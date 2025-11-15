Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Cô gái 1m46 lấy chồng cao gần 1m9, chú rể làm điều đặc biệt suốt hôn lễ

Thứ bảy, 10:44 15/11/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Cảnh tượng chú rể cao gần 1m9 xách chiếc ghế gỗ lẽo đẽo theo sau cô dâu đi từng bàn tiệc cảm ơn khách mời khiến người xem thích thú.

Hẹn hò sau 3 lần gặp mặt

Đoạn video ghi lại cảnh tượng cô dâu, chú rể ở Vĩnh Long cùng nhau đi từng bàn tiệc, cảm ơn khách mời đến dự hôn lễ của mình thu hút 2,6 triệu lượt xem và hơn 30.000 lượt “thả tim” trên TikTok chỉ sau vài ngày đăng tải.

Khoảnh khắc gây ấn tượng nhất trong đoạn video là cảnh chú rể cầm theo chiếc ghế gỗ, để cô dâu đứng lên mỗi khi đến chào bàn khách mời. Hành động dễ thương ấy xuất phát từ sự chênh lệch chiều cao quá rõ ràng giữa cô dâu, chú rể.

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận dễ thương: “Cô dâu đứng cạnh chú rể giống như em bé đang đứng cạnh người hùng của mình vậy”; “Đúng là quy luật bù trừ, ông tơ bà nguyệt thật khéo xe duyên”; “Chưa biết sau này thế nào chứ giờ là thấy chú rể yêu thương, chiều chuộng cô dâu lắm đó. Nhìn anh ấy kiên trì xách theo cái ghế trong suốt buổi tiệc là rõ rồi”...

Theo tìm hiểu, cô dâu, chú rể trong đoạn video là Kim Xuyến (SN 2002) và Thanh Duy (SN 2004, cùng quê Vĩnh Long). Phía sau khoảnh khắc dễ thương này là câu chuyện tình yêu đầy thú vị của cặp đôi.

Xuyến kể, cặp đôi quen biết nhau vào năm 2025 khi cùng làm chung công ty. Dù từng chạm mặt nhau ở chỗ làm nhưng vì e ngại nên không ai chủ động chào hỏi.

Tháng 7/2025, Thanh Duy nghỉ việc. Anh mới nhắn tin cho Xuyến thổ lộ lòng mình.

“Chúng tôi chính thức hẹn hò sau 3 lần gặp mặt. Lần gặp đầu tiên, tôi bỡ ngỡ khi bản thân thấp lùn (1m46), còn anh ấy quá cao (gần 1m9). Lần thứ hai gặp, tôi cảm nhận rõ tính tình anh thẳng thắn, cách nói chuyện chân thật, dễ thương.

Lần gặp thứ ba, tôi nhận ra chàng trai này luôn biết cách khiến mình vui vẻ. Tôi biết, mình đã rung động” Xuyến nói.

Cô gái 1m46 lấy chồng cao gần 1m9, chú rể làm điều đặc biệt suốt hôn lễ - Ảnh 1.

Cặp đôi có chuyện tình yêu "thần tốc"

Như bao cặp đôi khác, tình yêu của Kim Xuyến và Thanh Duy được vun vén qua những buổi hẹn hò, những tin nhắn quan tâm, sẻ chia mọi điều trong cuộc sống.

Mỗi khi cùng nhau ra ngoài, cặp đôi luôn gây chú ý vì sự chênh lệch chiều cao. Nhiều người hiểu lầm Thanh Duy đang dẫn em gái nhỏ đi chơi dù anh kém Kim Xuyến 2 tuổi.

“Anh ấy cậy mình cao hơn nên thường xoa đầu tôi như em bé. Yêu anh, tôi thường được cõng hoặc ẵm bồng nên có cảm giác được nuông chiều.

Anh quan tâm tôi từng chút một, không bao giờ để tôi khóc. Hễ tôi giận là anh sang tận nhà dỗ dành. Ở bên anh, tôi hầu như không phải làm việc gì cả”, Xuyến kể.

Sau thời gian ngắn quen biết, Thanh Duy đưa Kim Xuyến về ra mắt. Bố mẹ Duy có chút ngần ngại về sự chênh lệch chiều cao giữa hai người. Tuy nhiên, Duy khẳng định: “Chiều cao không quan trọng, chỉ cần chúng con thật lòng yêu thương nhau và thấy hạnh phúc là được”.

