Người sống thọ thường không có 4 biểu hiện này khi thức dậy sau tuổi 60

Với người sau 60 tuổi, nếu mỗi sáng không gặp 4 dấu hiệu dưới đây, đó có thể là tín hiệu cho thấy cơ thể vẫn duy trì trạng thái khỏe mạnh, các cơ quan quan trọng hoạt động tương đối ổn định và có khả năng sống thọ thêm nhiều năm nữa.

6 thói quen đơn giản giúp người trên 60 tuổi sống thọ GĐXH - Người sau tuổi 60 muốn sống thọ không chỉ cần chăm sóc sức khỏe mà còn phải xây dựng một lối sống cân bằng về cả thể chất lẫn tinh thần.