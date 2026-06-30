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Người sống thọ thường không có 4 biểu hiện này khi thức dậy sau tuổi 60

Thứ ba, 08:47 30/06/2026 | Sống khỏe
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
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GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy sức khỏe và tuổi thọ có thể được phản ánh qua những biểu hiện xuất hiện ngay sau khi thức dậy.

Với người sau 60 tuổi, nếu mỗi sáng không gặp 4 dấu hiệu dưới đây, đó có thể là tín hiệu cho thấy cơ thể vẫn duy trì trạng thái khỏe mạnh, các cơ quan quan trọng hoạt động tương đối ổn định và có khả năng sống thọ thêm nhiều năm nữa.

Người sống thọ thường không có 4 biểu hiện này khi thức dậy sau tuổi 60 - Ảnh 1.
Người sống thọ thường không có 4 biểu hiện này khi thức dậy sau tuổi 60 - Ảnh 1.6 thói quen đơn giản giúp người trên 60 tuổi sống thọ

GĐXH - Người sau tuổi 60 muốn sống thọ không chỉ cần chăm sóc sức khỏe mà còn phải xây dựng một lối sống cân bằng về cả thể chất lẫn tinh thần.

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