn do di truyền hoặc phụ thuộc vào việc chăm sóc sức khỏe khi lớn tuổi. Trên thực tế, các chuyên gia cho biết nhiều đặc điểm của cơ thể có thể phản ánh phần nào nền tảng sức khỏe của một người - tình trạng hoạt động của tim, phổi, hệ cơ xương và quá trình trao đổi chất.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa chỉ cần nhìn hình dáng bên ngoài là có thể dự đoán chính xác tuổi thọ. Những dấu hiệu này chỉ mang tính tham khảo và cần được đánh giá cùng các yếu tố như chế độ ăn uống, vận động, bệnh nền và lối sống.
2 đặc điểm của người đàn ông sở hữu nền tảng sức khỏe tốt
1. Dung tích phổi tốt - nền tảng của một cơ thể khỏe mạnh
Một trong những chỉ số phản ánh sức khỏe của nam giới là dung tích phổi.
Dung tích phổi càng tốt, khả năng đưa oxy đến các cơ quan càng hiệu quả. Điều này giúp tim hoạt động nhẹ nhàng hơn, tăng sức bền khi vận động và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.
Nhiều nghiên cứu cho thấy chức năng hô hấp suy giảm có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính và tử vong sớm cao hơn.
Những người có hệ tim phổi khỏe mạnh thường ít gặp tình trạng hụt hơi khi leo cầu thang, đi bộ nhanh hoặc vận động vừa phải. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy cơ thể vẫn duy trì khả năng thích nghi tốt với tuổi tác.
2. Khối cơ khỏe mạnh, đặc biệt là sức mạnh bàn tay
Theo các chuyên gia, điều đáng quan tâm hơn không phải kích thước của bàn tay to lớn mà là sức mạnh cơ bắp, đặc biệt là lực bóp tay.
Nhiều nghiên cứu cho thấy lực bóp tay là một chỉ số đơn giản nhưng có thể phản ánh sức khỏe tổng thể, khối lượng cơ và nguy cơ suy giảm chức năng ở người lớn tuổi.
Nam giới duy trì được khối cơ tốt thường có:
Thể lực dẻo dai hơn.
Khả năng vận động tốt hơn.
Ít nguy cơ té ngã khi lớn tuổi.
Quá trình trao đổi chất hiệu quả hơn.
Ngược lại, khi cơ bắp suy giảm nhanh theo tuổi tác, nguy cơ mắc bệnh mạn tính và giảm chất lượng cuộc sống cũng tăng lên.
Đàn ông không có 2 đặc điểm trên cũng đừng quá lo lắng
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng những yếu tố bẩm sinh chỉ chiếm một phần nhỏ. Điều quyết định sức khỏe lâu dài vẫn là thói quen sống hằng ngày.
Duy trì vận động đều đặn
Không cần tập luyện quá sức. Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc tập thái cực quyền khoảng 30 phút mỗi ngày đều giúp cải thiện chức năng tim phổi.
Ngủ đủ và hạn chế thức khuya
Ngủ từ 7-8 giờ mỗi đêm, hạn chế thức sau 23 giờ và giảm thời gian ngồi liên tục sẽ giúp cơ thể có thời gian phục hồi, đồng thời hỗ trợ quá trình trao đổi chất.
Ăn uống cân bằng
Ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, cá và nguồn protein chất lượng. Đồng thời hạn chế thực phẩm nhiều đường, muối, chất béo bão hòa, rượu bia và thuốc lá.
Điều quan trọng hơn cả là duy trì lối sống lành mạnh
Không có đặc điểm nào trên cơ thể có thể khẳng định chắc chắn một người sẽ sống thọ hay đoản thọ. Tuy nhiên, việc duy trì chức năng tim phổi tốt, bảo vệ khối cơ và xây dựng lối sống khoa học sẽ góp phần giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính và nâng cao chất lượng cuộc sống khi tuổi tác tăng lên.
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