Người sống thọ thường không có 4 biểu hiện này khi thức dậy sau tuổi 60
GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy sức khỏe và tuổi thọ có thể được phản ánh qua những biểu hiện xuất hiện ngay sau khi thức dậy.
Với người sau 60 tuổi, nếu mỗi sáng không gặp 4 dấu hiệu dưới đây, đó có thể là tín hiệu cho thấy cơ thể vẫn duy trì trạng thái khỏe mạnh, các cơ quan quan trọng hoạt động tương đối ổn định và có khả năng sống thọ thêm nhiều năm nữa.
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