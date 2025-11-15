Cha lặn lội đi 900km mở quán ăn chỉ vì câu nói 'bâng quơ' của con gái
Câu chuyện cảm động về người cha yêu thương con hết mực đã làm lay động hàng triệu trái tim.
Một cô gái ở Thiên Tân (Trung Quốc) sau khi vào đại học đã than thở với bố: "Cơm ở trường chẳng có mùi vị của nhà mình". Câu nói tưởng chừng bâng quơ ấy lại khiến người cha ghi nhớ trong lòng.
Không ngờ, ông liền xin nghỉ việc, vượt hơn 900km từ Thiên Tân đến Cát Lâm, mở một quầy bán món cơm rang mà con gái thích nhất ngay trước cổng trường của con, trang 163 đưa tin.
Truyền thông địa phương đưa tin, tại con phố ẩm thực nhỏ cạnh cổng trường Đại học Sư phạm Cát Lâm, xuất hiện một quầy hàng đặc biệt mang tên "cơm rang xẻng lớn". Chủ quán là đầu bếp họ Lý, người đã bỏ việc, vượt gần 900km chỉ vì một câu nói của con gái: "Con nhớ hương vị của nhà mình".
Con gái ông hiện là sinh viên năm hai và trước đó cuộc sống của họ không hề dễ dàng. Vài năm trước, vợ ông Lý mắc bệnh bạch cầu. Ông đã bán nhà, tiêu hết 1,2 triệu NDT (4,4 tỷ đồng) tiền tích góp để chạy chữa, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được vợ bên mình.
Từ đó, ông một mình nuôi con khôn lớn, phải làm việc cật lực kiếm tiền nên ít có thời gian ở bên con. Có lẽ chính vì thế mà khi nghe con nói “cơm ở trường không có vị nhà”, ông cảm thấy đau lòng. Nghĩ một hồi, ông quyết định đóng cửa hàng ở Thiên Tân và đến ở gần con.
Ông thuê một căn phòng nhỏ cách trường không xa. Sau đó, ông mua một chiếc xe bán đồ ăn cũ và mất 3 ngày để cải tạo lại nó. Nhưng ngày đầu mở bán hồi tháng 10 vừa qua, không được suôn sẻ như mong đợi. Ông chỉ bán được 7 suất, thu về chưa đến 70 NDT (259.000 đồng).
Thương bố, người con gái viết câu chuyện gia đình lên diễn đàn của trường, đăng ảnh người bố tóc đã điểm bạc đang cặm cụi bên xe hàng. Bài đăng lập tức "gây bão".
Sáng hôm sau, sinh viên xếp hàng dài hàng chục mét, không ít dân địa phương mang dưa muối tự làm đến tặng.
Ngày hôm đó, ông bận rộn từ sáng đến 20h, tay mỏi rã rời nhưng vô cùng hạnh phúc. Doanh thu hôm ấy gấp 20 lần ngày đầu tiên.
Ông Lý giữ uy tín bằng cách đăng ảnh nguyên liệu sạch hàng ngày kèm lời nhắn: "Thương hiệu mang tên con gái, không thể làm con xấu hổ".
Một người dùng mạng bình luận: "Thực ra mọi người ăn không phải là cơm, mà là sự ấm áp khi được ai đó đặt trong tim".
Cách người cha thể hiện tình yêu trực tiếp, chân thành và ấm áp, chính là hương vị đẹp nhất của cuộc sống này.
4 sai lầm lớn nhất sau nghỉ hưu khiến sức khỏe và tiền bạc đều cạnGia đình - 12 giờ trước
GĐXH - Nghỉ hưu không phải lúc nào cũng an nhàn. Người U60 cần tránh 4 thói quen nguy hiểm để giữ vững tài chính, sức khỏe và tận hưởng tuổi già bình yên.
Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều nàyNuôi dạy con - 16 giờ trước
GĐXH - Bạn có tin rằng, một lời nói của cha mẹ có thể thay đổi tương lai con mình?. Thực tế cho thấy, lời nói của tích cực của cha mẹ đã giúp con thành công và ngược lại, lời nói tiêu cực đã lại chặn đứng tương lai một đứa trẻ.
85 tuổi, tỷ phú vẫn chọn vào viện dưỡng lão sống vì một lý do khiến ai cũng suy ngẫmGia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, ông vẫn chủ động chuyển vào sống trong viện dưỡng lão, và lý do phía sau khiến nhiều người phải thay đổi cách nhìn.
Sau khi nghỉ hưu, người thực sự khôn ngoan và tài giỏi sẽ làm tốt 10 điều nàyGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, bạn có thể chọn sống một cuộc đời nhàn rỗi, hoặc bạn có thể chọn sống một cuộc đời tự chủ, hạnh phúc.
Các cung hoàng đạo nữ sợ kết hôn: Thà độc thân còn hơn cưới nhầmGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Nhiều cô gái xem hôn nhân là "nấm mồ của tình yêu". Khám phá 3 cung hoàng đạo nữ sợ kết hôn nhất vì họ coi tự do và bản thân quan trọng hơn mọi thứ.
Mua nhà chung với bạn thân: Hạnh phúc chưa thấy đâu, tình bạn đã tan nátGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Mua nhà chung với bạn thân tưởng là cách tiết kiệm và an cư nhanh chóng, nhưng khi lợi ích không song hành, mối quan hệ dễ rơi vào bế tắc.
Bí quyết nghỉ hưu thoải mái ở tuổi 38: Cặp vợ chồng cắt 2 khoản chi 'ngầm' ai cũng đang lãng phíGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Họ chứng minh rằng, nghỉ hưu sớm không chỉ là giấc mơ xa vời mà hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu bạn biết kiểm soát hai khoản chi tiêu "ngầm" ngốn nhiều tiền nhất.
Chú rể Thanh Hóa đem 8 gánh lễ vật đi hỏi cưới gây sốt cộng đồng mạngGia đình - 1 ngày trước
Vào ngày ăn hỏi, chú rể Thanh Hóa cùng đoàn nhà trai đem sang nhà gái 8 gánh lễ vật gồm: trầu cau, cá, dừa, gạo, bánh trái... Ngoài ra, phần lễ còn có 25 triệu đồng tiền mặt và 140 chiếc bánh chưng.
12 năm chăm bố mẹ già không bằng đôi giày em trai tặng: Người con hiếu thảo quyết định ra điGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Cho đến khi em trai tặng bố mẹ đôi giày mới, anh mới thấm thía rằng đôi khi, sự hiếu thảo chân thành lại thua thiệt trước vật chất hào nhoáng.
Top cung hoàng đạo nam thiếu tinh tếGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Với những cung hoàng đạo nam dưới đây, sự thiếu tinh tế đôi khi khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng và khó dung hòa.
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"Chuyện vợ chồng
Lời nói ấy khiến cô bất ngờ.