Nhờ sự kiên định của mình, cặp đôi thành công thuyết phục hai bên gia đình. Họ tổ chức đ ám cưới , chính thức về chung một nhà vào ngày 8/11 vừa qua.

Đám cưới thú vị

Ngày chụp ảnh cưới trở thành kỷ niệm khó quên của Kim Xuyến. Dù đã đi đôi giày cao 12cm, cô vẫn phải đứng lên một chiếc ghế cao để trông tương xứng với chú rể.

Cặp đôi mất khá nhiều thời gian để hoàn thành bộ ảnh cưới do khó khăn trong tạo dáng và chỉnh ghế hỗ trợ cô dâu. Thợ chụp ảnh cưới cùng ê kíp phải thốt lên: “Nhiều năm làm nghề chưa bao giờ gặp cảnh này. Chụp ảnh cưới 2 tiếng nhưng chắc nhớ cặp đôi này đến già”.

Cô gái 1m46 lấy chồng cao gần 1m9, chú rể làm điều đặc biệt suốt hôn lễ - Ảnh 2.

Kim Xuyến đứng trên một chiếc ghế cao để có tấm ảnh cưới tương xứng

Công đoạn chọn áo dài và váy cưới cũng khá nhọc nhằn, Kim Xuyến phải thử đi thử lại mới chọn được bộ váy vừa người. Ngược lại, Thanh Duy dễ dàng chọn được trang phục ưng ý vì có dáng dấp cao ráo.

Ngày cưới, Kim Xuyến tiếp tục chọn cho mình đôi giày cao gót để không quá chênh lệch chiều cao so với chú rể. Dẫu vậy, cô vẫn thấp hơn chồng “gần 2 cái đầu”.

“Trong cả đám cưới ở nhà trai lẫn nhà gái, tay chồng tôi dính liền với chiếc ghế gỗ. Không cần ai nhắc, anh tự kiếm ghế rồi xách theo để tôi đứng lên lúc thắp hương gia tiên, làm lễ trên sân khấu...

Lúc đi bàn tiếp khách, tôi quá đau chân nên phải đi dép lê thay vì đôi giày cao gót. Dừng chân ở bàn nào, anh cũng kê ghế rồi đỡ tôi đứng lên ghế để chào hỏi khách khứa. Mọi người thấy vậy thì cười và bảo chồng rất thương tôi”, Kim Xuyến kể.

Trong ngày vui, điều cô dâu Vĩnh Long nghe được nhiều nhất là lời nhận xét của mọi người về sự chênh lệch chiều cao. Người thì nhận xét “ông trời khéo xe duyên”, người lại nói “Kim Xuyến khéo chọn chồng để cải thiện chiều cao cho con cái sau này”...

Riêng cô nàng thấy hạnh phúc và ấm áp khi có người chồng thương yêu mình hết lòng, sẵn sàng xách ghế theo để cô có những tấm hình đẹp nhất trong ngày cưới.

Hiện tại, cặp đôi sống và làm việc tại quê nhà Vĩnh Long. Căn nhà nhỏ được họ sắp xếp hợp lý để không ai gặp khó khăn trong sinh hoạt do sự chênh lệch chiều cao mang lại.

Thanh Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Tôi bị bố vợ chê "bất tài" dù kiếm 25–30 triệu/tháng nhưng ông không biết tôi đang sống nhẹ nhõm nhất

Tôi bị bố vợ chê "bất tài" dù kiếm 25–30 triệu/tháng nhưng ông không biết tôi đang sống nhẹ nhõm nhất

Gia đình - 2 giờ trước

Lương tôi không cao nhưng tôi về nhà đúng giờ, về với gia đình. Với tôi, như vậy đã là thành tựu.

Cha lặn lội đi 900km mở quán ăn chỉ vì câu nói 'bâng quơ' của con gái

Cha lặn lội đi 900km mở quán ăn chỉ vì câu nói 'bâng quơ' của con gái

Gia đình - 3 giờ trước

Câu chuyện cảm động về người cha yêu thương con hết mực đã làm lay động hàng triệu trái tim.

4 sai lầm lớn nhất sau nghỉ hưu khiến sức khỏe và tiền bạc đều cạn

4 sai lầm lớn nhất sau nghỉ hưu khiến sức khỏe và tiền bạc đều cạn

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Nghỉ hưu không phải lúc nào cũng an nhàn. Người U60 cần tránh 4 thói quen nguy hiểm để giữ vững tài chính, sức khỏe và tận hưởng tuổi già bình yên.

Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Bạn có tin rằng, một lời nói của cha mẹ có thể thay đổi tương lai con mình?. Thực tế cho thấy, lời nói của tích cực của cha mẹ đã giúp con thành công và ngược lại, lời nói tiêu cực đã lại chặn đứng tương lai một đứa trẻ.

85 tuổi, tỷ phú vẫn chọn vào viện dưỡng lão sống vì một lý do khiến ai cũng suy ngẫm

85 tuổi, tỷ phú vẫn chọn vào viện dưỡng lão sống vì một lý do khiến ai cũng suy ngẫm

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, ông vẫn chủ động chuyển vào sống trong viện dưỡng lão, và lý do phía sau khiến nhiều người phải thay đổi cách nhìn.

Sau khi nghỉ hưu, người thực sự khôn ngoan và tài giỏi sẽ làm tốt 10 điều này

Sau khi nghỉ hưu, người thực sự khôn ngoan và tài giỏi sẽ làm tốt 10 điều này

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, bạn có thể chọn sống một cuộc đời nhàn rỗi, hoặc bạn có thể chọn sống một cuộc đời tự chủ, hạnh phúc.

Các cung hoàng đạo nữ sợ kết hôn: Thà độc thân còn hơn cưới nhầm

Các cung hoàng đạo nữ sợ kết hôn: Thà độc thân còn hơn cưới nhầm

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều cô gái xem hôn nhân là "nấm mồ của tình yêu". Khám phá 3 cung hoàng đạo nữ sợ kết hôn nhất vì họ coi tự do và bản thân quan trọng hơn mọi thứ.

Mua nhà chung với bạn thân: Hạnh phúc chưa thấy đâu, tình bạn đã tan nát

Mua nhà chung với bạn thân: Hạnh phúc chưa thấy đâu, tình bạn đã tan nát

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Mua nhà chung với bạn thân tưởng là cách tiết kiệm và an cư nhanh chóng, nhưng khi lợi ích không song hành, mối quan hệ dễ rơi vào bế tắc.

Bí quyết nghỉ hưu thoải mái ở tuổi 38: Cặp vợ chồng cắt 2 khoản chi 'ngầm' ai cũng đang lãng phí

Bí quyết nghỉ hưu thoải mái ở tuổi 38: Cặp vợ chồng cắt 2 khoản chi 'ngầm' ai cũng đang lãng phí

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Họ chứng minh rằng, nghỉ hưu sớm không chỉ là giấc mơ xa vời mà hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu bạn biết kiểm soát hai khoản chi tiêu "ngầm" ngốn nhiều tiền nhất.

Chú rể Thanh Hóa đem 8 gánh lễ vật đi hỏi cưới gây sốt cộng đồng mạng

Chú rể Thanh Hóa đem 8 gánh lễ vật đi hỏi cưới gây sốt cộng đồng mạng

Gia đình - 1 ngày trước

Vào ngày ăn hỏi, chú rể Thanh Hóa cùng đoàn nhà trai đem sang nhà gái 8 gánh lễ vật gồm: trầu cau, cá, dừa, gạo, bánh trái... Ngoài ra, phần lễ còn có 25 triệu đồng tiền mặt và 140 chiếc bánh chưng.

Xem nhiều

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Chuyện vợ chồng

Lời nói ấy khiến cô bất ngờ.

Sau khi nghỉ hưu, người thực sự khôn ngoan và tài giỏi sẽ làm tốt 10 điều này

Sau khi nghỉ hưu, người thực sự khôn ngoan và tài giỏi sẽ làm tốt 10 điều này

Gia đình
85 tuổi, tỷ phú vẫn chọn vào viện dưỡng lão sống vì một lý do khiến ai cũng suy ngẫm

85 tuổi, tỷ phú vẫn chọn vào viện dưỡng lão sống vì một lý do khiến ai cũng suy ngẫm

Gia đình
Top cung hoàng đạo nam thiếu tinh tế

Top cung hoàng đạo nam thiếu tinh tế

Gia đình
12 năm chăm bố mẹ già không bằng đôi giày em trai tặng: Người con hiếu thảo quyết định ra đi

12 năm chăm bố mẹ già không bằng đôi giày em trai tặng: Người con hiếu thảo quyết định ra đi

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top