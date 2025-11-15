Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Tôi bị bố vợ chê "bất tài" dù kiếm 25–30 triệu/tháng nhưng ông không biết tôi đang sống nhẹ nhõm nhất

Thứ bảy, 08:53 15/11/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Lương tôi không cao nhưng tôi về nhà đúng giờ, về với gia đình. Với tôi, như vậy đã là thành tựu.

Tôi không giàu. Tôi không giỏi giang xuất sắc. Mức lương của tôi quanh quẩn 25–30 triệu/tháng vừa đủ sống ở thành phố, không dư dả.

Thế nhưng, chỉ vì con rể người ta kiếm được trăm triệu, còn tôi thì không, bố vợ từng nói với vợ tôi một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ: "Nó làm vậy thì bao giờ mới lo được cho gia đình?".

Tôi nghe lỏm được mà buồn. Buồn kiểu… chạnh lòng nhưng không cay cú. Vì tôi biết, nhiều người hay gắn giá trị đàn ông với số tiền họ mang về.

Nhưng nếu tính cả thời gian, sức lực, trách nhiệm và sự tử tế thì giá trị của tôi không nằm trong con số lương hàng tháng.

Tôi không phải người đàn ông thành đạt nhưng tôi là người đàn ông của gia đình.

Tôi bị bố vợ chê &quot;bất tài&quot; dù kiếm 25–30 triệu/tháng nhưng ông không biết tôi đang sống nhẹ nhõm nhất- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi không mở công ty, không kinh doanh lớn, không lên chức nhanh. Tôi chỉ là một người bình thường: Dậy sớm đưa con đi học, tối về rửa bát, dọn nhà, biết thay bóng đèn khi cháy, biết lau bếp khi vợ nấu xong, biết lắng nghe thay vì giảng đạo lý... chính xác là không những biết nhiều tôi còn biết điều.

Ở tuổi này, tôi chẳng cần chứng minh mình giỏi với ai ngoài vợ con.

Lương tôi không cao nhưng tôi về nhà đúng giờ, về với gia đình. Với tôi, như vậy đã là thành tựu.

Vợ tôi không kiếm nhiều hơn tôi bao nhiêu nhưng cô ấy hiểu giá trị của tôi.

Vợ tôi thu nhập tầm 30–35 triệu/tháng, không phải kiểu "nữ trụ cột" hay "siêu nhân văn phòng". Cô ấy vất vả như hàng triệu phụ nữ khác: sáng đi làm, tối tranh thủ nấu nướng, chăm con, trả lời tin nhắn sếp, giữ chân khách hàng khó tính...

Nhưng có một điều khiến tôi luôn biết ơn: Cô ấy chưa từng xem thường mức lương của tôi, chưa từng so sánh tôi với ai, chưa từng nói rằng "anh phải kiếm nhiều hơn".

Cô ấy chỉ cần tôi có mặt, có mặt khi con ốm, có mặt khi cô ấy kiệt sức sau một ngày dài, có mặt để san sẻ, không để cô ấy thành "mẹ đơn thân trong hôn nhân".

Sự tôn trọng đó nó cứu tôi khỏi cảm giác mình là kẻ thất bại.

Có những thứ đàn ông nghĩ phải thật nhiều tiền mới mua nổi nhưng hóa ra, thứ phụ nữ cần lại đơn giản.

Phụ nữ không cần chồng kiếm thật nhiều. Họ cần chồng biết đồng hành.

Còn bố vợ, sau vài năm nhìn tôi lo cho gia đình, lo cho cháu ngoại và không để vợ vất vả, ông im lặng: không khen, không xin lỗi, cũng không còn chê bai.

Sự im lặng ấy với tôi là đủ để hiểu rằng: Giá trị đàn ông không nằm trong thu nhập, mà nằm trong cách anh ta đối xử với gia đình.

Tôi tự hào khẳng định tôi là người đàn ông thành công và tử tế.

Vỹ Đình
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Cô gái 1m46 lấy chồng cao gần 1m9, chú rể làm điều đặc biệt suốt hôn lễ

Cô gái 1m46 lấy chồng cao gần 1m9, chú rể làm điều đặc biệt suốt hôn lễ

Gia đình - 6 phút trước

Cảnh tượng chú rể cao gần 1m9 xách chiếc ghế gỗ lẽo đẽo theo sau cô dâu đi từng bàn tiệc cảm ơn khách mời khiến người xem thích thú.

Cha lặn lội đi 900km mở quán ăn chỉ vì câu nói 'bâng quơ' của con gái

Cha lặn lội đi 900km mở quán ăn chỉ vì câu nói 'bâng quơ' của con gái

Gia đình - 3 giờ trước

Câu chuyện cảm động về người cha yêu thương con hết mực đã làm lay động hàng triệu trái tim.

