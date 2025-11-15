Cô gái 1m46 lấy chồng cao gần 1m9, chú rể làm điều đặc biệt suốt hôn lễ

Hẹn hò sau 3 lần gặp mặt

Đoạn video ghi lại cảnh tượng cô dâu, chú rể ở Vĩnh Long cùng nhau đi từng bàn tiệc, cảm ơn khách mời đến dự hôn lễ của mình thu hút 2,6 triệu lượt xem và hơn 30.000 lượt “thả tim” trên TikTok chỉ sau vài ngày đăng tải.

Khoảnh khắc gây ấn tượng nhất trong đoạn video là cảnh chú rể cầm theo chiếc ghế gỗ, để cô dâu đứng lên mỗi khi đến chào bàn khách mời. Hành động dễ thương ấy xuất phát từ sự chênh lệch chiều cao quá rõ ràng giữa cô dâu, chú rể.

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận dễ thương: “Cô dâu đứng cạnh chú rể giống như em bé đang đứng cạnh người hùng của mình vậy”; “Đúng là quy luật bù trừ, ông tơ bà nguyệt thật khéo xe duyên”; “Chưa biết sau này thế nào chứ giờ là thấy chú rể yêu thương, chiều chuộng cô dâu lắm đó. Nhìn anh ấy kiên trì xách theo cái ghế trong suốt buổi tiệc là rõ rồi”...

Theo tìm hiểu, cô dâu, chú rể trong đoạn video là Kim Xuyến (SN 2002) và Thanh Duy (SN 2004, cùng quê Vĩnh Long). Phía sau khoảnh khắc dễ thương này là câu chuyện tình yêu đầy thú vị của cặp đôi.

Xuyến kể, cặp đôi quen biết nhau vào năm 2025 khi cùng làm chung công ty. Dù từng chạm mặt nhau ở chỗ làm nhưng vì e ngại nên không ai chủ động chào hỏi.

Tháng 7/2025, Thanh Duy nghỉ việc. Anh mới nhắn tin cho Xuyến thổ lộ lòng mình.

“Chúng tôi chính thức hẹn hò sau 3 lần gặp mặt. Lần gặp đầu tiên, tôi bỡ ngỡ khi bản thân thấp lùn (1m46), còn anh ấy quá cao (gần 1m9). Lần thứ hai gặp, tôi cảm nhận rõ tính tình anh thẳng thắn, cách nói chuyện chân thật, dễ thương.

Lần gặp thứ ba, tôi nhận ra chàng trai này luôn biết cách khiến mình vui vẻ. Tôi biết, mình đã rung động” Xuyến nói.

Cặp đôi có chuyện tình yêu "thần tốc"

Như bao cặp đôi khác, tình yêu của Kim Xuyến và Thanh Duy được vun vén qua những buổi hẹn hò, những tin nhắn quan tâm, sẻ chia mọi điều trong cuộc sống.

Mỗi khi cùng nhau ra ngoài, cặp đôi luôn gây chú ý vì sự chênh lệch chiều cao. Nhiều người hiểu lầm Thanh Duy đang dẫn em gái nhỏ đi chơi dù anh kém Kim Xuyến 2 tuổi.

“Anh ấy cậy mình cao hơn nên thường xoa đầu tôi như em bé. Yêu anh, tôi thường được cõng hoặc ẵm bồng nên có cảm giác được nuông chiều.

Anh quan tâm tôi từng chút một, không bao giờ để tôi khóc. Hễ tôi giận là anh sang tận nhà dỗ dành. Ở bên anh, tôi hầu như không phải làm việc gì cả”, Xuyến kể.

Sau thời gian ngắn quen biết, Thanh Duy đưa Kim Xuyến về ra mắt. Bố mẹ Duy có chút ngần ngại về sự chênh lệch chiều cao giữa hai người. Tuy nhiên, Duy khẳng định: “Chiều cao không quan trọng, chỉ cần chúng con thật lòng yêu thương nhau và thấy hạnh phúc là được”.

Nhờ sự kiên định của mình, cặp đôi thành công thuyết phục hai bên gia đình. Họ tổ chức đ ám cưới , chính thức về chung một nhà vào ngày 8/11 vừa qua.

Đám cưới thú vị

Ngày chụp ảnh cưới trở thành kỷ niệm khó quên của Kim Xuyến. Dù đã đi đôi giày cao 12cm, cô vẫn phải đứng lên một chiếc ghế cao để trông tương xứng với chú rể.

Cặp đôi mất khá nhiều thời gian để hoàn thành bộ ảnh cưới do khó khăn trong tạo dáng và chỉnh ghế hỗ trợ cô dâu. Thợ chụp ảnh cưới cùng ê kíp phải thốt lên: “Nhiều năm làm nghề chưa bao giờ gặp cảnh này. Chụp ảnh cưới 2 tiếng nhưng chắc nhớ cặp đôi này đến già”.

Kim Xuyến đứng trên một chiếc ghế cao để có tấm ảnh cưới tương xứng

Công đoạn chọn áo dài và váy cưới cũng khá nhọc nhằn, Kim Xuyến phải thử đi thử lại mới chọn được bộ váy vừa người. Ngược lại, Thanh Duy dễ dàng chọn được trang phục ưng ý vì có dáng dấp cao ráo.

Ngày cưới, Kim Xuyến tiếp tục chọn cho mình đôi giày cao gót để không quá chênh lệch chiều cao so với chú rể. Dẫu vậy, cô vẫn thấp hơn chồng “gần 2 cái đầu”.

“Trong cả đám cưới ở nhà trai lẫn nhà gái, tay chồng tôi dính liền với chiếc ghế gỗ. Không cần ai nhắc, anh tự kiếm ghế rồi xách theo để tôi đứng lên lúc thắp hương gia tiên, làm lễ trên sân khấu...

Lúc đi bàn tiếp khách, tôi quá đau chân nên phải đi dép lê thay vì đôi giày cao gót. Dừng chân ở bàn nào, anh cũng kê ghế rồi đỡ tôi đứng lên ghế để chào hỏi khách khứa. Mọi người thấy vậy thì cười và bảo chồng rất thương tôi”, Kim Xuyến kể.

Trong ngày vui, điều cô dâu Vĩnh Long nghe được nhiều nhất là lời nhận xét của mọi người về sự chênh lệch chiều cao. Người thì nhận xét “ông trời khéo xe duyên”, người lại nói “Kim Xuyến khéo chọn chồng để cải thiện chiều cao cho con cái sau này”...

Riêng cô nàng thấy hạnh phúc và ấm áp khi có người chồng thương yêu mình hết lòng, sẵn sàng xách ghế theo để cô có những tấm hình đẹp nhất trong ngày cưới.

Hiện tại, cặp đôi sống và làm việc tại quê nhà Vĩnh Long. Căn nhà nhỏ được họ sắp xếp hợp lý để không ai gặp khó khăn trong sinh hoạt do sự chênh lệch chiều cao mang lại.