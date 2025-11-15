Mới nhất
Cha lặn lội đi 900km mở quán ăn chỉ vì câu nói 'bâng quơ' của con gái

Thứ bảy, 07:00 15/11/2025 | Gia đình
Câu chuyện cảm động về người cha yêu thương con hết mực đã làm lay động hàng triệu trái tim.

Một cô gái ở Thiên Tân (Trung Quốc) sau khi vào đại học đã than thở với bố: "Cơm ở trường chẳng có mùi vị của nhà mình". Câu nói tưởng chừng bâng quơ ấy lại khiến người cha ghi nhớ trong lòng.

Không ngờ, ông liền xin nghỉ việc, vượt hơn 900km từ Thiên Tân đến Cát Lâm, mở một quầy bán món cơm rang mà con gái thích nhất ngay trước cổng trường của con, trang 163 đưa tin.

Truyền thông địa phương đưa tin, tại con phố ẩm thực nhỏ cạnh cổng trường Đại học Sư phạm Cát Lâm, xuất hiện một quầy hàng đặc biệt mang tên "cơm rang xẻng lớn". Chủ quán là đầu bếp họ Lý, người đã bỏ việc, vượt gần 900km chỉ vì một câu nói của con gái: "Con nhớ hương vị của nhà mình".

Con gái ông hiện là sinh viên năm hai và trước đó cuộc sống của họ không hề dễ dàng. Vài năm trước, vợ ông Lý mắc bệnh bạch cầu. Ông đã bán nhà, tiêu hết 1,2 triệu NDT (4,4 tỷ đồng) tiền tích góp để chạy chữa, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được vợ bên mình.

Từ đó, ông một mình nuôi con khôn lớn, phải làm việc cật lực kiếm tiền nên ít có thời gian ở bên con. Có lẽ chính vì thế mà khi nghe con nói “cơm ở trường không có vị nhà”, ông cảm thấy đau lòng. Nghĩ một hồi, ông quyết định đóng cửa hàng ở Thiên Tân và đến ở gần con.

- Ảnh 2.

Người cha đến gần trường con mở quán ăn vì con nhớ hương vị cơm nhà. Ảnh: SCMP

Ông thuê một căn phòng nhỏ cách trường không xa. Sau đó, ông mua một chiếc xe bán đồ ăn cũ và mất 3 ngày để cải tạo lại nó. Nhưng ngày đầu mở bán hồi tháng 10 vừa qua, không được suôn sẻ như mong đợi. Ông chỉ bán được 7 suất, thu về chưa đến 70 NDT (259.000 đồng).

Thương bố, người con gái viết câu chuyện gia đình lên diễn đàn của trường, đăng ảnh người bố tóc đã điểm bạc đang cặm cụi bên xe hàng. Bài đăng lập tức "gây bão".

Sáng hôm sau, sinh viên xếp hàng dài hàng chục mét, không ít dân địa phương mang dưa muối tự làm đến tặng.

Ngày hôm đó, ông bận rộn từ sáng đến 20h, tay mỏi rã rời nhưng vô cùng hạnh phúc. Doanh thu hôm ấy gấp 20 lần ngày đầu tiên.

Ông Lý giữ uy tín bằng cách đăng ảnh nguyên liệu sạch hàng ngày kèm lời nhắn: "Thương hiệu mang tên con gái, không thể làm con xấu hổ".

Một người dùng mạng bình luận: "Thực ra mọi người ăn không phải là cơm, mà là sự ấm áp khi được ai đó đặt trong tim".

Cách người cha thể hiện tình yêu trực tiếp, chân thành và ấm áp, chính là hương vị đẹp nhất của cuộc sống này.

Bố nhận 6 tỷ tiền đền bù, con gái nuôi quay về đòi chia sau nhiều năm biệt tăm và cái kết khiến cả làng sững sờBố nhận 6 tỷ tiền đền bù, con gái nuôi quay về đòi chia sau nhiều năm biệt tăm và cái kết khiến cả làng sững sờ

GĐXH - Sau nhiều năm 'mất tích' không liên lạc, nghe tin bố nhận 6 tỷ đồng tiền đền bù đất, con gái nuôi trở về đòi chia tiền, khiến người cha già đau đớn rơi nước mắt.

Diệp Lục
