Muốn sống khỏe, sống thọ: Đừng để 4 món ăn qua đêm làm tăng nguy cơ gây bệnh
GĐXH - Thức ăn thừa nếu lưu trữ hoặc hâm nóng không đúng cách sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Về lâu dài, những thói quen ăn uống thiếu khoa học này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tuổi thọ.
Bí quyết sống thọ: Thức ăn thừa ăn không đúng cách có thể rút ngắn tuổi thọ
Tiết kiệm thức ăn là thói quen phổ biến trong nhiều gia đình Việt. Sau mỗi bữa ăn, phần thực phẩm còn lại thường được cất vào tủ lạnh để sử dụng vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, thức ăn thừa nếu không được bảo quản đúng cách có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong quá trình ăn uống, việc sử dụng đũa, muỗng hoặc các dụng cụ gắp thức ăn nhiều lần có thể khiến vi sinh vật từ môi trường bên ngoài xâm nhập vào thực phẩm. Khi để ở nhiệt độ phòng quá lâu hoặc bảo quản không phù hợp, số lượng vi khuẩn có thể tăng lên đáng kể, làm gia tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm và các vấn đề sức khỏe khác.
Bên cạnh đó, việc hâm nóng thức ăn nhiều lần không chỉ làm giảm hương vị mà còn khiến một phần vitamin và dưỡng chất bị thất thoát. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên chế biến lượng thực phẩm vừa đủ cho nhu cầu sử dụng, đồng thời bảo quản và tái sử dụng thức ăn thừa đúng cách để hạn chế rủi ro cho sức khỏe.
4 món không nên ăn nếu để qua đêm để sống thọ
Rau lá xanh
Các loại rau lá xanh chứa hàm lượng nitrat tương đối cao. Sau khi nấu chín và để trong thời gian dài, vi khuẩn có thể chuyển hóa nitrat thành nitrit - hợp chất không có lợi cho sức khỏe nếu tích tụ với lượng lớn.
Đáng lưu ý, quá trình này vẫn có thể tiếp diễn dù thực phẩm được bảo quản trong tủ lạnh.
Hải sản
Hải sản là nhóm thực phẩm rất dễ hư hỏng do chứa nhiều protein và các hợp chất dễ phân hủy.
Ngay cả khi được bảo quản lạnh, protein trong hải sản vẫn có thể bị biến đổi, đồng thời tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Điều này làm tăng nguy cơ dị ứng hoặc rối loạn tiêu hóa khi sử dụng lại sau thời gian dài.
Trứng chưa chín kỹ
Khác với trứng luộc chín hoàn toàn, các món trứng lòng đào hoặc trứng chưa được nấu chín kỹ có nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn.
Những món như trứng lòng đào, trứng ngâm tương hoặc các loại trứng còn lòng đỏ lỏng không nên bảo quản qua đêm vì vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh chóng trong môi trường giàu dinh dưỡng này.
Các món ăn từ nấm, mộc nhĩ
Nấm, mộc nhĩ là thực phẩm giàu protein nhưng cũng rất dễ biến chất sau khi chế biến.
Khi để quá lâu, đặc biệt trong điều kiện bảo quản không phù hợp, các hợp chất trong nấm có thể bị phân hủy, làm giảm chất lượng thực phẩm và tăng nguy cơ gây khó chịu cho hệ tiêu hóa.
Người Việt nên ăn thế nào để sống thọ?
Để hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm, các chuyên gia khuyến cáo nên nấu lượng thức ăn vừa đủ cho mỗi bữa, ưu tiên sử dụng thực phẩm tươi mới và hạn chế tối đa việc tích trữ thức ăn đã chế biến.
Trong trường hợp bắt buộc phải bảo quản thức ăn thừa, cần cho thực phẩm vào hộp sạch có nắp đậy kín, làm lạnh sớm sau khi nguội và không để chung với thực phẩm sống. Thời gian bảo quản tốt nhất thường không nên kéo dài quá 1-2 ngày.
Bên cạnh đó, trước khi sử dụng lại, cần hâm nóng thực phẩm đúng cách để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Duy trì thói quen ăn uống an toàn, ưu tiên thực phẩm tươi và hạn chế sử dụng thức ăn để qua đêm không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ kéo dài tuổi thọ.
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