4 sai lầm lớn nhất sau nghỉ hưu khiến sức khỏe và tiền bạc đều cạn

4 sai lầm lớn nhất sau nghỉ hưu khiến sức khỏe và tiền bạc đều cạn

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Nghỉ hưu không phải lúc nào cũng an nhàn. Người U60 cần tránh 4 thói quen nguy hiểm để giữ vững tài chính, sức khỏe và tận hưởng tuổi già bình yên.

Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Bạn có tin rằng, một lời nói của cha mẹ có thể thay đổi tương lai con mình?. Thực tế cho thấy, lời nói của tích cực của cha mẹ đã giúp con thành công và ngược lại, lời nói tiêu cực đã lại chặn đứng tương lai một đứa trẻ.

85 tuổi, tỷ phú vẫn chọn vào viện dưỡng lão sống vì một lý do khiến ai cũng suy ngẫm

85 tuổi, tỷ phú vẫn chọn vào viện dưỡng lão sống vì một lý do khiến ai cũng suy ngẫm

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, ông vẫn chủ động chuyển vào sống trong viện dưỡng lão, và lý do phía sau khiến nhiều người phải thay đổi cách nhìn.

Sau khi nghỉ hưu, người thực sự khôn ngoan và tài giỏi sẽ làm tốt 10 điều này

Sau khi nghỉ hưu, người thực sự khôn ngoan và tài giỏi sẽ làm tốt 10 điều này

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, bạn có thể chọn sống một cuộc đời nhàn rỗi, hoặc bạn có thể chọn sống một cuộc đời tự chủ, hạnh phúc.

Các cung hoàng đạo nữ sợ kết hôn: Thà độc thân còn hơn cưới nhầm

Các cung hoàng đạo nữ sợ kết hôn: Thà độc thân còn hơn cưới nhầm

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều cô gái xem hôn nhân là "nấm mồ của tình yêu". Khám phá 3 cung hoàng đạo nữ sợ kết hôn nhất vì họ coi tự do và bản thân quan trọng hơn mọi thứ.

Mua nhà chung với bạn thân: Hạnh phúc chưa thấy đâu, tình bạn đã tan nát

Mua nhà chung với bạn thân: Hạnh phúc chưa thấy đâu, tình bạn đã tan nát

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Mua nhà chung với bạn thân tưởng là cách tiết kiệm và an cư nhanh chóng, nhưng khi lợi ích không song hành, mối quan hệ dễ rơi vào bế tắc.

Bí quyết nghỉ hưu thoải mái ở tuổi 38: Cặp vợ chồng cắt 2 khoản chi 'ngầm' ai cũng đang lãng phí

Bí quyết nghỉ hưu thoải mái ở tuổi 38: Cặp vợ chồng cắt 2 khoản chi 'ngầm' ai cũng đang lãng phí

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Họ chứng minh rằng, nghỉ hưu sớm không chỉ là giấc mơ xa vời mà hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu bạn biết kiểm soát hai khoản chi tiêu "ngầm" ngốn nhiều tiền nhất.

Chú rể Thanh Hóa đem 8 gánh lễ vật đi hỏi cưới gây sốt cộng đồng mạng

Chú rể Thanh Hóa đem 8 gánh lễ vật đi hỏi cưới gây sốt cộng đồng mạng

Gia đình - 1 ngày trước

Vào ngày ăn hỏi, chú rể Thanh Hóa cùng đoàn nhà trai đem sang nhà gái 8 gánh lễ vật gồm: trầu cau, cá, dừa, gạo, bánh trái... Ngoài ra, phần lễ còn có 25 triệu đồng tiền mặt và 140 chiếc bánh chưng.

Xem nhiều

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Chuyện vợ chồng

Lời nói ấy khiến cô bất ngờ.

Sau khi nghỉ hưu, người thực sự khôn ngoan và tài giỏi sẽ làm tốt 10 điều này

Sau khi nghỉ hưu, người thực sự khôn ngoan và tài giỏi sẽ làm tốt 10 điều này

Gia đình
85 tuổi, tỷ phú vẫn chọn vào viện dưỡng lão sống vì một lý do khiến ai cũng suy ngẫm

85 tuổi, tỷ phú vẫn chọn vào viện dưỡng lão sống vì một lý do khiến ai cũng suy ngẫm

Gia đình
Top cung hoàng đạo nam thiếu tinh tế

Top cung hoàng đạo nam thiếu tinh tế

Gia đình
12 năm chăm bố mẹ già không bằng đôi giày em trai tặng: Người con hiếu thảo quyết định ra đi

12 năm chăm bố mẹ già không bằng đôi giày em trai tặng: Người con hiếu thảo quyết định ra đi

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top